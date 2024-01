dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.01.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Niedrigere Energiepreise: RWE vorsichtig für 2024 nach Gewinnsprung

ESSEN - Das Geschäft mit Erneuerbaren Energien sowie der Energiehandel haben RWE 2023 noch stärker angetrieben als in Aussicht gestellt. 2024 dürfte es aber weniger gut laufen. "Vor dem Hintergrund der in den letzten Wochen deutlich gesunkenen Energiepreise an den europäischen Großhandelsmärkten erwartet RWE derzeit für 2024 ein geringeres Ergebnis", teilte der Dax-Konzern am Freitag überraschend mit. Es werde voraussichtlich am unteren Ende der Bandbreite liegen, die auf dem Kapitalmarkttag Ende November vorgestellt worden sei. Der Aktienkurs der Essener geriet auf die Nachrichten hin unter Druck.

ROUNDUP: Sartorius erwartet Aufschwung im laufenden Jahr - Aktie steigt kräftig

GÖTTINGEN - Nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr will der Pharma- und Laborausrüster Sartorius (Sartorius vz) 2024 wieder wachsen und dabei auch mehr verdienen. Dem Boom in der Corona-Pandemie war bei den Göttingern ein massiver Nachfrageeinbruch gefolgt, der die Geschäfte unerwartet lange hatte lahmen lassen. Seit dem Ende des dritten Quartals beleben sie sich aber, "und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend im Verlauf des Jahres 2024 schrittweise verstärken sollte", sagte Konzernchef Joachim Kreuzburg am Freitag im Zuge der Veröffentlichung von Geschäftszahlen. Viele Kunden hätten inzwischen ihre Lageroptimierungen weitgehend abgeschlossen. An der Börse zog die Aktie an der Dax-Spitze stark an.

ROUNDUP: Intel enttäuscht Börse mit Geschäftsprognose

SANTA CLARA - Der Halbleiter-Riese Intel hat die Wall Street mit seinem Ausblick für das laufende Quartal enttäuscht. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel am Donnerstag um fast elf Prozent. Intel stellte für das laufende Vierteljahr Erlöse zwischen 12,2 und 13,2 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit gut 14 Milliarden Dollar gerechnet. Auch die Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie blieb deutlich unter den Erwartungen.

ROUNDUP: Luxusboom beschert LVMH weiteres Rekordjahr - Kurssprung

PARIS - Eine starke Nachfrage nach Mode, Schmuck und Parfüm hat dem Luxusgüter-Hersteller LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) 2023 ein weiteres Rekordjahr beschert. Trotz wirtschaftlich schwierigerer Zeiten deckten sich wohlhabende Menschen weiterhin fleißig mit Handtaschen von Louis Vuitton, Düften von Christian Dior und Schmuck von Tiffany ein. Für 2024 rechnet Konzernchef Bernard Arnault mit weiteren Zuwächsen - trotz der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten in der Welt. An der Börse kamen die Nachrichten am Freitag gut an.

ROUNDUP/Trotz Gewinnwachstum: T-Mobile US verfehlt hohe Erwartungen teils

BELLEVUE - Der US-Mobilfunkkonzern T-Mobile US will auch 2024 von seinem Vorsprung beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes profitieren. Allerdings dürfte das Plus der Vertragskundenzahl geringer ausfallen als im vergangenen Jahr, wie die Tochter der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Bellevue mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Kerngeschäft soll indes weiter zulegen. Die zuletzt stark gelaufenen Aktien gerieten allerdings unter Druck. So konnte die Gewinnentwicklung im Schlussquartal nicht ganz mit den Erwartungen einiger Analysten mithalten.

American Express verdient so viel wie noch nie - Aktie legt vorbörslich zu

NEW YORK - Die Kauffreude der Kunden hat dem Kreditkartenanbieter American Express 2023 so viel Umsatz und Gewinn gebracht wie noch nie. Der Überschuss lag mit fast 8,4 Milliarden US-Dollar (7,7 Mrd Euro) elf Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der Konkurrent von Visa und MasterCard am Freitag in New York mitteilte. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Die American-Express-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um fast drei Prozent zu.

Colgate-Palmolive rechnet mit weiterem Gewinnanstieg

NEW YORK - Der US-Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive erwartet nach Zuwächsen im vergangenen Jahr auch 2024 mehr Umsatz und Gewinn. So sollen die Erlöse um ein bis vier Prozent wachsen und das Ergebnis je Aktie im zweistelligen Prozentbereich zulegen, wie der Hersteller von Zahnpasta und Bürsten am Freitag in New York mitteilte. Um Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen und Wechselkurseinflüsse bereinigt erwartet Colgate ein Umsatzplus von drei bis fünf Prozent. Analysten hatten mit der Mitte der Spanne gerechnet. Die Aktie fiel vorbörslich um 0,8 Prozent.

Weitere Meldungen

-Acea: 2023 deutliches Nutzfahrzeug-Wachstum - stärkstes Plus bei Bussen

-Lkw-Bauer Volvo legt 2023 stärker zu als gedacht - Aber weniger Aufträge

-Roche erzielt mit Augenmittel Vabysmo auch langfristig gute Wirksamkeit

-Visa legt weiter kräftig zu - Wachstum aber etwas verlangsamt

-ROUNDUP/GDL-Chef Weselsky: Kein Grund für Rückkehr zu Verhandlungen

-ROUNDUP: Es wird weniger geraucht in Deutschland

-Airbus und Tata wollen in Indien zusammen Hubschrauber bauen

-ROUNDUP: Streik bei Lufthansa-Tochter Discover Airlines angelaufen

-ROUNDUP/DMA-Effekt: Apple lässt in der EU andere App-Stores auf iPhone zu

-ROUNDUP: GFT übernimmt Kernbanken-Experten in Kolumbien - Aktie an SDax-Spitze

-ROUNDUP: Schott Pharma erwartet weitere Zuwächse - Aktie gibt nach

-Erneut Entschädigungsrekord bei der Bahn nach vier Warnstreiks 2023

-US-Regierung treibt Verkauf von F-16-Kampfjets an Türkei voran

-Brasilien: China-Automarke BYD baut erstes E-Werk außerhalb Asiens

-Zahl der Ladendiebstähle in England und Wales auf Rekordhoch

-US-Aufseher nehmen KI-Deals von Tech-Konzernen unter die Lupe

-Umfrage: Deutsche zahlen auf Reisen am liebsten bar

-Verbände der Lebensmittelbranche fordern Kurswechsel der Politik

-Levi Strauss streicht nach Gewinneinbruch viele Jobs - Aktie gibt nach

-Smartphone-Variante von 'Fortnite' kehrt in EU auf iPhones zurück

-ROUNDUP 2: Stromnetzbetreiber wollen Milliarden zusätzlich vom Bund

-IT-Unternehmen nach Cyberangriff: Keine Daten gestohlen

-ROUNDUP: Rekorde bei Konsumgütermesse Ambiente - Kampf gegen Plagiate

-Glashersteller Ritzenhoff ist insolvent

-Russisches Militär kündigt Ausbau seines Hightech-Arsenals an

-Märklin und Simba Dickie sind trotz Krise optimistisch für 2024

-IT-Unternehmen nach Cyberangriff in NRW: Bürger-Daten sicher

-Studie: Tarifverhandlungen 2023 besonders konfliktreich

-Angriffe im Roten Meer: Kreuzfahrtanbieter sagt Reisen ab

-ROUNDUP: Ministerium weist Kritik an Schusstests für Sturmgewehr zurück

-Markt für Gesellschaftsspiele 2023 in Deutschland deutlich im Aufwind

-ROUNDUP 2/Das Ende eines Lebenswerks: Klopp kündigt Liverpool-Abschied an°

