ROUNDUP 4: Unicredit-Chef soll Aufsichtsrat der Commerzbank führen

MAILAND/FRANKFURT - Die Unicredit will bei der Commerzbank so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef machen. Er soll bei einer außerordentlichen Hauptversammlung an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt werden, die schon in wenigen Wochen stattfinden könnte.

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SpaceX darf 1 Million Satelliten für KI-Rechenzentren ins All schicken

WASHINGTON - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk darf bis zu 1 Million Satelliten zur Errichtung von Weltraum-Rechenzentren für KI-Anwendungen in den Erdorbit schicken. Die US-Regulierungsbehörde FCC erteilte dem Projekt des Konzerns mit dem Namen "Starmind" laut einer Mitteilung vom Mittwoch eine entsprechende Genehmigung.

Altria prüft Übernahme von Imperial Brands - Japan Tobacco auch interessiert

RICHMOND/TOKIO/BRISTOL (dpa-AFX) - In der Tabakbranche zeichnet sich möglicherweise eine große Übernahme ab. Der US-Konzern Altria prüft laut einer Mitteilung vom Donnerstag ein mögliches Angebot für den britischen Konkurrenten Imperial Brands. Dabei würden auch Gespräche mit einer dritten Partei über eine mögliche Übernahme von Teilen von Imperial Brands geführt.

Schaeffler verkauft Aktienpaket am Indiengeschäft

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat ein Aktienpaket seines Indiengeschäfts verkauft. Es seien 6,5 Prozent des Aktienkapitals von Schaeffler India platziert worden, teilte der MDAX-Konzern am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Dies sei "unter herausfordernden Marktbedingungen" an institutionelle Anleger zu einem Preis von umgerechnet 34,63 Euro je Aktie geschehen. Schaeffler habe dabei einen Nettoerlös von rund 314 Millionen Euro erzielt. Mit der Summe sollen die Nettoverschuldung reduziert und die Bilanz gestärkt werden.

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Covestro-Chef Steilemann bleibt Präsident der Chemielobby

BERLIN/FRANKFURT - Der Vorstandschef des Kunststoffkonzerns Covestro, Markus Steilemann, bleibt zwei weitere Jahre Präsident des Chemieverbands VCI. Der Manager wurde für eine dritte Amtszeit wiedergewählt, teilte der Verband der Chemischen Industrie im Zuge einer Branchenkonferenz in Berlin mit.

Givaudan-Chef bezeichnet Kartellkosten als tragbar und bestätigt Ziele

GENF - Givaudan rechnet im Zusammenhang mit den Kartellverfahren in der EU und Großbritannien mit Vergleichszahlungen und Rückstellungen von insgesamt rund 375 Millionen Franken (409 Mio Euro). Die Summe sei "signifikant, aber tragbar", sagte Konzernchef Christian Stammkoetter am Mittwoch an einer Telefonkonferenz. Die Ziele bis 2030 und die Dividendenpolitik blieben davon unberührt.

'E-Barometer': Deutsche Elektroautos im Hintertreffen

COBURG - Mit einer Ausnahme sind die deutschen Autohersteller nach Analyse der HUK Coburg auf dem heimischen Elektroautomarkt ins Hintertreffen geraten. Nur Opel konnte laut "E-Barometer" des größten deutschen Kfz-Versicherers in den ersten neun Monaten seinen Anteil beim Umstieg von Verbrennungsmotor auf Batterie von 2,5 auf 4,6 Prozent knapp verdoppeln. VW (Volkswagen (VW) vz) und BMW jedoch haben demnach Anteile verloren, ebenso die VW-Töchter Skoda, Cupra und Porsche. Audi und Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) legten auf ohnehin niedriger Basis nur wenig zu. Gewinner sind demnach Tesla, die chinesischen Hersteller BYD und Leapmotor sowie Citroën.

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ROUNDUP: Verdi bestreikt elf Amazon-Standorte am Black Friday

MÜNCHEN - Ausgerechnet zum Shopping-Tag Black Friday hat Verdi zu Warnstreiks bei Amazon aufgerufen. Ziel ist es, den US-Riesen zum Abschluss rechtsverbindlicher Tarifverträge zu bringen, wie die Gewerkschaft mitteilt. "Massiven Einschüchterungen zum Trotz streiken die Amazon-Beschäftigten für die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels und einen Tarifvertrag Gute und Gesunde Arbeit", sagt Silke Zimmer, die im Verdi-Bundesvorstand für den Handel zuständig ist. Amazon betonte, das man zuverlässig liefere.

Musk verdoppelt: Zwei SpaceX-Aktien für Kinder in den USA

LOS ANGELES - Elon Musk hat sein Versprechen verdoppelt, Aktien seines Raumfahrtunternehmens SpaceX an Kinder in den USA auszugeben. "Jedes Kind in Amerika wird zwei SpaceX-Aktien erhalten, eine von dem Unternehmen und eine von mir persönlich", kündigte Musk auf seiner Plattform X an. Der Anteil von SpaceX werde nächsten Monat übertragen, der andere nächstes Jahr im Juni.

Vonovia investiert Milliarden für Wohnungen in München

MÜNCHEN - Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE) will in den kommenden Jahren mehr als zwei Milliarden Euro in Bayern investieren. Dies kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München an. Nach Angaben des Unternehmens sollen die Investitionen "ab sofort bis 2031 in neue Wohnungen, in Maßnahmen im Wohnungsbestand wie beispielsweise energetische Modernisierungen sowie in die Weiterentwicklung der Quartiere in Bayern fließen".

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis