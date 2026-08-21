dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.08.2026 - 15.15 Uhr

21.08.26 15:19 Uhr

ROUNDUP: Ticketabsatz treibt CTS Eventim weiter an - Aktienkurs fällt

MÜNCHEN - Die Nachfrage nach Konzerten und anderen Veranstaltungen treibt den Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim weiter an. Im zweiten Quartal legten Umsatz und Gewinn deutlich zu - allerdings nicht so stark wie zum Jahresstart. Dabei profitierte CTS Eventim von kräftigen Zuwächsen im Ticketgeschäft. Auch die eigenen Veranstaltungen legten zu, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in München mitteilte. An der Börse kamen die Neuigkeiten am Freitag jedoch schlecht an.

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ROUNDUP/Maue Nachfrage in Deutschland: Fielmann senkt Prognose - Aktie fällt

HAMBURG - Der Optikerkonzern Fielmann senkt seine Prognose für das laufende Jahr. Der Grund sei die anhaltend maue Konsumstimmung auf dem deutschen Heimatmarkt, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Hamburg mit. Bei den Anlegern kam das gar nicht gut an.

ROUNDUP/Gegen Intesa: Monte dei Paschi will BPM und Banca Generali kaufen

SIENA/TRIEST/TURIN - Der Fusionspoker unter italienischen Banken geht in die nächste milliardenschwere Runde. Die einstige Krisenbank Monte dei Paschi die Siena (MPS) (Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa) will für 34 Milliarden Euro in eigenen Aktien gleich zwei andere Institute kaufen und ihre eigene Übernahme durch die Großbank Intesa Sanpaolo verhindern. Am Freitag kündigte MPS dazu Gebote für Banco BPM und Banca Generali an. An der Börse lösten die Neuigkeiten aber keine größeren Bewegungen aus.

Dank KI-Boom: Samsung will Milliarden an Anteilseigner ausschütten

SEOUL - Samsung Electronics (Samsung) will umgerechnet viele Milliarden Euro an seine Aktionäre ausschütten. Damit werden sie am KI-Boom teilhaben, der dank hoher Speicherchipreise viel Geld in die Kassen des Konzerns gespült hat. Der Elektronikriese kündigte am Freitag an, in diesem Jahr bis zu 110 Billionen Won (rund 68 Mrd Euro) an seine Aktionäre zurückzugeben. Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips setze damit seine Kapitalrückführungsstrategie für 2024 bis 2026 um, nach der 50 Prozent des freien Barmittelflusses an die Anteilseigner weitergereicht werden sollen.

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Fresenius senkt Beteiligung an FMC weiter

BAD HOMBURG - Der Gesundheitskonzern Fresenius (Fresenius SECo) reduziert seinen Anteil an dem Dialyseunternehmen Fresenius Medical Care (FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St)). Es verkauft 7,8 Millionen Aktien im Wert von rund 300 Millionen Euro an ausgewählte institutionelle Investoren, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bad Homburg mitteilte. Dies entspricht rund 2,9 Prozent des Grundkapitals an FMC. Der erwartete Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich werde in den Ergebnissen des Fresenius-Konzerns für das dritte Quartal 2026 berücksichtigt. Für die verbleibenden Anteile gelte eine Sperre von bis zu 45 Tagen, hieß es. Zuletzt hielt Fresenius noch etwa 25 Prozent an FMC.

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/jha