dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.09.2023 - 15.15 UHR

ROUNDUP: Verbio enttäuscht mit Gewinnausblick - Aktie verliert zweistellig

LEIPZIG - Hohe Energie- und Rohstoffkosten sowie gesunkene Absatzpreise haben den Biokrafthersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) im vergangenen Geschäftsjahr stark belastet. Der Rückgang des operativen Gewinns fiel dabei deutlicher aus als von Analysten erwartet. Auch der Ausblick auf die kommenden Monate ist aus Sicht der Experten mau. An den gefallenen Preisen für Biodiesel dürfte das Unternehmen weiter zu knabbern haben.

Airbus-Chef Guillaume Faury gibt Doppelrolle im Vorstand ab

TOULOUSE - Beim weltgrößten Flugzeughersteller Airbus (Airbus SE (ex EADS)) wird der deutsche Manager Christian Scherer Chef des Flugzeugbaus. Wie Airbus am Dienstag mitteilte, soll die Ernennung sicherstellen, dass sich der Geschäftsbereich in schwierigen Zeiten auf das operative Geschäft konzentriert.

ROUNDUP: Eckert & Ziegler sichert sich Großauftrag - Aktie steigt deutlich

BERLIN - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler (EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik) hat sich einen Großauftrag aus den USA gesichert. Dabei gehe es um die Lieferung von trägerfreiem Lutetium-177 an die US-Firma Point Biopharma. Die Vereinbarung habe eine Laufzeit von zehn Jahren mit einem gesamten Umsatzvolumen von mehr als 100 Millionen Euro, teilte Eckert & Ziegler in der Nacht zum Dienstag mit. An der Börse kamen die Nachrichten sehr gut an.

Personaldienstleister Amadeus Fire will eigene Aktien zurückkaufen

FRANKFURT - Der Personaldienstleister Amadeus FiRe will bis zu fünf Prozent des derzeitigen Grundkapitals zurückkaufen. Der Angebotspreis für bis zu 285 903 Anteilscheine liege bei 112,50 Euro, teilte das Unternehmen am Montagabend in Frankfurt mit. Zuvor waren die Papiere bei 102 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen.

Evonik will mit Konzernumbau Freiraum für Investitionen schaffen

DÜSSELDORF - Der Spezialchemiekonzern Evonik will mit einem Umbau seiner Organisation Kraft für größere Investitionen in Zukunftsgeschäfte schaffen. "Wir arbeiten an unserer Bikini-Figur. Evonik wird schlanker, schneller und zugleich internationaler", sagte Evonik-Chef Christian Kullmann dem "Handelsblatt" (Dienstagausgabe). Drei große Standorte in Europa will Evonik künftig nicht mehr selbst betreiben und wird das Geschäft in neue Dienstleistungsgesellschaften auslagern. Ein Team von Managern soll zudem ein Modell für eine vollständig neue Verwaltung des Konzerns ausarbeiten. Tausende Mitarbeiter sind von den Plänen betroffen.

BMW bietet hochautomatisiertes Fahrsystem ab Jahresende an

MÜNCHEN - Nach Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) will jetzt auch BMW in Deutschland selbstfahrende Luxusautos verkaufen. "Wir haben vom Kraftfahrt-Bundesamt die Zulassung, in Deutschland automatisiertes Fahren der Stufe 3 anzubieten", sagte BMW-Bereichsleiter Nicolai Martin dem "Handelsblatt" (Dienstag). "Das System wird noch in diesem Jahr in der Siebener-Reihe eingeführt."

Air France-KLM bestellt 50 Airbus A350

PARIS - Die Air France-KLM-Gruppe will 50 Airbus (Airbus SE (ex EADS)) A350 bestellen. Hinzu komme eine Kaufoption von 40 weiteren Flugzeugen, teilte das Unternehmen am Montag in Paris mit. Die ersten Auslieferungen seien für 2026 und weiter bis 2030 geplant. Mit diesem Schritt will die Luftfahrtgruppe ihre Langstreckenflotte erneuern. Der Auftrag komme zusätzlich zu den bereits bestellten 41 Airbus A350, von denen 22 bereits geliefert seien, hieß es.

