dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.09.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Commerzbank setzt sich höhere Ziele - Gespräch mit Unicredit

FRANKFURT - Eine höhere Rendite und mehr Geld für die Aktionäre: Kurz vor einem ersten Treffen mit der italienischen UniCredit setzt sich die Commerzbank ehrgeizigere Ziele. Die Eigenkapitalrendite soll bis 2027 auf mehr als 12 Prozent steigen und damit höher als bisher geplant, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Zudem will die Commerzbank mehr Geld an ihre Anteilseigner ausschütten und die Erträge nach oben schrauben.

ROUNDUP 2: BASF konzentriert sich auf Kerngeschäft - Agrarsparte soll an Börse

LUDWIGSHAFEN - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF will sich stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren und seine Agrarsparte an die Börse bringen. Der neue Vorstandschef Markus Kamieth will den Dax-Konzern damit wieder profitabler machen, wie er bei der Vorstellung seiner Strategie am Donnerstag in Ludwigshafen ankündigte. Dort stellt der Vorstand weitere Produktionsanlagen auf den Prüfstand, bekannte sich aber ausdrücklich zu dem Heimatstandort am Rhein. Kürzen will das Management auch die Dividende für die Aktionäre. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

ROUNDUP/Verregneter Juni und starke Konkurrenz: H&M verfehlt Renditeziel

STOCKHOLM - Dem schwedischen Textilhändler H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) macht die erbitterte Konkurrenz durch Anbieter wie Zara oder dem chinesischen Billig-Shop Shein weiter zu schaffen. Zur anhaltenden Kaufzurückhaltung der Kunden trug im Sommer auch ein verregneter Juni bei, weswegen der schwedische Bekleidungshersteller sein Renditeziel für dieses Jahr nicht mehr erreichen dürfte, wie Konzernchef Daniel Erver am Donnerstag erklärte. An der Börse knickte die H&M-Aktie nach den Aussagen deutlich ein.

ROUNDUP: Verbio erreicht gekapptes Jahresziel knapp - Aktie springt ins Plus

LEIPZIG - Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) hat sein Gewinnziel im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen des Ausbaus seines US-Geschäfts nur knapp erreicht. Die Aktie der Sachsen sprang jedoch auch dank der Aussicht auf gute Geschäfte in den USA am Donnerstag deutlich ins Plus.

Biokraftstoff-Hersteller Verbio erreicht Jahresprognose um Haaresbreite

LEIPZIG - Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr unter anderem wegen der Kosten für seine Wachstumsprojekte in den USA nur knapp seine operative Prognose erreicht. Der Gewinn ohne Berücksichtigung von Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 121,6 Millionen Euro, teilte das im Kleinwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Leipzig mit. Verbio traf damit um Haaresbreite den prognostizierten Korridor von 120 bis 150 Millionen Euro, nachdem das Unternehmen im Januar sein Gewinnziel deutlich gekappt hatte. Der Biokraftstoff-Hersteller halbierte damit sein operatives Ergebnis des vorherigen Geschäftsjahres.

KWS Saat verliert Finanzvorständin - Dividendenvorschlag von einem Euro

EINBECK - KWS Saat (KWS SAAT SECo) muss die Position des Finanzvorstands neu besetzen. Finanzchefin Eva Kienle verlässt das Unternehmen im Januar 2025 aus persönlichen Gründen, wie KWS Saat am Donnerstag mitteilte. "Wir bedauern diese für uns überraschende Entscheidung, respektieren aber die geänderte Lebensplanung", hieß es vom Aufsichtsrat. Neben der überraschenden Personalie veröffentlichte KWS auch seinen Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2023/24 (Ende Juni). Es soll eine Erhöhung der Dividende auf 1,00 (0,90) Euro je Aktie geben. Dies wurde am Markt in etwa so erwartet. Die vorläufigen Zahlen von Mitte August sowie der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr wurden bestätigt.

ROUNDUP: Umbau bei ChatGPT-Erfinder OpenAI

SAN FRANCISCO - Beim ChatGPT-Erfinder OpenAI gibt es die nächsten Abgänge in der Führungsetage. Technologiechefin Mira Murati, die oft als ein Gesicht der Firma auftrat, kündigte ihren Rückzug an. Auch Forschungschef Bob McGrew geht. Gleichzeitig berichtete unter anderem der Finanzdienst Bloomberg, das OpenAI den bisherigen Non-Profit-Status aufgeben wolle. Im Zuge des Umbaus könne Firmenchef Sam Altman einen Anteil von sieben Prozent an dem KI-Unternehmen bekommen, schrieb Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Altman hat bisher keine OpenAI-Beteiligung.

Weitere Meldungen

-Harte Kritik am BASF-Management für neue Strategie

-ROUNDUP: SMA Solar setzt Rotstift an

-Thyssenkrupp baut Hunderte Arbeitsplätze in Bremen ab

-Thyssenkrupp Steel stellt seine Chefetage neu auf

-ROUNDUP 2: Aldi-Süd verliert vor EuGH im Streit um Rabatt-Werbung

-Vitesco zahlt Millionen an Ex-Mutter Continental

-Puma ernennt kurzfristig neuen Finanzvorstand

-Siemens Energy verlängert Vertrag von Konzernchef Bruch

-ROUNDUP: Facebook-Konzern zeigt Prototypen neuartiger Computer-Brille

-Roche präsentiert positive Studiendaten zu Gazyva bei Lupus Nephritis

-Presse: Commerzbank beauftragt auch UBS mit Abwehrstrategie gegen Unicredit

-DHL traut sich wieder in Hochhaus - aber nur in Begleitung

-Hotel-Meldepflicht fällt teils weg - Verband fordert mehr

-Tesla-Werksleiter verteidigt Hausbesuche bei Krankmeldung

-Zahl der Atemwegserkrankungen in Deutschland steigt jahreszeittypisch

-Wohnmobilhersteller Hymer Group mit Umsatzplus

-Hessischer Rundfunk übernimmt ARD-Vorsitz

-Rundfunk-Warnstreiks: Kein aktuelles 'ARD Buffet'

-Inventar von Esprit wird versteigert°

