dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.04.2018 - 15.15 Uhr

WOLFSBURG - Ob Turbulenzen an der Unternehmensspitze, drohende Fahrverbote oder das Diesel-Desaster: Aller Unbilden zum trotz startet Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) solide ins laufende Jahr und will im Gesamtjahr einen Gang höher schalten. Im ersten Quartal kletterte der Konzernumsatz dank der Rekord-Auslieferungszahlen um 3,6 Prozent auf 58,2 Milliarden Euro, unter dem Strich verdiente der Autogigant mit 3,3 Milliarden Euro allerdings etwas weniger als vor einem Jahr (rund 3,4 Mrd Euro).

FRANKFURT - Nach einem enttäuschenden Jahresauftakt beschwört der neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing alte Tugenden. "Wir werden bei der Deutschen Bank diejenigen Werte wiederbeleben, auf denen die Bank vor annähernd 150 Jahren gegründet wurde", rief Sewing am Donnerstag der versammelten Analystengemeinde zu. Dazu gehörten "ein klarer Blick, Disziplin in der Umsetzung und Stolz auf die Arbeit".

FRANKFURT - Die Lufthansa hat ihren Steigflug nach der Pleite von Air Berlin vorerst beendet. Die Integration der übernommenen Teile der einstigen Rivalin schlägt teuer zu Buche, und bei den Ticketpreisen musste die Lufthansa in Europa zum Jahresstart Federn lassen. Zudem stockt der Ausbau des Flugangebots, weil Airbus mit der Lieferung neuer Flugzeuge nicht hinterherkommt. Dennoch sieht Lufthansa-Chef Carsten Spohr den Dax-Konzern auf Kurs, seinen operativen Rekordgewinn (bereinigtes Ebit) von fast drei Milliarden Euro aus dem vergangenen Jahr fast zu wiederholen.

ESSEN - Deutschlands größter Kohleverstromer RWE bringt sich für die Verhandlungen in der Kommission zum Kohleausstieg in Stellung. "Unsere Eigentumsrechte müssen gewahrt bleiben", sagte RWE-Vorstandschef Rolf Martin Schmitz am Donnerstag bei der Hauptversammlung mit Blick auf eine mögliche vorzeitige Abschaltung von Kraftwerken. Vor der Essener Grugahalle demonstrierten Braunkohlegegner gegen das Festhalten von RWE an der fossilen Stromerzeugung. Auch von Aktionärsvertretern gab es kritische Fragen zum Kurs des Energiekonzerns bei der Stromerzeugung.

LEVERKUSEN - Eine starke Kunststoffnachfrage und anhaltende Produktionsengpässe der Konkurrenz haben dem Spezialchemiekonzern Covestro zum Jahresauftakt einen Gewinnsprung beschert. Umsatz und Gewinn lagen leicht über den durchschnittlichen Analystenschätzungen.

MÜNCHEN - Ein starkes Geschäft mit Silikonen für die Bau- und Chemieindustrie hat dem Spezialchemiekonzern WACKER CHEMIE zum Jahresstart einen operativen Gewinnsprung beschert. Sollte diese Entwicklung andauern, traut sich Konzernchef Rudolf Staudigl zu, die zunächst bestätigten Gewinnprognosen für 2018 zu übertreffen. Aktuell strebt das MDax-Unternehmen ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich an. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, nach rund einer Milliarde Euro 2017.

BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Roche steckt die anziehende Generikakonkurrenz für sein wichtiges Blutkrebsmittel Mabthera besser weg als gedacht. Vor allem weil neue Medikamente wie etwa der Hoffnungsträger Ocrevus im ersten Quartal gut liefen, konnte das Unternehmen aus Basel mehr erlösen als von Analysten erwartet. Das Management um Konzernchef Severin Schwan, das sich derzeit neue Standbeine neben dem größten Geschäftsfeld der Krebstherapie erschließt, ist nun für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Roche hob am Donnerstag bei der Vorlage seiner Umsatzzahlen für das erste Quartal seine Ziele leicht an.

NEUTRAUBLING - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller KRONES blickt nach einem eher mauen Jahresstart zuversichtlich in die Zukunft. Auch wenn es mit den Umsätzen im ersten Quartal wegen hoher Vorjahreswerte noch bergab ging, sollte sich nach Einschätzung des Unternehmens an den Jahreszielen nichts ändern. Denn abgepackte Lebensmittel und Getränke bleiben gefragt - der Markt wächst relativ stabil, wie es von Krones am Donnerstag hieß. Die Aktie des im MDAX notierten Unternehmens sackte nach Handelsbeginn trotzdem erst mal um 3 Prozent ab.

SAN DIEGO - Der von einem zermürbenden Streit mit Apple gebeutelte Chipkonzern QUALCOMMkommt dem iPhone-Anbieter entgegen. Zur Berechnung der Lizenzgebühren auf Qualcomm-Patente sei für Smartphones eine neue Preisobergrenze von 400 Dollar festgelegt worden, sagte Firmenchef Steve Mollenkopf in einer Schalte mit Analysten. Bisher habe sie 500 Dollar betragen.

HERZOGENRATH - Der Halbleiterindustrie-Ausrüster Aixtron (AIXTRON SE) blickt dank einer fortgesetzten Nachfragebelebung optimistischer auf das Gesamtjahr. Umsatz und operatives Ergebnis werden nun am oberen Ende der im Februar genannten Spanne erwartet, wie das TecDax-Unternehmen am Donnerstag in Herzogenrath bei Aachen mitteilte.

ESPOO - Dem Netzwerkausrüster Nokia brechen auch im neuen Jahr weiter Umsätze und Erträge weg. Im ersten Quartal waren die Geschäftsergebnisse zum Teil weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Anleger ließen die Papiere daraufhin zunächst fallen. Nokia vertröstet auf die zweite Jahreshälfte, in der es endlich aufwärts gehen soll - auch dank des neuen Mobilfunkstandards 5G.

-Kreise: China will Einfuhrzölle auf Autos um die Hälfte kürzen

-ROUNDUP: Barclays büßt mit roten Zahlen für Verfehlungen - Aktienhandel läuft

- Snapchat unternimmt zweiten Anlauf mit Kamera-Brille

-Drägerwerk zum Jahresstart mit höherem Verlust

-Telefonica verdient operativ mehr als erwartet

-TAG Immobilien profitiert von Wohnraumknappheit

-LG übernimmt für 1,1 Milliarden Euro Beleuchtungsspezialist ZKW

-Umbau und sinkende Lampen-Nachfrage verderben Philips Lighting den Jahresstart

-Sport und Serien bescheren Time Warner Geschäftszuwächse

-Wieder neuer Chef der 'Autopilot'-Software bei Tesla

-Paypal wächst weiter kräftig - Börsianer erfreut

-Triebwerksbauer Safran wächst dank Zodiac-Zukauf kräftig

-Grippewelle erschwert Fielmann den Jahresstart

-Gestiegene Ölpreise treiben Ölkonzern Total an

-XXXLutz nimmt Kika-Leiner-Mutter Steinhoff Poco ab

-ROUNDUP: Ford will Sparprogramm forcieren - Quartalszahlen über Erwartungen

-IPO: Springer Nature peilt bei Börsengang bis zu 1,2 Milliarden Euro an

-Visa hebt Geschäftsausblick nach Gewinnsprung an

-Schweizer Notenbank schreibt im 1. Quartal Verlust von 6,8 Milliarden Franken

-Shell verdient deutlich mehr dank höherer Öl- und Gaspreise

-Teurer Sprit kostet American Airlines das Gewinnziel - Neuer Aktienrückkauf

-US-Autoriese General Motors mit Gewinneinbruch

-Paketdienst UPS startet mit mehr Gewinn ins Jahr

-DWS startet mit Gewinnrückgang ins Börsenleben

-IPO/'WSJ': Lautsprecher-Anbieter Sonos setzt zum Börsengang an

-Billigflieger Norwegian sieht sich nach IAG-Einstieg von Interessenten umring

-Fiat Chrysler verdient weniger als gedacht - Prognose steht

-Essenslieferdienst Delivery Hero sieht sich weiter auf Kurs zur Profitabilität

-Asklepios-Konzern steigert Umsatz, Erlös und Patientenzahl

-ROUNDUP: Spanische Telefonica verdient operativ mehr als erwartet

-ROUNDUP: Kieler Landtag sagt einstimmig Ja zum Verkauf der HSH Nordbank

-ROUNDUP: Generationswechsel an Nintendo-Spitze

-Regierung in Rom vertagt Entscheidung über Alitalia-Verkauf

-ROUNDUP: Kion erwischt schwachen Jahresstart

-PepsiCo kann weiter auf Snacks und Frühstückflocken bauen

-Brüssel will von Amazon und Co mehr Fairness für europäische Firmen

-ROUNDUP: Drägerwerk zum Jahresstart mit höherem Verlust - Aktie unter Druck

-Linde-Fusionspartner Praxair verdient kräftig

-Scheuer untermauert Vorbehalte gegen Motor-Umbauten bei Diesel

-Umworbener Pharmakonzern Shire startet gesund ins Jahr

-Möbelkette Poco will unter neuem Eigentümer Wachstumskurs fortsetzen

-Hohe Kosten dämpfen Ergebnisanstieg bei Porsche

-Hyundai wegen Problemen in China und USA mit Gewinnrückgang

-Nintendo verjüngt Firmenspitze

-ROUNDUP 2: Facebook befürchtet Gegenwind durch EU-Datenschutzverordnung

-Branchendienst: USA entscheidet wohl bis Ende Mai über Monsanto-Kauf durch Bayer

-Neue Streiks bei Air France angekündigt

-ILA: Bund prüft Testphase für Lufttaxis in Deutschland

-Drogeriemarkt dm ist mit Neustart in Italien zufrieden

-ROUNDUP: Wie weiter mit der Rundfunk-Finanzierung? Länder und Sender uneins

-Fehlersuche bei Offshore-Windpark 'Alpha Ventus' dauert an

-Lkw-Experten sehen Batterieantrieb skeptisch

-ROUNDUP: Durchsuchungen bei Ex-Vorständen von insolventer KTG Agrar

-Insektenschwund: Umweltbündnis legt Bundesregierung Forderungen vor

-ROUNDUP: Tarifverhandlungen in der Zeitungsbranche unterbrochen - neue Streiks

-Chef der Flugsicherung wird oberster Luftverkehrslobbyist°

