dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.09.2026 - 15.15 Uhr

25.09.26 15:19 Uhr

'FT': BASF streckt bei Evonik die Fühler aus

LONDON - Mitten in einer tiefen Branchenkrise greift der Chemiekonzern BASF laut einem Pressebericht nach dem Spezialchemiekonzern Evonik. Die Ludwigshafener seien hinsichtlich einer Übernahme auf die Essener und die RAG-Stiftung als ihren Großaktionär zugegangen, schrieb die Wirtschaftszeitung "Financial Times" ("FT") am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

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ROUNDUP: Hellofresh kappt Umsatz- und Gewinnziel - Aktie sackt weiter ab

BERLIN - Der Kochboxenversender HelloFresh kommt nicht aus der Krise. Mit einem erwarteten kräftigen Umsatzrückgang und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns im dritten Quartal senkte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstagabend seine Prognosen für das laufende Jahr. Schon im August hatte sich das Management wegen schlecht laufender Geschäfte pessimistischer gezeigt, nun musste Chef Dominik Richter einräumen, dass selbst das nicht mehr erreichbar ist. Die Aktie fiel am Freitag deutlich.

Autozulieferer Hella findet neuen Finanzchef

LIPPSTADT - Der Scheinwerferhersteller Forvia Hella (HELLA GmbHCo) hat einen Nachfolger für den Posten des Finanzchefs gefunden. Jens Grösch (50) übernehme zum 1. Dezember das Ressort, teilte der MDAX-Konzern am Freitag mit. Vor zwei Wochen hatten die Lippstädter mitgeteilt, dass der bisherige Amtsinhaber Philippe Vienney seinen Vertrag nicht verlängert.

Neue Doppelspitze beim Online-Broker Flatexdegiro: Finanzvorstand wird Co-Chef

FRANKFURT - flatexDEGIRO bekommt eine Doppelspitze. Benon Janos, bisher Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandschef beim Onlinebroker, soll nun gemeinsam mit Oliver Behrens das Unternehmen lenken. Janos werde mit sofortiger Wirkung zum CEO berufen, teilte Flatexdegiro am Freitag in Frankfurt mit.

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Airbus kämpft mit neuem Qualitätsproblem bei A321neo - 'Kein Sicherheitsmangel'

TOULOUSE/HAMBURG - Der Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) kämpft mit einem Qualitätsproblem beim Kassenschlager A321neo. Nach Angaben eines Sprechers hat der Konzern bei einigen Jets an den Längsversteifungen im vorderen unteren Bereich des Rumpfes "Abweichungen" beim Oberflächenschutz festgestellt. Es handele sich jedoch nicht um ein Sicherheitsproblem. Airbus habe bereits eine Lösung entwickelt. Dabei müssten die Träger nicht ausgebaut werden. Die betroffenen Flugzeuge könnten weiter betrieben werden. Das Fachmedium "The Air Current" hatte von mehreren Hundert Flugzeugen mit unzureichendem Korrosionsschutz berichtet.

ROUNDUP 2: Investor Attestor übernimmt Condor ganz - Staat steigt aus

FRANKFURT - Bei der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Condor ziehen sich der Bund und das Land Hessen zurück. Der britische Mehrheitseigner Attestor übernimmt Ende August 2027 die verbliebenen Anteile von 49 Prozent, die bisher über die SG Luftfahrtgesellschaft vom Bund und Land Hessen gehalten werden. Attestor ziehe dafür eine Kaufoption, die bereits beim Einstieg des Finanzinvestors im Jahr 2021 vereinbart wurde, teilte Condor in Frankfurt mit. "Der Vollzug der Übernahme (Closing) ist zum Stichtag 31. August 2027 geplant."

Nestle stellt Teekapselsystem 'Special.T' ein

VEVEY - Nestlé stellt nach 16 Jahren sein Teekapselsystem "Special.T" ein. Der Nahrungsmittelkonzern zieht sich mit dem Angebot schrittweise aus der Schweiz sowie sechs weiteren europäischen Ländern zurück, wie Nestlé auf der Internetseite der Marke mitteilt. Zuerst hatte "20 Minuten" über das Aus berichtet.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha