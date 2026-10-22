dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.10.2026 - 15.15 Uhr

22.10.26 15:19 Uhr

ROUNDUP 2: Musk schwärmt nach Tesla-Gewinneinbruch von Robotern - Aktie fällt

Das Papier verlor im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag fast fünf Prozent auf 368 Dollar. Damit war das Plus vom Vortag wegen der Gespräche zu einer Fusion mit SpaceX wieder verflogen. Zwar seien die Resultate insgesamt erfreulich ausgefallen, was etwa die Bruttomarge im Autogeschäft betreffe, schrieb Analyst Rajat Gupta von der US-Großbank JPMorgan. Kurzfristig bleibe es aber aus finanzieller Sicht zunächst bei steigenden Betriebskosten und erhöhten Investitionsanstrengungen. Längerfristige Anleger könnten weiter von einer steigenden Kundenannahme der autonomen Fahrfunktionen profitieren.

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ROUNDUP 2: Meta-Chef setzt neue Aktienstruktur durch - Geschäfte laufen gut

MENLO PARK - Meta (Meta Platforms (ex Facebook))-Chef Mark Zuckerberg hat mit der Drohung eines Wegzugs aus Kalifornien eine neue Aktienstruktur bei dem Facebook-Konzern durchgeboxt. Hintergrund ist eine mögliche einmalige Abgabe von fünf Prozent auf Milliardärsvermögen, die im November von Wählern im US-Bundesstaat beschlossen werden könnte. Um sie zahlen zu können, müsste Zuckerberg Meta-Aktien verkaufen. Er will aber nicht seinen Stimmrechtsanteil von rund 60 Prozent reduzieren, der ihm die Kontrolle über das Unternehmen sichert.

ROUNDUP: SAP erwartet mit starkem Cloudbestand etwas mehr - Aktie verliert

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) hat im dritten Quartal in widriger Wirtschaftslage mehr Cloudverträge abschließen können als von Experten erwartet. Konzernchef Christian Klein wurde daraufhin für die Clouderlöse im Gesamtjahr etwas zuversichtlicher. Auch beim Ergebnis konnten die Walldorfer mit den am Mittwochabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen positiv überraschen. Die im DAX notierte Aktie knüpfte am Donnerstag zunächst an ihre deutliche Erholung der vergangenen Monate an, drehte aber dann in einem schwachen Gesamtmarkt ins Minus.

ROUNDUP 2: Finanzinvestor EQT will Qiagen übernehmen - Aktie zieht an

VENLO - Nach jahrelangen Übernahmespekulationen und einem gescheiterten Versuch durch den US-Konkurrenten Thermo Fisher (Thermo Fisher Scientific) steht der Dax-Konzern Qiagen vor einer neuen Zukunft: Der Labordienstleister und Diagnostikkonzern will sich vom schwedischen Finanzinvestor EQT übernehmen lassen. Beide Seiten einigten sich auf ein Kaufangebot, das Qiagen mit rund 10,8 Milliarden Euro bewertet, wie die Unternehmen am Vorabend verkündeten. Die Börse reagierte positiv.

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ROUNDUP: IBM steigert Umsatz und Gewinn überraschend deutlich - Aktie fällt aber

ARMONK - Das IT-Unternehmen IBM hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn überraschend deutlich gesteigert. Der Erlös habe um fünf Prozent auf gut 17 Milliarden US-Dollar zugelegt, teilte das Unternehmen am Mittwochabend nach US-Börsenschluss mit. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 26 Prozent auf mehr als zwei Milliarden Dollar. An der Börse konnte das aber nur kurz überzeugen: Aus einem anfänglichen nachbörslichen Kursplus wurde zuletzt ein Minus von mehr als 5 Prozent.

ROUNDUP: Hermes mit weiteren Problemen in China - Aktie rutscht ab

PARIS - Der Luxuskonzern Hermes (Hermès (Hermes International)) ringt weiter mit einem schwachen China-Geschäft. In der Region Asien-Pazifik habe der um Währungseffekte bereinigte Umsatz im dritten Quartal stagniert, teilte der Konzern am Donnerstag in Paris mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten hingegen mit einem Wachstum von knapp 1,6 Prozent gerechnet. Nach der Zuordnung von Hermes gehört China zu dieser Region, Japan hingegen nicht. Die asiatischen Länder sind die wichtigsten Märkte für Hermes und waren in den vergangenen Jahren ein Garant für starkes Wachstum. Bei den Anlegern kam das schwache Abschneiden dort daher gar nicht gut an.

ROUNDUP: Rechenzentren treiben Nokia an - Sparprogramm wird teurer

ESPOO - Der Netzwerkausrüster Nokia stellt sich nach einem überraschend guten Sommergeschäft auf noch höhere Kosten für sein Sparprogramm ein. Statt mit 800 Millionen Euro dürfte das Programm im laufenden Jahr mit 1,1 Milliarden Euro zu Buche schlagen, teilte das Unternehmen am Donnerstag im finnischen Espoo mit. Zudem kürzt Nokia-Chef Justin Hotard bei den Investitionen. An der Börse wurden die Neuigkeiten negativ aufgenommen.

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ROUNDUP: Roche kommt Jahreszielen näher - Kurs leicht unter Druck

BASEL - Roche ist auf Kurs in Richtung Jahresziele. Mit seinen Umsatzzahlen für die ersten neun Monate hat der Pharmakonzern am Donnerstag im Rahmen der eigenen Ziele abgeschnitten. Entsprechend hat das Management denn auch die bisherigen Ziele für das Gesamtjahr bestätigt. Von Januar bis September hat der Basler Konzern 46,5 Milliarden Franken (rund 50,5 Mrd Euro) umgesetzt, wie er am Donnerstag mitteilte. In der Berichtswährung Schweizer Franken ist das 1 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu konstanten Wechselkursen resultierte ein Plus von 6 Prozent.

ROUNDUP: Nestle gewinnt beim Wachstum an Tempo - Prognose bleibt aber

VEVEY - Nestlé hat im dritten Quartal 2026 an Dynamik gewonnen. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern wuchs organisch um 4,0 Prozent nach 3,7 Prozent im Vorquartal. Vor allem die deutlich höheren Absatzmengen trieben das Wachstum an. Der Umsatz des Herstellers von Nespresso-Kaffee, Kitkat-Schokoriegeln und Purina-Tierfutter blieb in den ersten neun Monaten mit 65,87 Milliarden Schweizer Franken praktisch auf Vorjahresniveau. Organisch wuchs Nestlé in diesem Zeitraum um 3,7 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

ROUNDUP: Renk verkauft Gleitlagergeschäft - Umbau zu Rüstungskonzern kommt voran

AUGSBURG - Der Getriebehersteller RENK hat einen Käufer für sein Gleitlagergeschäft gefunden. Damit kommt das im MDAX notierte Unternehmen beim geplanten Umbau in einen reinen Rüstungskonzern voran. Käufer der Sparte ist der österreichische Konzern Miba. "Der vertraglich vereinbarte Kaufpreis bewegt sich im unteren bis mittleren dreistelligen Millionenbereich", teilte Renk am Donnerstag in Augsburg mit. An der Börse sorgte die Nachricht nicht für Rückenwind.

ROUNDUP: Vossloh wird für 2026 noch pessimistischer - Belebung im Schlussquartal

WERDOHL - Der Bahntechnik-Anbieter Vossloh wird nach einem Gewinnrückgang im Sommer noch etwas pessimistischer für das laufende Jahr. Verschobene Projekte und einmalige Kosten dürften den operativen Gewinn belasten. Allerdings berichtete das Management bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag von einer "deutlichen Belebung im Jahresschlussquartal". An der Börse ging es für die Vossloh-Aktie jedoch aufwärts.

Honeywell Technologies hebt nach erstem Quartal in Eigenständigkeit Ziele an

CHARLOTTE - Honeywell Technologies hat im dritten Quartal von einer breit angelegten Nachfrage in seinen wichtigsten Absatzmärkten profitiert und hebt seine Ziele für das Jahr an. Konzernchef Vimal Kapur sprach laut Mitteilung vom Donnerstag von starken Ergebnissen in allen Geschäftsbereichen in den ersten drei Monaten als eigenständiges Unternehmen. Der Manager peilt 2026 nun einen Umsatz in der Spanne von 20 bis 20,1 Milliarden Dollar an. Zuvor hatte die Prognose noch bei 19,8 bis 20 Milliarden Dollar gelegen. Vorbörslich notierte die Aktie kaum verändert.

ROUNDUP: Erholung bei Sartorius setzt sich fort - Jahresziele bestätigt

GÖTTINGEN - Der Labordienstleister und Pharmazulieferer Sartorius (Sartorius vz) sieht sich nach drei guten Quartalen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Zum anhaltenden Schub durch Verbrauchsmaterialien kommt eine Nachfrageerholung bei Bioprozessanlagen und Instrumenten. Im dritten Quartal überraschte zudem die kleinere Laborsparte positiv, weshalb Konzernchef Michael Grosse hier etwas optimistischer ist. An der Börse stieg die Aktie am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Januar 2025. Für 2027 steht zudem eine Neuorganisation an.

ROUNDUP: Barclays streicht nach Gewinnplus 5.000 Jobs - Aktie verliert

LONDON - Die britische Bank Barclays will infolge der verstärkten Einführung Künstlicher Intelligenz 5.000 Arbeitsplätze streichen. Das Geldhaus erklärte die Pläne mit der Senkung der Kosten. 1.000 Jobs seien schon abgebaut, der Rest solle bis Ende 2026 folgen. Betroffen wären rund fünf Prozent der Arbeitsplätze bei der Bank. Zugleich meldete Barclays am Donnerstag einen Gewinnanstieg im dritten Quartal, verfehlte jedoch teilweise die Erwartungen von Analysten. Für die Barclays-Aktie ging es in London gegen Mittag um 0,4 Prozent aufwärts.

ROUNDUP: Maschinenbauer Krones dämpft seine Umsatzerwartungen

NEUTRAUBLING - Der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller KRONES rudert nach einem zuletzt gedämpften Wachstum in seinen Planungen zurück. Der erst seit Juni amtierende Chef Thomas Ricker stutzte nicht nur die Umsatzprognose für das laufende Jahr, sondern auch die mittelfristige Prognose für den Erlös und die Marge. Der Konzern verwies zur Begründung am Donnerstag auf "ungünstige Entwicklungen in relevanten Absatzmärkten", gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten und herausfordernde geopolitische Rahmenbedingungen, die zu steigenden Kosten bei den Kunden geführt hätten. Dies werde das Umsatzwachstum im Schlussquartal beeinflussen. An der Börse rutschte die Aktie nach den überraschenden Nachrichten ab.

ROUNDUP: Flatexdegiro enttäuscht trotz gutem Sommer - Aktie verliert

FRANKFURT - Der Onlinebroker flatexDEGIRO sieht sich nach guten Geschäften im Sommer auf Kurs zu seinem Gewinnziel für 2026. Im dritten Quartal sorgte neben dem Wachstum im Brokerage-Geschäft vor allem das Zinsergebnis für Rückenwind. So blieben die Nachfrage der Anleger nach Wertpapierkrediten rege sowie das Zinsumfeld günstig, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. An der Börse wurden die Neuigkeiten am Donnerstag jedoch mit Kursverlusten quittiert, denn die Zahlen enttäuschten etwas.

ROUNDUP: Deusche-Börse-Konkurrent LSE hebt Ziele erneut an - Milliardenzukauf

LONDON - Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) (London Stock Exchange (LSE)) hat dank guter Geschäfte im dritten Quartal die Prognosen für das laufende Jahr erneut erhöht. Der Konzern kündigte zudem die Übernahme des auf Kreditmärkte spezialisierten US-Daten- und Informationsanbieters Octus für 3,5 Milliarden US-Dollar in bar an. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft Permira. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

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