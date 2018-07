dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.07.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Öl-und Gasgeschäft hilft BASF - Anleger enttäuscht

LUDWIGSHAFEN/MANNHEIM - Gut laufende Geschäfte im Öl- und Gasbereich haben den Chemiekonzern BASF im zweiten Quartal vor einem schwächeren Ergebnis gerettet. Denn ohne die Tochter Wintershall wäre der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) rückläufig gewesen. Vor allem höhere Rohstoffkosten, die BASF nicht zeitnah an die Kunden weitergeben konnte, drückten auf die Ergebnisse der Chemiegeschäfte. Zudem gab es erneut Gegenwind von der Währungsseite, der starke Euro zehrte einen Teil der Zuwächse auf. Am Markt enttäuschten die Zahlen.

Twitter verliert Nutzer - Aktie stürzt ab

SAN FRANCISCO - Twitters Nutzerzahlen sind im zweiten Quartal gesunken und könnten angesichts intensiverer Maßnahmen gegen Hetze, Spam und Fake-Accounts weiter zurückgehen. Verglichen mit dem Vorquartal sank die Zahl der monatlich aktiven Nutzer um eine Million auf 335 Millionen, wie Twitter am Donnerstag mitteilte.

ROUNDUP: Online-Kleinanzeigen treiben Axel Springer an - Aktie an MDax-Spitze

BERLIN - Das Geschäft mit Kleinanzeigen im Internet treibt das Medienhaus Axel Springer (Axel Springer SE) immer stärker an. Der Mutterkonzern der Tageszeitungen "Bild" und "Welt" rechnet für 2018 in diesem Bereich jetzt mit einem noch stärkeren Umsatzplus als bislang. Für den Gesamtkonzern änderte Vorstandschef Mathias Döpfner bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Freitag in Berlin zwar nichts an seinen Zielen für das laufende Jahr. Dennoch lösten die Nachrichten an der Börse ein Kursfeuerwerk aus.

ROUNDUP: Amazon überrascht mit Milliardengewinn - Aktie auf Rekordniveau

SEATTLE - Amazon hat mit einem Gewinn von 2,5 Milliarden Dollar (2,1 Mrd Euro) im vergangenen Quartal überrascht. Dafür sorgte neben dem boomenden Internet-Handel weiter das starke Geschäft mit Cloud-Diensten. Amazon legt damit auch das Image einer Firma ab, die keine oder nur kleine Gewinne erwirtschaften kann. Im Vorjahresquartal hatte der weltgrößte Online-Händler 197 Millionen Dollar verdient.

ROUNDUP: Chipkonzern Intel legt zu - Anleger aber nicht zufrieden

SANTA CLARA - Der Chip-Riese Intel profitiert kräftig von Hunger nach Rechenleistung für die Cloud-Dienste. Intels Umsatz mit Prozessoren für Rechenzentren sprang im vergangenen Quartal um 27 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar (4,7 Mrd Euro) hoch. Doch zugleich dauert der Übergang auf die nächste Fertigungstechnologie länger als gedacht und Anleger befürchten härtere Konkurrenz sowie Rückschläge durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Deshalb fiel die Aktie am Donnerstag nachbörslich um fast sechs Prozent.

ROUNDUP: BP kauft US-Schieferölgeschäft von BHP - Größte Übernahme seit 1999

LONDON - Der britische Ölkonzern BP übernimmt das Schieferöl-Geschäft in den Vereinigten Staaten von BHP Billiton. Der Preis für die BHP-Sparte beträgt 10,5 Milliarden US-Dollar (9 Mrd Euro), wie BP am Freitag in London mitteilte. Es ist die größte Übernahme des Konzerns seit knapp zwei Jahrzehnten. Damit erhalten die Briten unter anderem Zugang zu dem ertragreichen Permian-Becken in New Mexiko und Texas. Der weltgrößte Bergbaukonzern BHP Billiton hatte vor knapp einem Jahr angekündigt, sich aus der Schieferölförderung zurückziehen zu wollen.

Merck & Co hebt Prognose abermals an - Krebsarznei sorgt für Schwung

NEW JERSEY - Gute Geschäfte mit seinem Krebsmittel Keytruda halten den Pharmakonzern Merck & Co in der Überholspur. Das US-Unternehmen erhöhte zur Vorlage seiner Zahlen für das zweite Quartal abermals die Ergebnisprognose. Demnach soll der bereinigte Gewinn je Aktie nun im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 4,22 bis 4,30 US-Dollar steigen, wie der Konzern am Freitag in New Jersey mitteilte. Bereits vor gut drei Monate hatte das Management seine Ziele angehoben, zuletzt hatte Merck mit einem bereinigten Gewinn von 4,08 bis 4,23 Dollar je Aktie kalkuliert.

ROUNDUP: BBVA verdient dank Mexiko-Geschäft deutlich mehr

MADRID - Die spanische Großbank BBVA hat im zweiten Quartal dank niedrigerer Kosten und einer geringeren Vorsorge für Kreditausfälle deutlich mehr verdient. Besonders gut lief es für die BBVA in Mexiko, ihrem größten Einzelmarkt. Aber auch im Heimatland zog der Gewinn kräftig an. Hier profitiert die BBVA wie die Konkurrentin Santander von der Erholung der Wirtschaft, die auch die Kreditnachfrage wieder ankurbelt.

ROUNDUP 2: Bund blockiert Einstieg Chinas in deutsches Stromnetz

BERLIN - Die Bundesregierung verhindert den Einstieg Chinas in die deutsche Stromversorgung. Die Staatsbank KfW erwirbt einen Anteil von 20 Prozent am Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz und sticht damit den chinesischen Staatskonzern SGCC aus. Die Bundesregierung habe aus "sicherheitspolitischen Erwägungen ein hohes Interesse am Schutz kritischer Energieinfrastrukturen", teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit. Bevölkerung und Wirtschaft erwarteten eine zuverlässige Energieversorgung.

Carrefour mit Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Halbjahr

BOULOGNE-BILLANCOURT - Europas größter Handelskonzern Carrefour hat im Zuge eines radikalen Konzernumbaus im ersten Halbjahr weniger Gewinn eingefahren. In den ersten sechs Monaten habe der Gewinn im laufenden Geschäft 597 Millionen Euro betragen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte der Überschuss noch bei 621 Millionen Euro betragen.

Weitere Meldungen

-ExxonMobil verdient dank höherer Ölpreise deutlich besser

-LafargeHolcim legt nach schwachem Jahresstart wieder zu

-Baukonzern Vinci mit überraschend viel Gewinn im ersten Halbjahr

-Reckitt Benckiser hebt Umsatzprognose an - Babykost läuft besser als erwartet

-Leuchtmittelhersteller Signify ächzt unter schwächelnder Lampensparte

-Autobauer Renault wird etwas profitabler - Euro belastet Umsatz

-Starbucks legt nur dank eines Zukaufs und neuer Läden kräftig zu

-Danone profitiert von Nachfrage nach Babynahrung in China

-Saint-Gobain steigert Umsatz im zweiten Quartal deutlich

-Colgate-Palmolive streicht Prognosen zusammen

-Amgen übertrifft Erwartungen bei Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu

-Erneuerbare Energien treiben Engie an - Starker Euro belastet

-Telekom-Beteiligung BT Group verdient überraschend viel

-Bayer geht gegen Urteil zu Insektenmitteln vor

-L'Oreal verdient im ersten Halbjahr mehr - Starker Euro bremst Wachstum

-Eni folgt mit mehr Gewinn dem Branchentrend - Chemiegeschäft läuft schlechter

-Deutz hebt nach ausgesetzten Streiks bei Neue Halberg-Guss Gewinnprognose an

-Deutsche Bank braucht weniger Geld vom Anleihemarkt

-Novartis erhält EU-Empfehlung für Tafinlar/Mekinist bei Hautkrebs

-ROUNDUP/Kreise: Siemens plant Zukunftscampus - Konzept für Standort Berlin

-ROUNDUP: Bund plant milliardenschwere Förderung von E-Autos als Dienstwagen

-ROUNDUP: Scheuer verspricht Maßnahmen gegen Flugchaos

-ROUNDUP: Siemens Gamesa leidet weiter unter Preisdruck

-Elektroautos als Dienstwagen sollen steuerlich begünstigt werden

-ROUNDUP: Gesetz gegen Hass im Netz - fast eine halbe Million Beschwerden

-Brandgefahr: BMW ruft in Südkorea mehr als 100 000 Autos zurück

-TV-Sender Sky vor Fußball-Saison: 'Ein Riesenschritt für uns'

-Hotel-Konzern Hyatt streckt Fühler nach NH-Gruppe aus°

