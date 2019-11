dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.11.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Bremsenspezialist Knorr-Bremse mit weniger Bestellungen - Aktie sinkt

MÜNCHEN - Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse kämpft mit den zunehmenden Problemen der Lkw-Branche angesichts der konjunkturellen Abkühlung. Zwar konnte der MDAX-Konzern im dritten Quartal sowohl beim operativen Gewinn als auch beim Umsatz zulegen. Doch der Auftragseingang war konzernweit wie bereits im zweiten Jahresviertel rückläufig und sackte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um deutliche 10 Prozent ab.

ROUNDUP/Kreise: Hildegard Müller soll Chefin des Autoverbandes VDA werden

BERLIN - Die frühere CDU-Politikerin Hildegard Müller wird aller Voraussicht nach neue Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA). Zwar steht ein offizieller Beschluss noch aus, es laufe aber auf Müller hinaus, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Industriekreisen. Die wichtigsten Vertreter der Autobranche hätten sich nach monatelanger Suche einmütig für die ehemalige Staatsministerin im Bundeskanzleramt ausgesprochen, es müssten aber noch Details geklärt werden, hieß es.

ROUNDUP: Sparprogramme und Jobsorgen in der bayerischen Autoindustrie

MÜNCHEN - Die Sparrunde in der Autoindustrie geht weiter: Einen Tag nach AUDI hat auch BMW eine Einigung mit seinen Mitarbeitern verkündet. Anders als der Konkurrent aus Ingolstadt kommen die Münchner aber ohne weitreichenden Jobabbau aus, allerdings sinkt die Erfolgsbeteiligung, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Audis Jobabbau trifft Region Ingolstadt hart

INGOLSTADT - Die Sparpläne von AUDI stellen die Region Ingolstadt vor große Herausforderungen. "Dieser Abbau von mehreren 1000 Arbeitsplätzen in Ingolstadt ist ein schwerer Schlag für die Region", sagte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Mittwoch. Immerhin sei die Beschäftigungsgarantie bis 2029 "ein Lichtblick". Der Freistaat tue "alles, um die Arbeitsplätze in der Automobilbranche zukunftsfähig zu machen".

BMW kürzt die Erfolgsbeteiligung

MÜNCHEN - Nach AUDI hat sich auch BMW mit seinen Mitarbeitern auf ein Sparpaket geeinigt. Anders als der Konkurrent aus Ingolstadt kommen die Münchner dabei ohne weitreichenden Jobabbau aus, allerdings sinkt die Erfolgsbeteiligung, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. "Wir haben gemeinsam mit dem Betriebsrat eine solidarische Lösung erzielt. Damit können wir auf drastische Maßnahmen verzichten, die andere gerade ergreifen, um ihre Kosten zu senken", sagte BMW-Chef Oliver Zipse.

ROUNDUP 2: Aroundtown kann Mieteinnahmen kräftig steigern - Prognose erhöht

LUXEMBURG - Der Luxemburger Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown (Aroundtown SA) ist in den ersten neun Monaten 2019 weiter kräftig gewachsen und legt die Latte für das Gesamtjahr etwas höher. Weil die Mieteinnahmen aus eigener Kraft im Gesamtjahr mit über 4 Prozent etwas stärker steigen dürften als bisher mit rund 4 Prozent kalkuliert, nimmt sich der Konzern nun beim operativen Gewinn (FFO 1 - Funds from Operations) etwas mehr vor. Nach 12 Monaten sollen es mehr als 500 Millionen Euro werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bisher waren mindestens 490 Millionen eingeplant.

'HB': Deutsche Telekom lotet Zusammenschluss mit Orange aus - Aktie macht Sprung

FRANKFURT - Die Deutsche Telekom denkt laut Medienbericht über eine Fusion mit dem französischen Netzbetreiber Orange nach. Das berichtet das Handelsblatt und beruft sich dabei auf vier Konzern-Manager, die mit der Sache vertraut seien. Die Telekom gehe gerade ein entsprechendes Planspiel durch, heißt es. Die Telekom und Orange verbindet bereits eine gemeinsame Einkaufsgemeinschaft.

Weitere Meldungen

-Dell senkt Umsatzprognose wegen Engpässen bei PC-Chips von Intel

-Xerox bereitet feindliches Übernahmeangebot für HP vor

-Geschäft mit E-Zigaretten enttäuscht British American Tobacco

-Ölkonzern Wintershall Dea schraubt Produktionsziele hoch - Preise belasten aber

-Ackermann muss nicht im Prozess um Postbank-Übernahme aussagen

-Kartellamt behält RWE im Blick - derzeit nicht marktbeherrschend

-Kreise: Deutsche Bank verkauft Vermögenswerte von rund 40 Milliarden Pfund

-US-Aufsicht dämpft Boeings Hoffnung auf rasche 737-Max-Zulassung

-ROUNDUP: Vodafone gewinnt Prozess gegen US-Milliardär Singer

-'WSJ': US-Behörden stellen Opioid-Firmen auf eine Stufe mit Dealern

-Online-Tierbedarfshändler Zooplus wechselt Finanzchef aus

-Berliner Datenschützer prüfen Mitarbeiter-Software von Zalando

-Siemens-Finanzvorstand Thomas wird Aufsichtsratschef bei Healthineers

-Mangelhafte Bedienungsanleitung: Marine-Hubschrauber bleibt am Boden

-Merkel für mehr Rüstungslieferungen nach Afrika

-Türkische Airline Atlas Global setzt Flüge aus

-Gaspipeline Eugal kann in Sachsen gebaut werden - Klagen abgewiesen

-BGH: Wenigermiete.de darf für Mieter klagen

-Insolvenzverfahren für deutsche Thomas Cook eröffnet

-Rundfunkbeitrag: ARD-Vorsitzender geht von weiterem Sparkurs aus

-ROUNDUP/Kein 'Videorekorder': ARD-Mediathek mit mehr exklusiven Angeboten

-Oregon Project: Chefermittler Tygart fordert Entschuldigung von Nike

-Twitter will nicht aktive Accounts wieder freigeben°

