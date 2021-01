dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.01.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: VW erwartet für 2020 trotz Corona 10 Milliarden Euro Betriebsgewinn

WOLFSBURG - Der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern rechnet für das abgelaufene Jahr nach starken Absatzverlusten in der Corona-Krise mit einem etwa noch halb so hohen Gewinn im laufenden Geschäft. Wie die Wolfsburger am Freitag mitteilten, wird ein Wert von rund 10 Milliarden Euro für das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen - darunter vor allem weitere Rechtskosten zur Bewältigung der Dieselkrise - angenommen.

ROUNDUP: Siemens überrascht positiv mit starkem Jahresauftakt - Aktie auf Rekord

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens hat mit einem starken Jahresauftakt positiv überrascht: Das Unternehmen hat im ersten Quartal bis Ende Dezember nach vorläufigen Zahlen operativ mehr verdient als gedacht. Vor allem die Automatisierungs- und Softwaregeschäfte und der Bereich Smart Infrastructure hatten sich stark entwickelt und deutlich höhere Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr geliefert. Haupttreiber war vor allem China. An der Börse reagierten die Anleger begeistert, die Aktie schnellte im frühen Freitagshandel auf ein Rekordhoch.

ROUNDUP: Intel übertrifft Erwartungen vor Chefwechsel

SANTA CLARA - Der Chipkonzern Intel hat im vergangenen Quartal die Geschäftserwartungen deutlich übertroffen. Mit einem Umsatz von 20 Milliarden Dollar nahm Intel rund 2,6 Milliarden Dollar (2,14 Mrd Euro) mehr ein als zuvor in Aussicht gestellt. Das war zugleich ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im gesamten Jahr stiegen die Erlöse um acht Prozent auf den Rekordwert von 77,9 Milliarden Dollar. Der Quartalsgewinn fiel um 15 Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar, wie Intel nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte.

ROUNDUP: ProSiebenSat.1 kommt besser durch Corona-Krise als befürchtet

UNTERFÖHRING - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) ist besser durch das Corona-Krisenjahr gekommen als gedacht. "Wir sind mit unserer Entwicklung im vierten Quartal sehr zufrieden", sagte Vorstandsprecher Rainer Beaujean am Donnerstagabend laut Mitteilung. "Es freut uns, dass wir das für alle schwierige Corona-Jahr 2020 somit versöhnlich abschließen konnten." Der Manager betonte aber auch, dass der erneute Corona-Lockdown vor allem das Werbegeschäft im ersten Quartal belasten werde. Doch schon im zweiten Quartal sollte sich insbesondere das Entertainment-Segment im Jahresvergleich verbessern.

IBM enttäuscht mit schwachen Zahlen - Aktie geht auf Talfahrt

ARMONK - Der Computer-Dino IBM hat zum Jahresende überraschend deutliche Geschäftseinbußen hinnehmen müssen. Im Schlussquartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um gut sechs Prozent auf 20,4 Milliarden Dollar (16,8 Mrd Euro), wie IBM am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Nettogewinn fiel aufgrund hoher Kosten beim Konzernumbau um 66 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar.

VW-Tochter Traton mit Gewinneinbruch 2020 - Zeichen aber weiter auf Erholung

MÜNCHEN - Die Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Nutzfahrzeugholding TRATON hat das Corona-Jahr 2020 wie erwartet mit großen Einbußen abgeschlossen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis sei laut vorläufiger Zahlen um fast 93 Prozent auf 135 Millionen Euro eingebrochen, teilte der Konzern am Freitag in München mit. Mit 22,6 Milliarden Euro erlöste Traton zudem knapp 16 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

ROUNDUP: Salzgitter über den Erwartungen - Rückkehr in die Gewinnzone 2021

SALZGITTER - Die anziehenden Stahlpreise bringen Salzgitter wieder mehr in Schwung. Der Stahlkonzern konnte das schwierige Corona-Jahr mit einem starken Schlussquartal beenden, der Fehlbetrag fiel geringer aus als befürchtet. Dabei profitierte der SDAX-Konzern auch von seiner Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis. In das neue Jahr geht Salzgitter mit Zuversicht: Für 2021 ist die Rückkehr in die Gewinnzone beim Vorsteuerergebnis vorgesehen. An der Börse ging es für die Salzgitter-Aktie im frühen Freitagshandel nach oben.

Globalwafers ködert Siltronic-Aktionäre mit höherem Übernahmeangebot

MÜNCHEN - Der taiwanesische Chip-Zulieferer Globalwafers stockt seine Übernahmeofferte für den deutschen Waferhersteller Siltronic wie von vielen Investoren erwartet auf. Statt bislang 125 Euro würden nun 140 Euro je ausstehender Stammaktie geboten, wie Globalwafers am Freitag mitteilte. Alle weiteren Bedingungen des Übernahmeangebots blieben unverändert. Die Aktionäre können damit weiterhin bis zum am 27. Januar überlegen, ob sie die Offerte annehmen. Viele dürften ohnehin mit einer Nachbesserung gerechnet haben, denn der Aktienkurs war nach dem ersten Angebot im Dezember gestiegen auf zuletzt rund 140 Euro.

Porsche SE erwartet höheren Gewinn für 2020

STUTTGART - Wegen der Erholung bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) nach dem Corona-Einbruch rechnet die Dachgesellschaft Porsche SE (Porsche SE Vz) für das vor kurzem zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2020 mit einem höheren Gewinn. Das Ergebnis unter dem Strich werde voraussichtlich deutlich positiv sein, teilte die in Stuttgart ansässige Holding am Freitag mit. Bislang hieß es, man erwarte ein positives Ergebnis. Konkrete Zahlen wurden aber noch nicht genannt.

ROUNDUP: Investoren klagen gegen Bayer wegen Glyphosat-Kursverlusten

KÖLN - Neuer Ärger für Bayer: Wegen der Aktienkursverluste im Zuge des Glyphosat-Rechtsstreits klagen Investoren auf Schadenersatz. Ein entsprechender Fall ist beim Landgericht Köln anhängig, wie eine Gerichtssprecherin der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Freitag bestätigte. Dabei gehe es um knapp 37 Millionen Euro. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" berichtet, dass die Kanzleien Tilp und Hausfeld im Auftrag verschiedener Investoren vor dem Landgericht Köln gegen den Konzern klagen. Bayer wehrt sich gegen die Vorwürfe.

^

Weitere Meldungen

-Airbus fährt Flugzeugproduktion langsamer hoch als gedacht

-Flughäfen: Auch Dezember schwach - keine Reisewelle zu Weihnachten

-VW-Chef Diess: 'Audi muss aufholen' und ist 'auf sehr gutem Weg'

-Mediengesetz: Google droht Australien mit Abschalten der Suchmaschine

-Nach Galileo-Aus: Bremer OHB will Mitarbeiter anders einsetzen

-Webasto fährt nach Umsatzminus und Investitionen Verlust ein

-Reiseverband: Tourismus braucht Perspektiven für Neustart

-Tausende Pubs und Restaurants in Großbritannien wegen Corona pleite

-Verlagshaus Bastei Lübbe übertrifft seine Erwartungen

-Nudel als Corona-Gewinner - Italiens Pasta-Export boomt

-Modelleisenbahnbauer Märklin mit Auftragssprung Ende 2020

-ROUNDUP: Dänemark stoppt Flieger aus Dubai - Nachlässige Corona-Tests vermutet

-Stahlproduktion in Deutschland gesunken - Lage 'besorgniserregend'

-Auch IOC dementiert Bericht über Olympia-Absage

-Streit um Ende der Zeugenbefragung im Wirecard-Ausschuss

-ROUNDUP: Google-Mutter gibt Ballonprojekt zur Internet-Versorgung auf°

