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dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.09.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Iran-Krieg und Last-Minute-Trend zehren an Tui-Gewinn

HANNOVER - Der Reisekonzern TUI hat den Iran-Krieg und den Trend zu Last-Minute-Urlaub im Sommer deutlich zu spüren bekommen. Der gebuchte Umsatz lag im Pauschalreisegeschäft fünf Prozent niedriger als im Sommer zuvor, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Dienstag in Hannover mitteilte. Für das zu Ende gehende Geschäftsjahr bis Ende September rechnet Vorstandschef Sebastian Ebel nun mit einem Rückgang des bereinigten operativen Gewinns (bereinigtes Ebit) währungsbereinigt von zuletzt gut 1,4 Milliarden auf nun 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. Dies entspricht dem mittleren Bereich der bisherigen Zielspanne.

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ROUNDUP: Anteil von E-Autos bei Neuzulassungen in EU erreicht Rekord

WIESBADEN - Der Anteil der Elektro-Autos bei den Neuzulassungen in der EU ist 2025 auf Rekordniveau gestiegen. Pkw mit reinem Elektroantrieb kamen auf 17,3 Prozent an allen Neuzulassungen, wie das Statistische Bundesamt nach Ergebnissen der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Damit sei gut jeder sechste neu zugelassene Pkw in der EU ein E-Auto gewesen. "Das war ein neuer Höchststand."

Paramount auf Weg zu Warner-Kauf nach Deal mit Bundesstaaten

LOS ANGELES - Der Unterhaltungskonzern Paramount (Paramount Skydance) hat die letzten großen Hürden für die Übernahme des Hollywood-Rivalen Warner Brothers (Warner Bros Discovery) ausgeräumt. Paramount einigte sich mit mehreren US-Bundesstaaten, die den mehr als 110 Milliarden Dollar schweren Deal mit einer Wettbewerbsklage blockierten. Auch die Klage der Drehbuchautoren-Gewerkschaft wurde beigelegt.

VW-Markenchef kündigt Tempo bei laufendem Sparprogramm an

WOLFSBURG - VW (Volkswagen (VW) vz) will beim laufenden Sparprogramm der Kernmarke die Schlagzahl erhöhen. "Wir haben absolut keine Zeit zu verlieren und werden deshalb in unserem Performance-Programm nochmal deutlich nachlegen", sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. Er hätte sich gewünscht, dass die 2024 vereinbarten Maßnahmen bereits ausreichten. Wegschauen löse aber keine Probleme. "Über das Wie werden wir jetzt mit der Mitbestimmung sprechen".

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha

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