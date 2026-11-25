ROUNDUP 2: Hannover Rück peilt weitere Rekordgewinne an - Aktie verliert

HANNOVER/LONDON - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück nimmt sich trotz des Preiskampfs in der Branche für die nächsten Jahre weitere Rekordgewinne vor. Der Überschuss solle 2027 auf mindestens 2,9 Milliarden Euro steigen, teilte der Dax-Konzern (DAX) am Mittwoch anlässlich seines Investorentags in London mit. Für die Zeit bis 2029 erwartet Vorstandschef Clemens Jungsthöfel weitere Steigerungen. Für die Hannover-Rück-Aktie ging es nach den Neuigkeiten jedoch leicht abwärts.

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ROUNDUP/Nach Einstieg bei LEG: Auch Aroundtown zuversichtlicher für 2026

LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown (Aroundtown SA) hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr leicht erhöht. Ein Grund dafür ist laut Unternehmen der jüngst erfolgte Einstieg beim Konkurrenten LEG (LEG Immobilien) über die Wohnimmobilien-Tochter Grand City Properties (GCP) (Grand City Properties). Zudem kündigte der Konzern am Mittwoch den Abschied des langjährigen Vorstandschefs Barak Bar-Hen zum Jahresende an. Die Nachfolge übernimmt eine Doppelspitze aus dem bisherigen Vizechef Kamaldeep Manaktala und Jonas Tintelnot, der zudem weiter als Finanzvorstand im Amt bleibt. Die in diesem Jahr stark gebeutelte Aroundtown-Aktie zog auf die Nachrichten hin an.

ROUNDUP/Weiter starke KI-Server-Nachfrage: Dell hebt Jahresziele an - Kursminus

ROUND ROCK - Die anhaltend boomende Nachfrage nach Infrastruktur für KI-Rechenzentren stimmt den Technologie-Konzern Dell (Dell Technologies) optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Statt mit 192 Milliarden US-Dollar kalkuliert das Unternehmen nun mit 202 Milliarden Dollar (184 Mrd Euro) Umsatz, was laut der Mitteilung vom Dienstagabend im Jahresvergleich ein Plus von 78 Prozent wäre. Die Nachfrage nehme weltweit weiter zu, sagte der für das operative Tagesgeschäft zuständige Vorstand (COO) Jeff Clarke laut Mitteilung. So soll allein der Verkauf von KI-optimierten Servern 78 Milliarden Dollar Erlös einspielen, 4 Milliarden mehr als bislang geplant.

AMS Osram: Samsung Display steigt mit 210 Millionen Euro ein

PREMSTÄTTEN - Der Sensoren- und Lichtkonzern AMS Osram (ams-OSRAM) ist eine strategische Partnerschaft mit Samsung Display (Samsung) eingegangen. Im Zuge der Vereinbarung beteiligt sich das südkoreanische Unternehmen mit 210 Millionen Euro an AMS Osram.

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Aroundtown beruft Doppelspitze - Bar-Hen scheidet als Chef Ende 2026 aus

LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilien-Konzern Aroundtown (Aroundtown SA) stellt seine Führung als Doppelspitze neu auf. Der bisherige Vorstandschef Barak Bar-Hen, der auch für das operative Geschäft zuständig ist, scheide zum Jahresende aus, teilte das Unternehmen am Mittwoch anlässlich seiner Zahlenvorlage mit. Seine Nachfolge sollen der bisherige Vizechef Kamaldeep Manaktala und Finanzvorstand Jonas Tintelnot gemeinsam als neue Co-Chefs übernehmen. Tintelnot bleibe zugleich Finanzvorstand, hieß es weiter.

Iran-Krieg reißt Easyjet-Gewinn nach unten

LUTON - Der Iran-Krieg und das teure Kerosin haben den britischen Billigflieger Easyjet im abgelaufenen Geschäftsjahr fast in die roten Zahlen gerissen. In den zwölf Monaten bis Ende September brach der Überschuss von 494 Millionen auf nur noch 20 Millionen britische Pfund (24 Mio Euro) ein, wie das Unternehmen am Mittwoch in Luton bei London mitteilte. Derweil steht die Fluggesellschaft kurz vor der Übernahme durch den Finanzinvestor Apollo für etwa 5,7 Milliarden Pfund. Eine Gewinnprognose für das neue Geschäftsjahr wollte Easyjet-Chef Kenton Jarvis daher nicht abgeben.

ROUNDUP: US-Geschworene sprechen Huawei der Geldwäsche schuldig

NEW YORK - US-Geschworene haben den chinesischen Technologieriesen Huawei nach einem jahrelangen Verfahren unter anderem der Geldwäsche und des Diebstahls von Firmengeheimnissen schuldiggesprochen. Sie kamen auch zu dem Schluss, dass Huawei Banken mit Blick auf Geschäfte des Konzerns im Iran betrog, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

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Berichte: Huang will nach Rückkehr weiter keinen Nachfolgeplan

SANTA CLARA - Der zurückgekehrte NVIDIA-Chef Jensen Huang hat laut Medienberichten vor Mitarbeitern bekräftigt, dass er den Chip-Konzern ohne designierte Nachfolger für ihn führen will. Nvidia habe ein Team aufgebaut, das im Gegensatz zu anderen Unternehmen keine Nachfolgeplanung brauche, da man mit einem einzigartigen Geschäftsmodell agiere, sagte Huang dem Sender CNBC zufolge. Bei Nvidia berichten in einer ungewöhnlichen Führungsstruktur Dutzende Top-Manager direkt an Huang. Das macht es schwieriger, ihn auf dem Chefposten zu ersetzen.

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Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis