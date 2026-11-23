Nvidia holt Firmenchef Huang zurück

SANTA CLARA - Der US-Chipriese NVIDIA holt seinen Mitbegründer Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens zurück. Mit sofortiger Wirkung solle er wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen, teilte Nvidia mit. Die Aktie reagierte vorbörslich mit einem Kurssprung auf die Neuigkeit.

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ROUNDUP: Bayers Glyphosat-Sammelvergleich von Richter genehmigt

ST. LOUIS - Es ist ein weiterer wichtiger Fortschritt für den Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer zur Beilegung der US-Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat. Der 7,25 Milliarden Dollar (6,6 Mrd Euro) schwere Sammelvergleich mit Zehntausenden Klägern in den USA ist von einem Richter abschließend gebilligt worden. Der Vergleich sei "fair, vernünftig und angemessen", schrieb Richter Timothy Boyer im Bundesstaat Missouri in seiner Entscheidung. Die Bayer-Aktie konnte am Montag davon nur kurzfristig profitieren.

ROUNDUP: Thyssenkrupp Nucera rutscht tief in rote Zahlen - Aktie auf Rekordtief

DORTMUND - Fehlerbehebungen, Zusatzaufwendungen bei Neubauprojekten und eine Wertberichtigung einer Pilotanlage haben den Elektrolyse-Spezialisten thyssenkrupp nucera im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 noch stärker belastet als erwartet.

ROUNDUP: Obi und Toom schließen sich zusammen

MÜNCHEN/KÖLN/WERMELSKIRCHEN - Die Baumarktketten Obi und Toom wollen sich zusammenschließen. Das teilten die Tengelmann-Gruppe, Mehrheitsgesellschafterin von Obi, und die Rewe -Gruppe, der Toom gehört, in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Die Marke Toom soll wegfallen. Für den Zusammenschluss ist noch die behördliche Zustimmung erforderlich.

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ROUNDUP: Metaller-Warnstreiks im Norden - einige Werke stehen still

HAMBURG/LAAGE - In der Nacht und in den frühen Morgenstunden haben die Beschäftigten von zahlreichen Betrieben in Norddeutschland die Arbeit niedergelegt und sind in einen 24-stündigen Warnstreik getreten. Beim Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Werk in Hamburg stehen die Bänder bereits seit Sonntag, 22.00 Uhr, still. "Bisher ist das Werk komplett dicht und es ist auch keiner zum Arbeiten reingekommen", sagte ein Vertreter der Gewerkschaft IG Metall am Morgen. "Hier ist nur Werkssicherheit drin und ansonsten passiert hier nichts." Zum Spätdienst gehören seinen Angaben zufolge rund 400 Menschen, zur Frühschicht, die normalerweise um 6.00 Uhr beginnt, rund 600 bis 700 Menschen.

ROUNDUP/Multi-Milliarden-Dollar-Deal: Crowdstrike übernimmt Rivalen Zscaler

AUSTIN/SANTA CLARA - Es ist ein Deal zwischen zwei Schwergewichten der Cybersicherheitsbranche: Der US-Konzern CrowdStrike übernimmt den Wettbewerber Zscaler. In der vereinbarten reinen Aktientransaktion werde Zscaler mit 43,9 Milliarden Dollar (40 Mrd Euro) bewertet, teilten die Unternehmen am Montag mit. Für jede Zscaler-Aktie sollen die Aktionäre 1,135 CrowdStrike-Aktien erhalten. An der Börse fielen die Reaktionen unterschiedlich aus.

Siemens-Chef: China könnte US-KI-Firmen das Geschäft verderben

BERLIN/MÜNCHEN - Künstliche Intelligenz ist für Siemens-Chef (Siemens) Roland Busch "die größte Wette in der Geschichte der Menschheit". Und es ist nicht ausgemacht, dass sie sich für die großen Akteure rechnet - auch wegen der chinesischen Konkurrenz. "Da wird Geld reingepumpt

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ROUNDUP/Bob statt BVB: Rheinmetall steigt bei Buckwitz und Co. ein

HERZOGENAURACH - Nach dem angekündigten Ende der umstrittenen Sponsoringpartnerschaft mit Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) steigt der Rüstungskonzern Rheinmetall bei den deutschen Rennrodlern, Bobpiloten und Skeletoni ein. Die neue Partnerschaft ab dieser Saison gab der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) bei der Pressekonferenz zur Saisoneröffnung in Herzogenaurach bekannt. Der Vertrag läuft bis Olympia 2030.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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