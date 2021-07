dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.07.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Daimler richtet Mercedes ganz auf Elektro aus - Zellfabriken geplant

STUTTGART - Der Autobauer Daimler hat seine Ziele auf dem Weg ins Zeitalter der Elektromobilität nachgeschärft und will sich im Pkw-Bereich bald komplett von der Verbrennertechnologie verabschieden. Man wolle unter dem Leitbegriff "Electric only" künftig das ganze Geschäft der Pkw-Stammmarke Mercedes-Benz auf elektrisches Fahren ausrichten, teilte der Konzern am Donnerstag in Stuttgart mit. Schon im Jahr 2025 wollen die Schwaben rund 50 Prozent ihrer Neuverkäufe mit vollelektrischen oder Plug-in-Autos erzielen - das sind doppelt so viel wie bisher geplant. Man bereite sich zudem vor, bis zum Ende des Jahrzehnts "vollelektrisch zu werden", wo immer die Marktbedingungen dies zuließen. Die operative Marge soll dem aber nicht geopfert werden.

American Airlines schreibt wieder schwarze Zahlen

FORT WORTH - Die US-Fluggesellschaft American Airlines hat im zweiten Quartal erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder einen kleinen Gewinn geschafft. In den drei Monaten bis Ende Juni verdiente das Unternehmen dank der Erholung des Flugbetriebs unterm Strich 19 Millionen Dollar (16 Mio Euro), wie es am Donnerstag im texanischen Fort Worth mitteilte. Im Vorjahreszeitraum, als die Pandemie den Luftverkehr fast zum Erliegen brachte, hatte American Airlines einen Verlust von gut zwei Milliarden Dollar verkraften müssen.

US-Telekomkonzern AT&T schraubt Prognose nach oben und will mehr HBO-Max-Kunden

DALLAS - Nach einem guten zweiten Geschäftsquartal hat der US-Telekomkonzern AT&T seine Jahresziele angehoben. 2021 solle der Konzernumsatz um zwei bis drei Prozent anstelle von bislang einem Prozent zulegen, teilte AT&T am Donnerstag in Dallas (US-Bundesstaat Texas) mit. Zudem will Konzernchef John Stankey noch in diesem Jahr bis zu 73 Millionen Abonnenten von der Streaming-Plattform HBO Max überzeugen. Der Dienstleister sei den Plänen voraus, die führende Streaming-Plattform für Direktkunden zu werden, sagte Stankey. Weltweit schalten bislang 64 Millionen Menschen den Netflix-Konkurrenten ein.

Texas Instruments mit eher verhaltenem Ausblick

DALLAS - Der US-Chipkonzern Texas Instruments (TI) hält im laufenden dritten Quartal auch einen Umsatzrückgang im Vergleich zum zweiten Jahresviertel für möglich. Die Erlöse werden bei 4,40 bis 4,76 Milliarden US-Dollar erwartet, teilte Texas Instruments am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Analysten prognostizierten bisher im Durchschnitt 4,59 Milliarden Dollar für das dritte Quartal.

Chemiekonzern Dow mit Milliardengewinn

MIDLAND - Der Chemiekonzern Dow hat im zweiten Quartal von einer robusten Nachfrage und Preissteigerungen profitiert. Unter dem Strich stand ein Gewinn von rund 1,9 Milliarden US-Dollar (1,6 Mrd Euro), wie der Kunststoff- und Verpackungskonzern am Donnerstag in Midland mitteilte. Das ist noch einmal deutlich mehr als im Vorquartal, als Dow rund eine Milliarde verdiente. Im Vorjahr war der Konzern erheblich von der Corona-Krise belastet worden und hatte einen Verlust von 217 Millionen Dollar verzeichnet.

Kreise: China will Fahrdienst-Vermittler Didi für US-Börsengang sanktionieren

PEKING - Knapp einen Monat nach dem Börsengang des chinesischen Fahrdienst-Vermittlers Didi Chuxing (DiDi Global A) in New York erwägt China laut einem Pressebericht drastische Strafen. Die Entscheidung des Didi-Vorstandes zum Börsengang (IPO, Initial Public Offering) trotz Einwände der chinesischen Verwaltung werde als Provokation angesehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Weder Didi, noch die zuständigen chinesischen Behörden hätten sich auf Anfrage geäußert.

ROUNDUP: Symrise-Konkurrent Givaudan beschleunigt Wachstum - Aktie fällt aber

VERNIER - Der Schweizer Duft- und Geschmacksstoff-Hersteller Givaudan profitiert von einer Erholung des Geschäfts mit der Parfümindustrie und Restaurants sowie der Nachfrage nach abgepackten Lebensmitteln. Im Vergleich zum ersten Jahresviertel beschleunigte sich die Entwicklung im zweiten Quartal noch ein wenig, wie Givaudan am Donnerstag mitteilte. Nach dem Rekordlauf der Aktien reichte das einigen Investoren aber nicht mehr.

Roche-Chef zeigt sich zuversichtlich für Konzernwachstum

BASEL - Der Pharmakonzern Roche dürfte im laufenden Geschäftsjahr auf jeden Fall im Rahmen der eigenen Prognosen wachsen. CEO Severin Schwan sagte am Rande der Medienkonferenz zu den Halbjahreszahlen: "Ich sehe durchaus Raum, dass wir 2021 am oberen Ende unserer Prognose-Spanne abschließen können."

Großküchenausrüster Rational wird dank starkem ersten Halbjahr optimistischer

LANDSBERG AM LECH - Nach einem guten ersten Halbjahr rechnet der Großküchenausrüster RATIONAL mit einer schnelleren Erholung von der Corona-Pandemie. Bei einer anhaltenden Entwicklung sei eine Rückkehr auf das Vorkrisenniveau bereits im kommenden Jahr möglich, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag im oberbayerischen Landsberg am Lech mit. Und auch für das laufende Jahr zeigte sich der Vorstand optimistisch: In einem günstigen Szenario dürfte der Umsatz um 15 bis 20 Prozent zulegen und die Marge zum operativen Gewinn (Ebit) leicht über 20 Prozent liegen.

ROUNDUP: Amadeus Fire erhöht Gewinnprognose deutlich - Aktie auf Rekordhoch

FRANKFURT - Der Personaldienstleister Amadeus FiRe hat die Gewinnprognose für das laufende Jahr nach einem guten Geschäft in den ersten sechs Monaten kräftig erhöht. Der operative Gewinn soll im laufenden Jahr um mindestens 50 Prozent auf mehr als 60 Millionen Euro steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Bislang hatte das Unternehmen ein Plus von 15 Prozent in Aussicht gestellt. Bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal hatte sich der Vorstand aber bereits etwas optimistischer gezeigt und ankündigt, besser als prognostiziert abzuschneiden, dabei aber keine konkreten Zahlen genannt. Die Aktie stieg am Donnerstagvormittag auf ein Rekordhoch.

Daimler plant Bau von acht Batteriezellwerken mit Partnern weltweit

STUTTGART - Der Autobauer Daimler will den schnelleren Umstieg hin zu Elektroautos mit dem Bau von acht Batteriezellwerken weltweit untermauern. Gemeinsam mit Partnern werde Mercedes-Benz Batteriezellkapazitäten von mehr als 200 Gigawattstunden installieren, teilte der Dax (DAX 30)-Konzern am Donnerstag in Stuttgart mit. "Die Elektromobilität gewinnt an Fahrt - vor allem im Luxus-Segment, wo Mercedes-Benz zuhause ist", sagte Daimler-Chef Ola Källenius.

Bosch plant weiteren Stellenabbau in mehreren Werken

STUTTGART - Der Technologiekonzern Bosch plant am badischen Standort Bühl/Bühlertal den Abbau von rund 700 Vollzeitstellen. Die Wettbewerbsfähigkeit in einem hart umkämpften Marktumfeld müsse verbessert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mit. In dem Werk sind 3800 Personen beschäftigt und es werden unter anderem Kleinmotoren hergestellt, die etwa bei Fensterhebern oder Sitzverstellern zum Einsatz kommen. Seit Mitte vergangenen Jahres beraten laut Mitteilung Management und Betriebsrat darüber, wie der Standort langfristig wieder "solide Ergebnisse" erwirtschaften kann. Zunächst hatte das "Badische Tagblatt" darüber berichtet.

IPO/'MM': VW-Beteiligung Northvolt strebt Bewertung von bis zu 30 Milliarden an

HAMBURG - Die schwedische Batteriefirma Northvolt könnte bei ihrem angedachten Börsengang laut einem Pressebericht eine Bewertung von bis zu 30 Milliarden Euro anstreben. Im kommenden Jahr oder 2023 sollen die Pläne für die Erstnotiz (IPO - initial public offering) ernst werden, berichtete das "Manager-Magazin" am Donnerstag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Angepeilt werde eine Bewertung von mindestens 20, womöglich aber auch bis zu 30 Milliarden Euro.

ROUNDUP: Online-Modehändler About You wächst weiter rasant - Aktie legt zu

HAMBURG - Der Online-Modehändler ABOUT YOU blickt nach zuletzt guten Geschäften etwas optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr 2021/22. Es sei realistisch, beim angepeilten Umsatzplus von 40 bis 50 Prozent die obere Grenze von 1,75 Milliarden Euro zu erreichen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Die Aktie des seit Mitte Juni an der Börse notierten Konzerns legte in den ersten Handelsstunden zu.

Weitere Meldungen

-BGH richtet neuen Senat für 'Diesel-Sachen' ein

-VW-Aufsichtsrat: Interner Diesel-Vergleich mit Winterkorn angemessen

-Stahlerzeugung in Deutschland kräftig gestiegen

-Neuer Vorstandschef: Intershop wächst profitabel

-Britischer Staat will sich von weiteren Natwest-Anteilen trennen

-Roche-Chef rechnet noch mit lang anhaltendem Einfluss von Covid-19

-Hyundai mit sattem Gewinnsprung im zweiten Quartal

-Delivery Hero bekommt fünf Monate mehr Zeit für Yogiyo-Verkauf

-BGH will bald zu Facebook-Sanktionen gegen Nutzer entscheiden

-VW will mit neuer Software-Sparte auch Tesla und Google angreifen

-Vodafone-Funkturmtochter Vantage Towers erlöst etwas mehr

-Modehandel erwartet Preissteigerungen vor allem bei Billigangeboten

-ROUNDUP: Diagnostik-Spezialist Stratec erwartet mehr Umsatz - Aktie steigt

-Trumpf kommt ohne Blessuren durch die Coronakrise

-ABB legt im zweiten Quartal an Tempo zu - Mehr Zuversicht fürs Gesamtjahr°

