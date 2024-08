dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.08.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/'HB': Vonovia kurz vor Verkauf des Pflegebereichs - Aktie an Dax-Spitze

DÜSSELDORF - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) steht laut eines Presseberichts kurz vor dem Verkauf seines Pflegebereichs. Eine Verkaufsvereinbarung für die bei der Tochter Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE) angesiedelten Pflegesparte dürfte noch im Sommer geschlossen werden, schreibt das "Handelsblatt" (Montag) und beruft sich dabei auf mit den Verhandlungen vertraute Personen. Die Trennung gelinge aber nicht im Paket, sondern in Einzelteilen. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Lufthansa-Tochter Discover verurteilt Streikpläne

FRANKFURT - Die Lufthansa-Tochter Discover Airlines kritisiert den ab Dienstag geplanten Arbeitskampf der Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und Ufo. "Discover Airlines verurteilt den Streikaufruf der beiden Gewerkschaften Ufo und VC aufs Schärfste", erklärte das Unternehmen. Es sei völlig unverantwortlich, die Beschäftigten in der Hauptreisezeit zu einem viertägigen Streik aufzurufen, obwohl mit der Gewerkschaft Verdi eine Tarifeinigung erzielt wurde.

ROUNDUP: LBBW mit Ergebnisplus - zuversichtlich für 2024

STUTTGART - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) trotzt der Konjunkturflaute und legt infolge der weiterhin hohen Zinsen im ersten Halbjahr beim Vorsteuergewinn zu. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um sechs Prozent auf 731 Millionen Euro, wie Vorstandschef Rainer Neske in Stuttgart mitteilte.

2/'FT': Siemens Healthineers kauft Novartis-Geschäft mit Krebsdiagnostika

LONDON - Siemens Healthineers übernimmt vom Pharmakonzern Novartis einen Teil des Geschäfts mit radioaktiven Chemikalien für die Krebsdiagnostik. Der deutsche Medizintechnikkonzern wird den Schweizern dafür mehr als 200 Millionen Euro zahlen, wie die "Financial Times" ("FT") am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb. Die Transaktion selbst hätten beiden Unternehmen der Zeitung gegenüber bestätigt. Sie soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

ROUNDUP: Meyer Burger mit weitere Restrukturierung - Kurseinbruch

GWATT - Das Solarunternehmen Meyer Burger will sich einmal mehr neu aufstellen. So werden umfassende Restrukturierungsschritte eingeleitet. Unter anderem will sich das Unternehmen auf die Produktion von Solarmodulen in Arizona beschränken und den Bau einer weiteren Fabrik in den USA stoppen. Die ohnehin arg gebeutelten Aktien gerieten weiter unter Druck.

Ikea testet Online-Gebrauchtwarenmarkt

MADRID - Der Möbelhändler Ikea testet einen Online-Gebrauchtwarenmarkt. Seit Montag ermöglicht die Plattform "Ikea Preowned" den direkten Handel zwischen Kunden, die gebrauchte Produkte des schwedischen Konzerns kaufen und verkaufen wollen - vorerst aber nur in Madrid und Oslo. Die Testphase in den Hauptstädten Spaniens und Norwegens werde bis Jahresende laufen, wurde Ikea-Chef Jesper Brodin in der "Financial Times" (FT) zitiert.

Neuer Nestle-Chef Laurent Freixe 'ist keine Übergangslösung'

BERN - Der neue Nestlé-Chef (Nestlé) Laurent Freixe wird den Konzern unbefristet leiten. "Nein, er ist keine Übergangslösung", sagte der Verwaltungsratspräsident des Konzerns, Paul Bulcke "NZZ am Sonntag". Darin ging er auch auf die Gründe für den Wechsel an der Spitze ein.

CNBC: Intel weht sich gegen aktivistischen Investor - Aktie legt zu

ENGLEWOOD CLIFFS - Der mit Verlusten kämpfende Halbleiter-Riese Intel ist einem Medienbericht zufolge ins Visier eines aktivistischen Investors geraten. Um sich zu verteidigen, habe das Unternehmen Berater inklusive der Bank Morgan Stanley engagiert, berichtete der US-Nachrichtensender CNBC in der Nacht zum Samstag (MESZ) auf seiner Internetseite. Weder Intel noch Morgan Stanley hätten sich zu der Angelegenheit äußern wollen.

Hohe Kosten - Luftfahrtindustrie rechnet mit weniger Flugangebot

BERLIN - Die zum Mai erhöhte Luftverkehrssteuer wird aus Sicht der Luftfahrtbranche zu Flugstreichungen an deutschen Airports führen. "Die überhöhten Standortkosten werden uns im kommenden Winterflugplan 4 Millionen Sitzplätze kosten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Joachim Lang, der Tageszeitung "Welt". Neben der Steuererhöhung nannte er als Kostenfaktor die Gebühren für Sicherheitskontrollen und Flugsicherung, die sich in Deutschland zuletzt verdoppelt hätten. In anderen Ländern seien diese deutlich niedriger. "Dies führt dazu, dass Airlines zu rechnen beginnen, ob es betriebswirtschaftlich noch sinnvoll ist, nach Deutschland zu fliegen."

^

Weitere Meldungen

-Feuer in Chemiepark in Sachsen-Anhalt

-Deutschland spendet Mpox-Impfstoff an betroffene Länder

-Uniper testet Wasserstoffspeicher in Ostfriesland

-Air Liquide nimmt Anlage für Wasserstoff-Produktion in Betrieb

-Amazon eröffnet neues Logistikzentrum in NRW

-BVB-Fans prangern Rheinmetall-Deal an

-Betriebsversammlung auf der Neptun Werft

-'Starliner'-Probleme: Nasa holt Astronauten erst 2025 zurück

-Millionen-Buße für Uber für Übermitteln von Fahrerdaten

-ROUNDUP 2: Reuters-Mitarbeiter bei Angriff in Ukraine getötet

-ROUNDUP/Telegram-Gründer in Gewahrsam: Messenger kontert Vorwürfe

-Millionenförderung für fränkisches Wasserstoff-Projekt

-Medien: Nizza mit BVB-Stürmer Moukoko über Wechsel einig

-Vandalismus: Züge zwischen Hamburg und Hannover umgeleitet

-Telegram: Halten uns an europäisches Recht

-ADAC rechnet zum Ferienende in vier Ländern mit vielen Staus

-Die Länder mit heimlichem Touristenrekord°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/zb