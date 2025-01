dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.01.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Netflix mit Rekord-Plus von fast 19 Millionen Nutzern

LOS GATOS - Netflix hat nach einem Rekord-Zuwachs im vergangenen Quartal die Marke von 300 Millionen Nutzern geknackt. In dem Vierteljahr mit Veröffentlichung der zweiten Staffel der südkoreanischen Erfolgsserie "Squid Game" kamen knapp 19 Millionen Nutzer hinzu. Das war etwa doppelt so viel wie von Analysten erwartet - der Videostreaming-Marktführer übertraf damit auch die Prognosen der Wall Street bei Umsatz und Gewinn. Mit dem Rückenwind erhöhte Netflix gleich die Preise im wichtigsten Markt USA. An der Börse kamen die Resultate sehr gut an.

ROUNDUP: Adidas übertrifft Prognosen - Aktie auf höchstem Stand seit drei Jahren

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelkonzern adidas hat im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Obwohl Adidas seine Prognose im vergangenen Jahr mehrmals erhöht hatte, konnte der Konzern mit seinen Eckdaten noch überraschen. Nach vorläufigen Berechnungen stiegen die Erlöse im vierten Quartal im Jahresvergleich um 24 Prozent auf knapp 6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Herzogenaurach mitgeteilt hatte. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 19 Prozent.

ROUNDUP: Munich Re sieht bei Gewinn noch nicht das Ende der Fahnenstange

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) rechnet in den kommenden Jahren mit einem weiteren Gewinnwachstum. "Zumindest sieht es Stand heute auch noch nicht so aus, als ob wir am Ende der Fahnenstange angekommen wären", sagte Vorstandschef Joachim Wenning am Dienstagabend in München. Genaueres will er im Dezember verraten, wenn der DAX-Konzern (DAX) seine neue Mehrjahresstrategie vorstellt. Für 2025 hat sich Wenning sechs Milliarden Euro Gewinn vorgenommen. Damit läge der Überschuss mehr als doppelt so hoch wie 2021.

ROUNDUP: Schaeffler verfehlt Erwartungen - Aktienkurs sackt ab

HERZOGENAURACH - Der Industriekonzern Schaeffler hat im vergangenen Jahr schwächer abgeschnitten als vom Markt erwartet. Dabei entwickelte sich vor allem die Marge deutlich schlechter, wie das Unternehmen anhand vorläufiger Zahlen am Dienstagabend mitteilte. Der Umsatz legte dank des Vitesco-Zukaufs zwar zu, Analysten hatten sich aber auch hier mehr erhofft. Die Schaeffler-Aktie verlor am Mittwoch im frühen Handel um mehr als 16 Prozent und kostete damit weniger als vier Euro.

Konsumgüterkonzern Procter & Gamble übertrifft Erwartungen

CINCINNATI - Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble (ProcterGamble) konnte im zweiten Quartal stärker zulegen als erwartet. In den drei Monaten per Ende Dezember zogen die Erlöse um zwei Prozent auf 21,9 Milliarden US-Dollar (knapp 21,1 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Cincinnati mitteilte. Organisch, sprich bereinigt um Wechselkurs- sowie Portfolioeffekte, verzeichnete Procter & Gamble ein Wachstum von drei Prozent. Analysten hatten mir einem geringeren Wachstum gerechnet.

ROUNDUP: OpenAI steckt mit Partnern Milliarden in KI-Rechenzentren

WASHINGTON - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI und große Technologie-Partner wollen 500 Milliarden Dollar in neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) stecken. Zunächst sollen 100 Milliarden Dollar (96 Mrd Euro) in das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Stargate investiert werden. US-Präsident Donald Trump gab das Projekt, das 100.000 Jobs in den USA schaffen soll, im Weißen Haus bekannt.

US-Versicherer Travelers verdient auch im Schlussquartal mehr - Aktie zieht an

NEW YORK - Der US-Versicherer Travelers hat trotz erhöhter Schäden aus Naturkatastrophen im vierten Quartal deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich fuhren die Amerikaner einen Nettogewinn von 2,1 Milliarden US-Dollar (rund 2 Mrd Euro) ein, wie sie am Mittwoch in New York mitteilten. Das waren im Jahresvergleich 28 Prozent mehr. Dabei kamen dem Konzern höhere Erträge aus Neuabschlüssen ebenso zugute wie ein gestiegenes Ergebnis aus der Kapitalanlage. Beim bereinigten Gewinn je Aktie übertraf Travelers die Schätzungen von Fachleuten deutlich, die Aktie kletterte im vorbörslichen US-Handel um zuletzt gut fünf Prozent.

Energietechnikkonzern GE Vernova enttäuscht Erwartungen - Aktie leicht im Plus

CAMBRIDGE - Der US-Energietechnikkonzern GE Vernova hat Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal zwar teils kräftig gesteigert, die Markterwartungen jedoch verfehlt. Im Gesamtjahr erreichte der Konkurrent von Siemens Energy seine Ziele und bekräftigte die Prognose für das neue Jahr. Die Aktie knickte am Mittwoch vorbörslich zwischenzeitlich um gut 7 Prozent ein, zuletzt drehte sie jedoch ins Plus mit 1,3 Prozent Aufschlag. Am Vortag hatte sie ein Rekordhoch bei gut 417 US-Dollar erreicht.

Gutes Geschäft mit Krebsmedikamenten verleiht Johnson & Johnson Schub

NEW BRUNSWICK - Der US-Konzern Johnson & Johnson (J&J) hat im vergangenen Jahr die Umsatzeinbußen bei einem seiner wichtigsten Kassenschlager, dem Psoriasis-Medikament Stelara, gut weggesteckt. Dank guter Geschäfte mit neuartigen Arzneien, Krebsmedikamenten und Medizintechnik kletterte 2024 der Umsatz konzernweit um 4,3 Prozent auf 88,8 Milliarden US-Dollar (85,5 Mrd Euro), wie der Hersteller am Mittwoch in New Brunswick mitteilte. Dabei übertraf das Unternehmen die Erwartungen von Analysten leicht. Konzernchef Joaquin Duato sprach von einem "transformativen Jahr", in dem sich die Produktpipeline stark verbessert habe.

ROUNDUP 2: Sahin-Experiment vorbei - Tullberg coacht BVB gegen Bremen

DORTMUND - Den Wunsch für seinen Herzensclub verkündete Nuri Sahin schon vor seinem offiziellen Aus als Trainer von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)). "Es geht einfach darum, dass dieser Verein endlich zur Ruhe findet, zur Ruhe kommt. Dass der Verein wieder erfolgreich wird, dass wir keine Nebenkriegsschauplätze haben", sagte der 36-Jährige nach dem 1:2 in der Champions League beim FC Bologna.

Finanzinvestor CVC erreicht bei Compugroup-Übernahmeofferte Zielschwelle

KOBLENZ - Der Finanzinvestor CVC (CVC Capital Partners) kommt seinem Großeinstieg beim Softwareanbieter Compugroup (CompuGroup Medical SECo) näher. Im Übernahmeangebot erreichte die Beteiligungsgesellschaft bisher knapp 17,5 Prozent der Aktien und überstieg damit die Mindestannahmeschwelle von 17 Prozent, wie die Unternehmen am Mittwoch in Koblenz mitteilten. Die Angebotsfrist läuft noch bis diesen Donnerstag, danach wird es voraussichtlich eine erweiterte Frist für das Angebot vom 29. Januar bis zum 11. Februar geben.

^

Weitere Meldungen

-VW setzt trotz Trump auf starkes US-Wachstum

-Trump offen für Kauf von Tiktok durch Musk

-13,3 Milliarden Euro: Rüstungsexporte steigen auf Rekordwert

-ROUNDUP: Gutes Wintergeschäft für Easyjet - Aber enttäuschender Quartalsausblick

-ROUNDUP 2: Grünes Licht für Tübinger Steuer auf Einweg-Verpackungen

-Leopard-Hersteller und Ukrainer gründen Reparaturbetrieb

-Roche mit FDA-Zulassung für Tests zur Erkennung sexuell übertragbarer Infekte

-ROUNDUP: 'Squid Game 2' ist schon dritterfolgreichste Netflix-Serie

-Fraport: Gastro-Betreiber für Terminal 3 stehen fest

-Helaba-Chef: Neustart im Dauerstreit um Einlagensicherung

-Gespräche über Northvolt-Finanzierung

-Brauer-Bund rechnet mit weiterem schwachen Bierjahr

-Studie: Fleisch- und Milchkonzerne tragen erheblich zur Klimakrise bei

-Gericht: Lidl darf seine Dubai-Schokolade weiter verkaufen

- Milka -Schokolade kostet jetzt mehr°