HRE-Abwicklung für den Bund weiter profitabel

MÜNCHEN - Die Bad Bank des 2009 verstaatlichten Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate (HRE) wickelt die Altlasten weiterhin mit Gewinn ab. Wie die bundeseigene Abwicklungsanstalt FMS Wertmanagement am Dienstag in München mitteilte, machte sie im ersten Halbjahr 49 Millionen Euro Gewinn vor Steuern. Es sei "gelungen, komplexe und betreuungsintensive Risikopositionen zu reduzieren, die allgemeine Risikovorsorge für das verbleibende Portfolio zu stärken sowie ein positives Ergebnis zu erzielen", sagte Vorstandssprecher Christoph Müller.

Schweizer BLS Cargo bestellt 10 Lokomotiven von Siemens

ZÜRICH - Das Transportunternehmen BLS Cargo hat bei Siemens Schweiz zehn Lokomotiven vom Typ Vectron MS bestellt. Die Triebwagen sollen auf dem Nord-Süd-Korridor verkehren und im Jahr 2026 ausgeliefert werden.

Novartis-Tochter Sandoz erhält EU-Zulassung für MS-Biosimilar Tyruko

BASEL - Die Novartis-Tochter Sandoz hat von der Europäischen Kommission die Marktzulassung für das Biosimilar Tyruko erhalten. Das Nachahmerprodukt des Biogen-Originalpräparates Tysabri darf damit zur Behandlung von Patienten mit schubförmiger remittierender Multipler Sklerose (RRMS) eingesetzt werden, wie der Generikaspezialist Sandoz am Dienstag mitteilte.

Deutschland und Großbritannien wollen bei Wasserstoff kooperieren

BERLIN - Deutschland und Großbritannien wollen beim Ausbau von sogenanntem grünem Wasserstoff enger zusammenarbeiten. Dazu ist am Dienstag in Berlin eine Wasserstoffkonferenz geplant. Großbritannien hat bereits vor gut zwei Jahren in einer nationalen Wasserstoffstrategie einen Ausbau der erneuerbaren Energie betont. "Nach dem Vorbild der britischen Offshore-Windindustrie ist geplant, einen industriellen Wasserstoff-Markt zu etablieren", teilte die bundeseigene Außenhandelsagentur Germany Trade and Invest mit. So solle Wasserstoff auch in die EU exportiert werden. Von grünem Wasserstoff spricht man, wenn bei dessen Herstellung Strom aus regenerativen Energiequellen verwendet wird.

Spekulation über Adidas als künftiger Titelsponsor von Formel-1-Team

SUZUKA - Der Sportartikelkonzern adidas soll angeblich neuer Titelsponsor des Formel-1-Teams Alpha Tauri werden. Der Schwester-Rennstall von Red Bull war zuletzt aber auch wiederholt mit dem Modekonzern HUGO BOSS in Verbindung gebracht worden. Jüngst berichtete unter anderem das Schweizer Boulevardblatt "Blick", dass es sich beim neuen Namensgeber von Alpha Tauri um Adidas, das Unternehmen aus Herzogenaurach, handeln dürfte. "Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an Spekulationen", teilte ein Sprecher von Adidas der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Weitere Meldungen

-Halbjahresbilanz: Fast 100 000 öffentliche Ladepunkte für E-Autos

-EU-Behörde erhält Tausende Kommentare zu vorgeschlagenem PFAS-Verbot

-Solarstrom für Elektroautos: Neues Förderprogramm startet

-ROUNDUP/Solarstrom für Elektroautos: Ansturm auf neues Förderprogramm

-Neuer Vorsitzender bei Gewerkschaft der Flugsicherung

-Londoner Flughafen Gatwick streicht Dutzende Flüge

-Klingbeil: SPD dringt in Haushaltsverhandlungen auf Presseförderung

-'Enteignen begeistert': Initiative kündigt zweiten Volksentscheid an

-Pistorius 'einigermaßen verärgert' über Problem mit Funkgeräten

-USA vereinbaren Milliardenkredit für Polens Militär-Modernisierung

-Frankreich will E-Auto-Leasing ab 100 Euro pro Monat ermöglichen

-Merck-Konzern eröffnet zwei neue mRNA-Produktionsstätten

-Neuer Betreiber des Kreuzfahrtterminals Bremerhaven stellt Pläne vor

-Bahn-Gewerkschaft fürchtet Busfahrermangel für Umleitungsstrecken

-Österreichs Verfassungsrichter entscheiden über ORF-Gesetz°

