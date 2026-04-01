dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.04.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Nordex übertrifft Erwartungen im ersten Quartal - Kurssprung

HAMBURG - Der Windanlagenbauer Nordex hat die Erwartungen zum Jahresstart übertroffen. "Wir haben erneut eine solide operative Leistung erbracht, weitere Margenverbesserungen erzielt und sind mit einer starken Finanzposition in das Jahr gestartet", sagte Konzernchef José Luis Blanco am Montag zur Vorlage von Quartalszahlen. Er bestätigte außerdem die Jahresziele. Die Nordex-Aktie schnellte daraufhin im frühen Handel um gut zehn Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn hat das Papier damit schon um mehr als zwei Drittel zugelegt.

Wer­bung Wer­bung

China blockiert KI-Deal mit Meta

PEKING - China hat die Übernahme des KI-Start-ups Manus durch den US-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) blockiert. Die zuständige Stelle für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen habe den Deal verboten und die Beteiligten angewiesen, die Transaktion rückgängig zu machen, teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission mit.

Verizon erhöht Gewinnziel für 2026 - Zuwachs bei Mobilfunkkunden

NEW YORK - Der US-Telekomkonzern Verizon wird nach einem überraschenden Zuwachs an Mobilfunkkunden zuversichtlicher für das Gesamtjahr. 2026 werde ein bereinigter Gewinn je Aktie (EPS) von 4,95 bis 4,99 US-Dollar erwartet, teilte der Konzern am Montag in New York mit. Analysten hatten etwas weniger auf ihren Zetteln. Zuvor hatte Verizon hier 4,90 bis 4,95 Dollar im Plan, nach 4,71 Dollar je Aktie im Vorjahr. Zudem soll die Zahl der neuen Mobilfunkkunden am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 0,75 bis 1 Million liegen.

ROUNDUP/Sky: Eon kurz vor Übernahme von Ovo Energy

LONDON - Der Energiekonzern Eon (EON SE) befindet sich einem Pressebericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Ovo Energy. Die Struktur des möglichen Geschäfts sei unklar, berichtete der Nachrichtensender Sky am Samstag unter Berufung auf Industriekreise. Ovo versuche seit Monaten, Kapital aufzubringen oder sein Einzelhandelsgeschäft zu verkaufen. Zwar stünden die Unternehmen kurz vor einer Vereinbarung, ein Scheitern sei aber noch möglich. Ebenfalls unklar sei, ob andere Unternehmen weiterhin Interesse an dem sich im schwierigen Fahrwasser befindlichen britischen Energieversorger hätten. Die Eon-Aktie startete im frühen Montagshandel mit leichten Verlusten.

Wer­bung Wer­bung

Google steckt bis zu 40 Milliarden Dollar mehr in Anthropic

SAN FRANCISCO - Nach Amazon festigt auch Google (Alphabet C (ex Google)) mit einer weiteren Milliarden-Investition die Allianz mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic. In einem ersten Schritt investiert der Internet-Riese zehn Milliarden Dollar (rund 8,5 Mrd Euro), wie Anthropic mitteilte.

Tesla sieht Trendwende - Experte geht von Einmaleffekt aus

GRÜNHEIDE - Der US-Elektroautobauer Tesla sieht für die Fabrik in Grünheide bei Berlin angesichts steigender Nachfrage eine Trendwende - dagegen spricht Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer von einem "Einmaleffekt" und zeigt sich skeptisch. Das gilt auch für den Ausbau des einzigen Autowerks von Tesla-Chef Elon Musk in Europa.

^

Weitere Meldungen

-Mutares muss länger auf Amaneos-Ausstieg warten

-Regierung: Seit 2022 Rüstungsverträge für 111 Milliarden

Wer­bung Wer­bung

-Novartis erhält EU-Zulassung für Rhapsido bei chronischer Hautkrankheit

-Edeka-Verbund steigert Umsatz auf 77,3 Milliarden Euro

-Presse: Größte Raiffeisenbank Österreichs soll entstehen

-Bahn-Fahrpreise im Fernverkehr bleiben bis 2027 stabil

-Lies sieht Standortgarantie für VW-Werk in Emden

-Aus bei Autozuliefern droht: Mehr als 1.000 Jobs in Gefahr

-Studie: 12-Uhr-Regel steigert Profit der Konzerne

- Bundeswehr bestellt Infanterie-Ausrüstung bei Rheinmetall

-ROUNDUP/Trendwende verfestigt: Spritpreis in Deutschland steigt

-EU-Kommissar warnt vor Belastungen im Luftverkehr

-Bafin untersagt Unicredit kritische Werbung zu Commerzbank

-Selenskyj vereinbart Rüstungskooperation mit Aserbaidschan

-ROUNDUP: Defekte Oberleitung am Ulmer Hauptbahnhof - ICE umgeleitet

-Bundesregierung vermutet Russland hinter Ausspäh-Kampagne

-Frankreich und Griechenland bauen Militärallianz aus

-Streit von Elon Musk und ChatGPT-Firma OpenAI vor Gericht

-Verbände verlangen effektivere Kontrollen für Ladesäulen

-Hat die Zuckersteuer jetzt eine Chance?

-Ryanair halbiert BER-Flugangebot - Verband sieht Alarmsignal

-Geheimnisse weitergegeben: Haft für Ex-Mitarbeiter von TSMC

-ROUNDUP: Mehr tödliche Fahrradunfälle - Ältere besonders gefährdet

-Christian Lindner wird Konzernchef der Autoland AG

-Bauministerin: Vermieter an Wärmekosten-Anstieg beteiligen

-1.000 Heimspiel, 600. Sieg: BVB macht Champions League klar°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha