dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.10.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: Deutsche Bank überrascht mit Gewinnplus - Aktie sackt ab

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hält trotz gestiegener Kosten für den Konzernumbau Kurs auf einen Milliardengewinn im laufenden Jahr. Nach dem besten Halbjahr seit 2015 verdiente Deutschlands größtes Geldhaus auch im dritten Quartal etwas mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Damit hat das Institut fünf Quartale in Folge unter dem Strich Gewinn erzielt.

ROUNDUP 2: BASF hebt nach starkem Quartal Jahresziele erneut an - Aktie verliert

LUDWIGSHAFEN - Die Geschäfte des weltgrößten Chemiekonzerns BASF laufen dank einer guten Nachfrage und höheren Preisen weiter rund. Für das Gesamtjahr wird das Unternehmen deshalb optimistischer. Für 2021 erwartet BASF nun Umsätze von 76 bis 78 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Ludwigshafen mitteilte. Zuvor war BASF von 74 bis 77 Milliarden Euro ausgegangen.

IPO/'HB': United-Internet-Tochter Ionos soll ab Ostern an Börse - Kurssprung

DÜSSELDORF/MONTABAUR - Die auf Cloud- und Webhostinggeschäfte ausgerichtete United-Internet-Tochter (United Internet) Ionos soll einem Bericht zufolge frühestens im kommenden Jahr an die Börse gehen. Geplant sei ein IPO (initial public offering, Erstnotiz) ab Ostern 2022, berichtete das "Handelsblatt" am Mittwoch unter Berufung auf Finanzkreise. Dabei könnte Ionos mit Sitz in Montabaur auf eine Marktkapitalisierung von rund fünf Milliarden Euro kommen. Eine Konzernsprecherin war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

ROUNDUP: Puma kann Lieferkettenproblemen noch trotzen und wird optimistischer

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma (PUMA SE) hat im dritten Quartal den anhaltenden Problemen in der Lieferkette getrotzt und bei Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt. Zudem zeigte sich der adidas-Rivale und Dax(DAX 40)-Aufsteiger optimistischer für das laufende Jahr. Konzernchef Björn Gulden sieht für zu viel Euphorie jedoch keinen Anlass: Die Lieferprobleme, hohe Frachtkosten und die Corona-Pandemie dürften anhalten. Der Manager stimmte dabei auf ein schwächeres viertes Quartal ein.

'Dreamliner'-Probleme brocken Boeing Quartalsverlust ein

CHICAGO - Probleme bei den "Dreamliner"-Langstreckenjets kommen den US-Flugzeugbauer Boeing teuer zu stehen. Die notwendigen Nacharbeiten und die gedrosselte Produktion dürften zusammen mit etwa einer Milliarde US-Dollar (862 Mio Euro) zu Buche schlagen, teilte der Airbus-Rivale (Airbus SE (ex EADS)) am Mittwoch in Chicago mit. Auch deshalb rutschte Boeing im dritten Quartal wieder in die roten Zahlen: Unter dem Strich stand ein Verlust von 132 Millionen Dollar nach einem Minus von 466 Millionen ein Jahr zuvor. Im zweiten Quartal hatte Boeing erstmals seit 2019 wieder einen Gewinn erzielt. Analysten hatten im Schnitt auch diesmal schwarze Zahlen erwartet.

ROUNDUP: Googles Werbegeschäft läuft auf Hochtouren

MOUNTAIN VIEW - Die Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) profitiert weiterhin enorm von der Digitalisierung des Lebens in der Corona-Pandemie. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz des Internetkonzerns im Jahresvergleich um 41 Prozent auf gut 65,1 Milliarden Dollar (56,1 Mrd Euro). Beim Gewinn gab es einen Sprung von 11,2 auf 18,9 Milliarden Dollar, wie Alphabet nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte.

Cloud-Boom verhilft Microsoft zu kräftigem Gewinnsprung

REDMOND - Der Software-Riese Microsoft hat im vergangenen Geschäftsquartal dank seiner florierenden Cloud-Dienste prächtig verdient. Der Nettogewinn kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 48 Prozent auf 20,5 Milliarden Dollar (17,7 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der starke Anstieg war aber auch einer milliardenschweren Steuergutschrift geschuldet. Die Erlöse des Unternehmens wuchsen um 22 Prozent auf 45,3 Milliarden Dollar. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen, die Aktie legte nachbörslich zunächst leicht zu.

Getränkekonzern Coca-Cola wächst kräftigt - Gewinnausblick angehoben

ATLANTA - Der Getränkeriese Coca-Cola hat sich im dritten Quartal weiter von der Corona-Pandemie erholt. Für das Gesamtjahr wird Konzernchef James Quincey nun trotz deutlich gestiegener Rohstoffpreise etwas zuversichtlicher. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 2021 um 15 bis 17 Prozent zulegen nach 1,95 US-Dollar im vergangenen Jahr, wie der Dow-Konzern am Mittwoch in Atlanta mitteilte. Bislang hatte Quincey bestenfalls 15 Prozent in Aussicht gestellt. Die Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel um fast 3 Prozent.

ROUNDUP: Cancom erhöht dank guter vorläufiger Quartalszahlen Prognose

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Cancom (CANCOM SE) wird angesichts vielversprechender Eckdaten zum dritten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Das Management gehe nun von einem "sehr deutlichen" Wachstum bei Umsatz, Rohertrag und dem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Bislang war ein "deutliches Wachstum" prognostiziert worden. Die Aktie legte zunächst über 2 Prozent zu, gab die Gewinne aber dann wieder ab und notierte zuletzt bei knapp 60 Euro.

^

Weitere Meldungen

-Hazard erlöst den BVB: Mit 2:0 über Ingolstadt ins Achtelfinale

-Kartellamtschef: Dominanz der beherrschenden Netzgiganten brechen

-ROUNDUP: Santander verdient mehr als erwartet - Aktie trotzdem im Minus

-Novartis erhält Status 'Priority Review' von FDA für ergänzenden Kymriah-Antrag

-Schneider Electric wächst stärker als gedacht - Prognose bestätigt

-Wacker Chemie baut Silikongeschäft mit Übernahme in China aus

-Visa steigert Gewinn und Erlöse kräftig

-Traton-Chef fordert Ladenetz für E-Lastwagen

-Texas Instruments enttäuscht Anleger mit Blick in die Zukunft

-Trotz guter Geschäfte: Kosten und Steuern verhageln Iberdrola den Gewinn

-ROUNDUP 2: Audi baut Batterie-Kompetenzzentrum in Neckarsulm

-Bericht: Reisebranche muss sich zunehmend gegen Klimawandel wappnen

-Joker als Matchwinner: Hazard erlöst BVB - Gerüchte um Bellingham

-Evotec nennt Details für Kapitalerhöhung in USA

-US-Expertengremium spricht sich für Biontech-Impfung für Kinder aus

-ROUNDUP: Finanzdienstleister Hypoport mit Gewinnsprung - Metzler aber vorsichtig

-Starkes Wachstum der Werbeerlöse bei Twitter

-Spritpreise steigen langsamer - Super kratzt am Rekord

-Umfrage: Ladenetz größte Hürde für E-Autos

-Interhyp: Großes Geschlechtergefälle beim Immobilienkauf

-ROUNDUP: Deutsche-Bank-Fondstochter DWS verdient mehr als erwartet

-BVB-Sportdirektor Zorc nicht besorgt über geringe Zuschauerzahl

-McDonald's verdient deutlich mehr

-Spotify und Radiosender: Partner, Wettbewerber - oder beides?

-Umfrage: Handy und Smartwatch bedrohen klassische Armbanduhr

-Angebot im Winterflugplan ausgebaut - Inland und Asien mit Lücken

-Pharmakonzern GlaxoSmithKline wächst erneut überraschend stark

-Scharfe Kritik von Betriebsrat an Volkswagen-Chef Diess

-Studie: Wirtschaftsschäden durch Wetterextreme größer als gedacht

-Chip-Krise lässt Gewinn von General Motors einbrechen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis