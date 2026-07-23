dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.07.2026 - 15.15 Uhr

23.07.26 15:19 Uhr

ROUNDUP: VW-Lkw-Holding Traton wird etwas optimistischer - Aktie mit Rekordhoch

MÜNCHEN - Die VW-Nutzfahrzeugtochter (Volkswagen (VW) vz) TRATON rechnet nach einem schwachen ersten Halbjahr weiter mit besseren Geschäften in der zweiten Jahreshälfte. Mit Blick auf die Ziele im laufenden Jahr erhöhte der Konzern das untere Ende der Prognosespannen. So geht das Unternehmen beim Absatz und Umsatz nur noch im schlechtesten Fall von einer Stagnation aus. Die im MDAX notierte Aktie stieg auf ein Rekordhoch.

Werbung

ROUNDUP 2: EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google

BRÜSSEL - Die EU verhängt gegen Google (Alphabet C (ex Google)) wegen unfairer Geschäftspraktiken eine Strafe von 890 Millionen Euro. Der US-Konzern hat nach Ansicht der Europäischen Kommission mit seiner Suchmaschine sowie dem App-Marktplatz Google Play Wettbewerbsregeln verletzt und seine Konkurrenz widerrechtlich benachteiligt.

ROUNDUP: Google-Mutter pumpt noch mehr Milliarden in KI-Rechenzentren

MOUNTAIN VIEW - Googles Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur ausgeben. Der Internet-Riese hob seine Prognose für Kapitalinvestitionen damit abermals an. Das zweite Quartal schloss Alphabet unterdessen mit einem sagenhaften Gewinn von 112 Milliarden Dollar (gut 98 Milliarden Euro) ab. Davon waren jedoch rund 99 Milliarden Dollar ein reiner Buchgewinn durch die Aufwertung von Beteiligungen. Alphabet hält unter anderem Anteile an Elon Musks Weltraumfirma SpaceX und dem KI-Entwickler Anthropic.

ROUNDUP: Tesla mit weniger Gewinn und höheren Kosten - Aktie im Minus

AUSTIN - Tesla kommt beim groß angekündigten Plan von Firmenchef Elon Musk, den Elektroauto-Vorreiter auf Roboter und selbstfahrende Robotaxis auszurichten, langsamer voran als noch vor wenigen Monaten in Aussicht gestellt. So spricht Tesla nicht mehr von einer Serienproduktion der Roboter mit dem Namen Optimus und des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab ohne Lenkrad und Pedale noch in diesem Jahr. Stattdessen ließ sich Musk vor Analysten darüber aus, wie komplex die Entwicklung eines humanoiden Roboters sei. Die Produktion werde deshalb nur langsam anlaufen.

Werbung

ROUNDUP: Unicredit erwartet bald Kontrollübernahme bei Commerzbank

MAILAND/FRANKFURT - Die italienische Großbank UniCredit stellt sich auf eine baldige Kontrollübernahme bei der Commerzbank ein. Die Genehmigungen der Aufsicht für das vor wenigen Wochen abgelaufene Übernahmeangebot könnten bereits im vierten Quartal erfolgen, teilte die Unicredit anlässlich ihrer Halbjahreszahlen am Donnerstag in Mailand mit. Zudem schraubte Konzernchef Andrea Orcel seine Gewinnziele nach oben. An der Börse wurden die Neuigkeiten jedoch nicht goutiert.

ROUNDUP/Neue Zollregeln und Absatzoptimismus: Daimler Truck hebt Prognosen an

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeug-Hersteller Daimler Truck hat dank Fortschritten im US-Geschäft seine Jahresprognose erhöht. "Das US-Handelsministerium habe den Antrag auf Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen mit Wirkung zum 1. November 2025 genehmigt", teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Neben dieser für den Konzern positiven Zoll-Entscheidung rechnet Daimler Truck jetzt in Nordamerika auch mit einem etwas besseren Absatz.

ROUNDUP: IBM senkt Wachstumsprognose leicht und kündigt weitere Sparrunden an

ARMONK - Das IT-Unternehmen IBM hat nach einem enttäuschend verlaufenen Quartal die Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht gesenkt. Firmenchef Arvind Krishna kündigte am Mittwoch nach US-Börsenschluss außerdem an, die Kosten noch stärker drücken zu wollen. Damit soll das Ziel, den Zahlungsmittelzufluss (Cashflow) um eine Milliarde Dollar zu steigern, erreicht werden. Die zuletzt stark unter Druck stehende Aktie gab vorbörslich leicht nach.

Werbung

ROUNDUP: Roche machen weiter Währungseffekte zu schaffen

BASEL - Der Pharmakonzern Roche hat im ersten Halbjahr 2026 unter kräftigem Gegenwind von den Wechselkursen gelitten. Entsprechend liegen die wichtigsten Kennzahlen in der Berichtswährung Schweizer Franken unter den Vorjahreswerten. Für das Gesamtjahr bestätigte der Pharmakonzern am Donnerstag seine bisherigen Ziele.

ROUNDUP: Easyjet setzt nach Gewinneinbruch auf Last Minute - Übernahme im Blick

LUTON - Der britische Billigflieger easyJet ringt während seines Übernahmekampfs durch zwei Finanzinvestoren weiter mit dem Last-Minute-Trend und hohen Kerosinpreisen. Im abgelaufenen Geschäftsquartal brach der bereinigte Vorsteuergewinn der Airline um 70 Prozent ein. Trotzdem kann Easyjet-Chef Kenton Jarvis Tickets für den Sommer kaum teurer verkaufen. Stattdessen versucht er die Kundschaft mit attraktiven Angeboten zu ködern. Immerhin dürfte eine mögliche Verschärfung der Eigentumsregeln für Airlines in der EU eine Übernahme von Easyjet durch den US-Finanzinvestor Apollo nach Einschätzung der Easyjet-Spitze nicht verhindern.

T-Mobile US gewinnt weniger neue Kunden - Aber mehr als erwartet

BELLEVUE - Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im zweiten Quartal mehr neue Kunden gewonnen als erwartet. Unter dem Strich kamen 277.000 Vertragskunden hinzu, wie der zur Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) gehörende US-Mobilfunkkonzern am Donnerstag in Bellevue mitgeteilt hat. Das sind zwar 13 Prozent weniger Nettoneukunden als vor einem Jahr, Analysten hatten jedoch mit noch etwas weniger gerechnet. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel zuletzt um 3,1 Prozent nach.

ROUNDUP/Hohe Nachfrage dank Vorzieheffekten: Fuchs erhöht Prognose

MANNHEIM - Der Schmierstoffhersteller Fuchs (FUCHS SE VZ) hat nach einem starken zweiten Quartal infolge einer hohen Nachfrage nach seinen Produkten die Prognose erhöht. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) rechnet der im MDAX notierte Konzern jetzt mit einem Anstieg auf 460 bis 480 Millionen Euro. Bisher hatte Fuchs mit 450 Millionen gerechnet.

ROUNDUP/Harter Wettbewerb und Kosten: Jungheinrich senkt Gewinnausblick

HAMBURG - Intensiver Wettbewerb und Materialkosten stimmen den Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich vorsichtiger für die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. Hinzu kämen Nachwirkungen des im Februar beendeten Streiks im Werk Lüneburg. Eine 2026 wohl etwas bessere Umsatzentwicklung als bisher geplant kann das nicht kompensieren. Der Aktienkurs sackte ab.

ROUNDUP: Aktienhandel treibt Großbank BNP Paribas an - Kurs sinkt

PARIS - Die französische Großbank BNP Paribas hat dank eines brummenden Aktienhandels überraschend viel verdient. Unter dem Strich stand im zweiten Quartal ein Gewinn von gut 4,3 Milliarden Euro und damit ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Dies war mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Für die BNP-Aktie ging es an der Börse jedoch abwärts.

ROUNUP: Labordienstleister Sartorius nimmt Fahrt auf - Zollrückzahlungen dämpfen

GÖTTINGEN - Der Labordienstleister und Pharmazulieferer Sartorius (Sartorius vz) profitiert weiterhin von der Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien und sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. "Das wiederkehrende Geschäft blieb der wichtigste Wachstumstreiber beider Sparten", sagte Vorstandschef Michael Grosse am Donnerstag. Gleichzeitig sei das Geschäft mit Anlagen und Instrumenten zu leichtem Wachstum zurückgekehrt. Derweil dämpft ein buchhalterischer Sondereffekt die Umsatzentwicklung, denn der Konzern will seinen Kunden zu viel gezahlte US-Zollaufschläge zurückzahlen. An der Börse konnte die Aktie ihre anfänglich starken Gewinne nicht halten.

ROUNDUP: Stabilus vorsichtiger für Geschäftsjahr - Aktie fällt deutlich

KOBLENZ - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus (Stabilus SE) blickt im Umfeld einer schwachen Autokonjunktur vorsichtiger auf das bis Ende September laufende Geschäftsjahr. Der Konzern leidet schon länger unter einer schwächeren Nachfrage der Autobauer. Viele der Hersteller haben mit einem starken Absatzrückgang zu kämpfen - auch wegen einer schwachen Nachfrage auf dem wichtigen chinesischen Markt. Zudem macht den Automobilkonzernen die US-Zollpolitik schwer zu schaffen. An der Börse gab die Aktie deutlich nach.

ROUNDUP: Deutsche Börse legt stärker als erwartet zu - Aktie leicht im Plus

FRANKFURT - Die Deutsche Börse hat im zweiten Quartal dank guter Geschäfte mit Finanzmarkt-Produkten erneut kräftig zugelegt. "Während sich die Handelsvolumina nach dem volatilen März in einigen Bereichen erwartungsgemäß normalisiert haben, verzeichnen wir in sechs unserer acht Geschäftsbereiche teils deutliches Erlöswachstum", sagte Deutsche-Börse-Finanzvorstand Jens Schulte am Mittwochabend laut Mitteilung.

ROUNDUP: Flatexdegiro hebt Gewinnprognose erneut an - Aktie verliert

FRANKFURT - Der Onlinebroker flatexDEGIRO hat nach einem starken zweiten Quartal infolge hoher Handelsaktivität seiner Kunden erneut die Gewinnprognose angehoben. Dank der hohen Wachstumsraten, steigender Margen und einer fortgesetzten Fokussierung auf Kostendisziplin rechnet der Vorstand im laufenden Jahr jetzt mit einem Gewinn von 200 bis 230 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Frankfurt mitteilte. Das wären 25 bis 43 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. An der Börse ging es für die Aktie am Donnerstag dennoch abwärts.

ROUNDUP: Nestle wächst aus eigener Kraft - Profitabilität unter Druck

VEVEY - Der weltgrößte Lebensmittelkonzern Nestle (Nestlé) hat sein Wachstumstempo aus eigener Kraft im ersten Halbjahr 2026 wegen Preissteigerungen und höherer Absatzmengen gesteigert. Dem standen allerdings negative Wechselkurseffekte gegenüber. Hingegen sank die Profitabilität. Zudem präsentierte Nestle hat eine Lösung für sein Wassergeschäft: Der Nahrungsmittelriese bildet dafür ein Gemeinschaftsunternehmen namens Peranel mit der US-Beteiligungsgesellschaft Platinum Equity. Der Deal bewertet das Geschäft mit Marken wie Perrier und San Pellegrino mit 4,9 Milliarden Euro. An der Börse geriet der Aktienkurs unter Druck.

^

Weitere Meldungen

-Honeywell passt nach Luftfahrt-Abspaltung Jahresziele an

-Nokia übertrifft Erwartungen dank starkem Netzwerk-Geschäft - Aktie steigt

-Wirecard-Prozess: Urteil in Sicht

-Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX nimmt sich für 2026 noch mehr vor

-Totalenergies verdient dank gestiegener Ölpreise deutlich mehr

-Kölln ruft Frühstücksflocken wegen Fremdkörper zurück

-ROUNDUP 2/Heizungsgesetz-Urteil: Bundestag bleibt beim Tempo flexibel

-ROUNDUP: Dürr hält trotz Problemen bei BBS an Konzernprognose fest

-Britischer Premier Burnham senkt Gewerbesteuer für Pubs

-Givaudan-Chef sorgt sich wegen Düngemittelknappheit im Nahen Osten

-ROUNDUP: LPKF kämpft mit schwachem Wirtschaftsumfeld und mauem Solargeschäft

-US-Gesetz über chinesische Anteile könnte Mercedes treffen

-Givaudan beschleunigt organisches Wachstum im zweiten Quartal

-Kühne+Nagel übertrifft Erwartungen und erhöht Prognose

-BASF setzt angekündigten Verkauf von Wohnungen teilweise aus

-Teilstreiks am Flughafen von Mallorca angekündigt

-Totalenergies verdient dank gestiegener Ölpreise deutlich mehr

-KI-Boom treibt Chip-Geschäft von STMicro an - Investoren dennoch enttäuscht

-Argenx verdient prächtig an Muskelschwäche-Medikament Vygart

-Hyundai mit deutlichem Gewinnrückgang - China-Geschäft schwach

-Fachverlag und Datenbankanbieter Relx legt wie erwartet zu

-EU-Automarkt wächst weiter - Chinesen legen zu

-Daimler Truck erhöht dank Fortschritten in den USA Prognose

-Prognose eingeengt: Stabilus sieht auf 2026 etwas weniger optimistisch

-Mobilfunker O2 beschließt Abbau von jeder sechsten Stelle

-Verdi warnt vor Folgen des Jobabbaus beim Mobilfunker O2

-Handwerk drängt auf Abschaffung des 'Sonntagsbackverbots'

-Nestle gliedert Wassergeschäft in Joint Venture aus

-EU-Kommission billigt Warner-Übernahme durch Paramount

-Porsche-Aufsichtsrat unterstützt Sparpaket

-Höhere Schienenmaut für Personenverkehr

-Erste Hafen-Tarifrunde endet ohne Einigung

-Total führt Spritpreis-Deckel in Frankreich wieder ein

-Technischer Defekt: Zehnter Castor-Transport abgebrochen

-Britischer Premier Burnham senkt Gewerbesteuer für Pubs

-Händler müssen für Recycling von Kunststofftaschen zahlen

-Ruf aus SPD nach Preisdeckel für Benzin und Diesel

-Verfassungsschutz ruft Rüstungsfirmen zur Wachsamkeit auf

-ROUNDUP: Ford verbündet sich mit chinesischer Volvo-Mutter Geely

-Flugangebot aus Deutschland wächst kaum noch

-ROUNDUP: Warum Varta vor der Zerschlagung steht

-Burda bündelt Verlag und Digitalgeschäft unter neuer Führung

-Lufthansa öffnet ihren neuen Showroom am Flughafen

-Offiziell: Adeyemi wechselt vom BVB zum FC Barcelona

-Rückruf bei Tedi - Ablösungen an Wokpfanne°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha