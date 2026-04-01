dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.04.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: K+S erhöht nach gutem Quartal den Jahresausblick - Aktie steigt

KASSEL - Der Düngerhersteller K+S (K+S) blickt nach einem überraschend guten ersten Quartal optimistischer auf das laufende Jahr und erhöht seinen Ausblick für das operative Ergebnis. Nach einem sehr guten Start des Streusalzgeschäfts zu Jahresbeginn sei dieses auch in der zweiten Hälfte des Quartals besser als erwartet verlaufen, teilte das MDax-Unternehmen (MDAX) am Mittwoch in Kassel mit. Im Segment Landwirtschaft lagen die Absatzmengen und der Durchschnittspreis demnach vor allem im März über den Erwartungen.

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ROUNDUP: Iran-Krieg durchkreuzt Geschäftspläne der Tui - Aktie sackt ab

HANNOVER - Der Krieg am Persischen Golf setzt dem Reiseveranstalter TUI spürbar zu. Zwei dort wochenlang festsitzende Kreuzfahrtschiffe sind zwar inzwischen wieder frei, doch gestiegene Kosten und rückläufige Buchungszahlen dämpfen die Aussichten für die wichtige Sommersaison. Tui-Chef Sebastian Ebel strich deshalb am Mittwoch seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr zusammen. Eine Umsatzprognose wagt er vorerst gar nicht mehr. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an.

Boeing startet mit überraschend wenig Verlust ins Jahr

ARLINGTON - Der US-Flugzeugbauer Boeing ist nach Jahren der Krise überraschend mit weniger Verlust ins Jahr gestartet. Dank gestiegener Flugzeug-Auslieferungen fiel der Verlust im ersten Quartal mit 7 Millionen US-Dollar (rund 6 Mio Euro) geringer aus als die 31 Millionen Dollar ein Jahr zuvor, wie der Konkurrent des weltgrößten Flugzeugherstellers Airbus (Airbus SE) am Mittwoch in Arlington mitteilte. Boeing lieferte so viele Jets aus wie in keinem ersten Quartal seit 2019. Danach hatten weltweite Flugverbote für sein meistgefragtes Modell, Produktionsmängel und Skandale den Konzern in eine Existenzkrise gestürzt.

ABB-Chef: Das meiste Geschäft wird sich durch Nahostkonflikt nicht ändern

ZÜRICH - Der Technologiekonzern ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) hat seinen Jahresausblick trotz Iran-Krieg erhöht. Der Nahostkonflikt dürfte das weltweite Geschäft laut dem Management nach jetzigem Stand nicht stark beeinträchtigen. "Die meisten Geschäfte außerhalb des Nahen Ostens werden sich nicht ändern", sagte Unternehmenschef Morten Wierod am Mittwoch in einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Die Voraussetzung sei, dass der Ölpreis nicht das Doppelte oder Dreifache erreiche.

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Energietechnikkonzern GE Vernova wird optimistischer - Aktie vorbörslich stark

CAMBRIDGE - Der US-Energietechnikkonzern GE Vernova erhöht nach einem starken ersten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr. Demnach dürfte der Umsatz 2026 bei 44,5 bis 45,5 Milliarden US-Dollar liegen, wie der Konkurrent von Siemens Energy am Mittwoch in Cambridge mitteilte. Das sind jeweils 500 Millionen Dollar mehr als zuvor angepeilt. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 12 bis 14 Prozent erreichen und damit jeweils einen Prozentpunkt mehr, als vom Management bisher in Aussicht gestellt.

US-Telekomkonzern AT&T lockt überraschend viel neue Mobilfunkkunden an

DALLAS - Der US-Telekomkonzern AT&T hat im ersten Quartal trotz des starken Wettbewerbs den Umsatz gesteigert und mehr neue Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet. Der Konzern setzte dabei auf Bündelpakete und Sonderangebote. Zu Jahresbeginn entschieden sich netto rund 294.000 neue Kunden für einen Mobilfunkvertrag, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dallas mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Im vorbörslichen US-Handel gab die Aktie aber leicht nach.

Kreise: Deutsche Telekom erwägt Komplettzusammenschluss mit T-Mobile US

NEW YORK - Die Deutsche Telekom erwägt Kreisen zufolge eine vollständige Kombination mit seiner US-Mobilfunktochter T-Mobile US. Der deutsche Konzern habe über eine Idee diskutiert, bei der eine neue Holdinggesellschaft Gebote für Aktien beider Unternehmen abgeben würde, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein solcher Schritt wäre das größte öffentliche Übernahmegeschäft aller Zeiten, hieß es weiter.

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Gesundheitsprodukte schieben Danone zum Jahresstart an

PARIS - Der Lebensmittelkonzern Danone hat zum Jahresstart den Rückruf von Babymilch und die negativen Folgen des Iran-Kriegs gut weggesteckt. Der Umsatz sank zwar belastet durch einen starken Euro um zwei Prozent auf gut 6,7 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis ergab sich aber dank gestiegener Verkaufsmengen und höherer Preise ein Plus von 2,7 Prozent, wie der Hersteller am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten mit etwas weniger Zuwachs gerechnet.

Nordea spürt Gegenwind: Gewinn sinkt im ersten Quartal - Jahresziele bestätigt

HELSINKI - Die skandinavische Bank Nordea (Nordea Bank Abp Registered) hatte im ersten Quartal mit gesunkenen Zinseinnahmen und den Auswirkungen des Konflikts in Nahost zu kämpfen. Unter anderem dank höherer Gebühreneinnahmen fiel das operative Ergebnis aber trotzdem besser aus als am Markt erwartet. Es stieg um 2 Prozent auf gut 1,63 Milliarden Euro, wie das im EuroStoxx 50 notierte Geldinstitut am Mittwoch in Helsinki mitteilte. Der Zinsüberschuss ging ebenso zurück wie die Erträge aus Finanzinstrumenten, die unter den Marktschwankungen infolge des Iran-Kriegs litten. Wegen gestiegener Kosten sank auch der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um knapp 9 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro.

Lufthansa streicht 20.000 Flüge bis Oktober

FRANKFURT - Der Lufthansa-Konzern streicht mit dem angekündigten Aus der Regionaltochter Cityline 20.000 Kurzstreckenflüge bis Oktober. Das entspreche einer Einsparung von rund 40.000 Tonnen Kerosin, dessen Preis sich seit Beginn des Iran-Krieges verdoppelt habe, teilte das Unternehmen in Frankfurt am Dienstagabend mit. Mit den Anpassungen sinke die Zahl unwirtschaftlicher Kurzstreckenflüge. Das Lufthansa-Angebot soll über den Sommer über die sechs Drehkreuze Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom optimiert werden. Passagiere hätten so weiterhin Zugang zum weltweiten Streckennetz.

ABB mit Umsatzsprung im Startquartal - Prognose angehoben

ZÜRICH - Das Schweizer Technologieunternehmen ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) hat den Umsatz im ersten Quartal 2026 deutlich gesteigert. Auch der Auftragseingang legte spürbar zu. Der Jahresausblick wird nun angehoben. Der Umsatz stieg zwischen Januar und März um 18 Prozent auf 8,73 Milliarden US-Dollar, wie das auf Elektrifizierung, Automation und Antriebstechnik spezialisierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 11 Prozent.

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/jha