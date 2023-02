dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.02.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Munich Re übertrifft Gewinnziel im Krisenjahr - Aktie sackt ab

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) hat im vergangenen Jahr trotz hoher Katastrophenschäden sein Gewinnziel übertroffen. Dank der gestiegenen Zinsen und anderer Sondereffekte stand unter dem Strich ein Gewinn von gut 3,4 Milliarden Euro - 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 100 Millionen mehr als angepeilt. Für 2023 nimmt sich Vorstandschef Joachim Wenning weiterhin einen Überschuss von vier Milliarden Euro vor, wie der Dax-Konzern (DAX 40) am Donnerstag in München mitteilte. Höhere Preise im Rückversicherungsgeschäft sollen die inflationsbedingt steigenden Schadensummen mehr als ausgleichen.

ROUNDUP 2: Lange Suche beendet: SAP-Aufsichtsratschef Plattner findet Nachfolger

WALLDORF - Hasso Plattner hat sich reichlich Zeit bei der Suche nach seinem Nachfolger gelassen. Der Mitgründer von SAP (SAP SE) hat schon seit 2003 den Vorsitz im Aufsichtsrat des Softwarekonzerns aus Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) inne. Zuletzt wurde die Kritik seitens der Aktionäre an der schleppenden Machtübergabe an der Spitze des Kontrollgremiums lauter. Am späten Mittwochabend präsentierte der Aufsichtsrat dann einen Nachfolger. Der Manager Punit Renjen, bis vor kurzem noch globaler Chef des Beratungsunternehmens Deloitte, sei vom Aufsichtsrat als neues Mitglied nominiert und als designierter Nachfolger Plattners vorgeschlagen worden.

ROUNDUP 2: Heidelberg Materials verdient etwas mehr als erwartet - Aktie legt zu

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (HeidelbergCement) (ehemals Heidelbergcement) hat im vergangenen Jahr etwas mehr verdient als erwartet. "Wir haben das Jahr 2022 mit einem sehr guten Ergebnis dank eines tollen Schlussspurts im vierten Quartal abgeschlossen", sagte der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Heidelberg. Dabei habe der Konzern dank des Sparprogramms im vierten Quartal die stark gestiegenen Energiekosten zum ersten Mal im Laufe des Jahres überkompensiert. Die Aktie legte am Mittag um rund zwei Prozent zu und gehörte damit zu den größten Gewinnern im Leitindex Dax.

ROUNDUP: Deutsche Telekom will 2023 noch mehr zulegen

BONN - Die Deutsche Telekom will 2023 einen deutlichen Zahn zulegen und mehr verdienen. Der bereinigte operative Gewinn soll organisch um vier Prozent steigen und damit mehr als doppelt so stark wie im Vorjahr. Der Konzern profitiert von seinem prächtigen Geschäft in den USA, wo die Tochter T-Mobile US ihren Konkurrenten AT&T und Verizon das Leben schwer macht.

ROUNDUP: Dürr erwartet dank Auftragspolster weitere Zuwächse - Aktie unter Druck

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Maschinenbauer Dürr erwartet für das laufende Jahr Zuwächse bei Umsatz und Profitabilität. Dabei kann das Unternehmen auf ein robustes Auftragspolster bauen. 2022 erreichte der Auftragseingang erstmals die Marke von fünf Milliarden Euro, auch beim Umsatz erzielte Dürr einen Rekord. Dabei profitiert das Unternehmen von Themen wie Nachhaltigkeit, E-Mobilität und Automatisierung. Die Aktie stand am Donnerstag dennoch auf der Verkaufsliste der Investoren.

ROUNDUP: Knorr-Bremse traut sich 2023 höhere Marge zu - Aktie an MDax-Spitze

MÜNCHEN - Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse geht mit einem dicken Auftragspolster im Rücken recht zuversichtlich ins neue Jahr. 2022 hatten die Folgen des Krieges Russlands gegen die Ukraine sowie die strikten Corona-Maßnahmen Chinas auf den Gewinn des Unternehmens gedrückt. Zumindest mit Blick auf China dürften sich die Perspektiven aufgehellt haben, nachdem das Land die Corona-Pandemie für abgehakt erklärt hat. Der Umsatz soll 2023 moderat wachsen, und die Profitabilität soll sich im besten Fall ein Stück weit erholen, wie der MDax-Konzern (MDAX) am Donnerstag mitteilte. Der Aktienkurs legte zu.

ROUNDUP: Gerresheimer will Wachstumstempo hoch halten - Aktie steigt

DÜSSELDORF - Eine große Nachfrage nach Spezialglas für Medikamentenampullen und Spritzen hat Gerresheimer im vergangenen Jahr starke Zuwächse beschert. Auch die Geschäfte mit der Kosmetikindustrie liefen gut. Im neuen Geschäftsjahr (bis Ende November) will der MDAX-Konzern weiter kräftig wachsen. Die im Dezember veröffentlichten Ziele bestätigte die Unternehmensführung und äußerte sich nun optimistisch zum ersten Quartal. Dabei stützt sie sich auf einen Auftragsbestand auf Rekordniveau.

ROUNDUP: Versicherer Axa traut sich mehr Gewinnwachstum zu - Aktie legt zu

PARIS - Der französische Versicherungskonzern AXA hat im vergangenen Jahr von höheren Prämieneinnahmen vor allem im Schaden- und Unfallgeschäft profitiert. Die Anteilseigner sollen mit einer höheren Dividende und einem Aktienrückkauf an dem Erfolg beteiligt werden. Angesichts der starken Geschäftsentwicklung 2022 rechnet Axa-Chef Thomas Buberl jetzt mit mehr Gewinn als zuletzt. Sofern das Geschäftsumfeld stabil bleibt, soll das Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie in den Jahren 2020 bis 2023 die in Aussicht gestellten drei bis sieben Prozent übertreffen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Paris mit.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Krones verdient operativ mehr als erwartet - Prognose überzeugt Anleger

-ROUNDUP: Milliardenminus nach Russland-Aus für Wintershall Dea - 'kein Zurück'

-ROUNDUP: Abschreibungen wegen Neuausrichtung belasten Indus Holding

-ROUNDUP: Freenet hebt Dividende an - Gewinnziel 2022 erreicht

-ROUNDUP: Fielmann senkt Dividende unerwartet stark - Weiter Zukäufe im Blick

-ROUNDUP: Rüstungshersteller Hensoldt sieht sich dank 'Zeitenwende' auf Kurs

-ROUNDUP: Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will operativen Verlust eindämmen

-ROUNDUP: Autozulieferer Vitesco verdient zum Jahresende überraschend gut

-EssilorLuxottica legt wie erwartet zu - Aktie gibt dennoch kräftig nach

-ROUNDUP: Nvidia will mit Cloud-Dienst für künstliche Intelligenz punkten

-Hochtief verdient mehr als erwartet - Aktie legt deutlich zu

-ROUNDUP/Mission 'Verschmelzung': Die Software-Strategien der Autobauer

-Xing-Mutter New Work legt deutlich zu - erneut Sonderausschüttung

-Gewinnrückgang bei Bergbaukonzern Anglo American

-Rolls-Royce nach harten Jahren mit positivem Ausblick

-ROUNDUP: Eni kündigt nach Rekordgewinn weitere Aktienrückkäufe an

-Ebay mit weiterem Umsatzrückgang

-Co-Chef Riese leitet DZ Bank ab Juli 2024 alleine

-Sinkende Impfstoff-Nachfrage lässt Gewinn von Moderna einbrechen

-ROUNDUP: Conti-Rivale Pirelli erzielt überraschend viel Gewinn - Aktie steigt

-Klimastiftungs-Steuererklärung verbrannt? Schwesig will Aufklärung

-SAP will Dividende erhöhen - Weniger als im Vorjahr wegen Sonderzahlung

-Amazon und Brother klagen wegen Fälschung von Tonerkartuschen

-EU-Kommission will mehr Gigabit: Müssen datenhungrige Dienste zahlen?

-ROUNDUP/Bundesweit verfügbar: Cell Broadcast soll die Bürger besser warnen

-Umwelthilfe: Grundsatzurteil zu Abgas-Thermofenstern bald realistisch

-ROUNDUP: Ewigkeitschemikalien PFAS vielerorts nachweisbar - Verbot geplant

-BMW kauft Grundstück für großes Batteriewerk in Niederbayern

-ROUNDUP: Warnstreiks bei Brauereien bremsen Bierproduktion

-KfW: Mittelständler häufig Ziel von Cyber-Attacken

-Wasserstoff-Leitung von Wilhelmshaven nach Köln geplant

-Bundesgerichtshof fragt EuGH bei Schummel-Software um Rat

-Maschinenbauer: Sanktionen gegen Russland konsequent durchsetzen

-Finnland will drei Leopard-Minenräumpanzer an die Ukraine liefern

-EU-Kommission verbietet Tiktok auf Diensthandys der Mitarbeiter

-Ein Chefredakteur für 'Volksstimme' und 'Mitteldeutsche Zeitung'

-Berliner Linke-Chefin: Jeder Senat ist an Volksentscheid gebunden

-Wenig Notärzte, aktive Menschen - Luftrettung war so gefragt wie nie

-Brandenburg erwägt Einschaltung von Scholz bei PCK-Raffinerie°

