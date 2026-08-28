dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.08.2026 - 15.15 Uhr

28.08.26 15:19 Uhr

ROUNDUP/Versammlung im VW Werk Kassel: Betriebsrat pocht auf Zusagen

BAUNATAL - Das Ringen um tiefe Einschnitte bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) sorgt für Aufruhr im VW (Volkswagen (VW) vz)-Werk Kassel-Baunatal. Nach einer außerordentlichen Betriebsversammlung mit Tausenden Teilnehmern nahm der Betriebsrat das Management des Autobauers in die Pflicht. "Der Standort Kassel steht wirtschaftlich stark da, liefert gute Ergebnisse und hat seine vereinbarten Beiträge erbracht", erklärte der Betriebsratsvorsitzende des VW-Werks Kassel, Carsten Büchling. "Deshalb erwarten wir, dass auch Volkswagen zu seinen Zusagen steht."

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Kreise: Stripe und Advent geben Pläne zur Paypal-Übernahme auf

NEW YORK - Eine Übernahme des US-Zahlungsdienstleisters PayPal durch den Finanzinvestor Advent und den Zahlungsabwickler Stripe ist Insidern zufolge geplatzt. Die Gruppe verfolge keine Übernahme von Paypal mehr, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend (Ortszeit) nach US-Börsenschluss unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Zuvor habe sie mehr als 50 Milliarden US-Dollar (rund 43 Mrd Euro) für das Unternehmen geboten. Vertreter von Advent, PayPal und Stripe lehnten eine Stellungnahme dazu ab. Der Aktienkurs von Paypal sackte im nachbörslichen US-Handel um fast 14 Prozent ab.

Höhere Exporte bescheren E-Auto-Bauer BYD Gewinnanstieg

SHENZHEN - Der chinesische Elektroautoriese BYD hat im zweiten Quartal vom zunehmenden Export seiner Fahrzeuge profitiert. Dabei kam dem Rivalen der deutschen Autobauer BMW, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) auch die stärkere Nachfrage nach seinen teureren Modellen zugute. Trotz eines Umsatzrückgangs wuchs der Überschuss im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 8,2 Milliarden chinesische Yuan (1,05 Mrd Euro), wie BYD am Freitag in Shenzhen mitteilte. Es war der erste Gewinnanstieg seit fünf Quartalen.

Etappensieg für KI-Firma Anthropic in Streit mit Pentagon

SAN FRANCISCO - Die KI-Firma Anthropic hat einen wichtigen Etappensieg in ihrem Streit mit dem Pentagon über die Verwendung Künstlicher Intelligenz im Militär errungen. Eine kalifornische Richterin entschied, dass die Einstufung von Anthropic als Lieferketten-Risiko für die nationale Sicherheit durch das US-Verteidigungsministerium nicht gerechtfertigt war und aufgehoben werden muss.

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Online-Apotheke Redcare bekommt im Oktober einen neuen Chef

SEVENUM - Die Online-Apotheke Redcare (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) steht vor einem Wechsel an der Konzernspitze. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, Peter Schmid von Linstow mit Wirkung zum 1. Oktober zum Vorstandschef zu ernennen, teile das im MDAX gelistete Unternehmen am Freitag mit. Schmid von Linstow übernimmt das Zepter von Olaf Heinrich, der sich nach drei Jahren an der Unternehmensspitze entschieden habe, sein Amt niederzulegen. Er werde dem Unternehmen aber weiterhin beratend zur Verfügung stehen, so Redcare.

ROUNDUP: Bertelsmann wächst - Streaming erstmals profitabel

GÜTERSLOH - Der Medienkonzern Bertelsmann hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2026 auf 9,3 Milliarden Euro gesteigert. Das Konzernergebnis legte um 45 Prozent auf 292 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen mitteilte.

Krisengespräche bei VW: Positive Signale in Chemnitz

DRESDEN - Von der Betriebsversammlung mit VW (Volkswagen (VW) vz)-Technikkonzernvorstand Thomas Schmall gehen positive Signale für das Chemnitzer Motorenwerk aus. Finanzkennzahlen, Produktionszahlen sowie Auslastung seien in Chemnitz super und die Auftragsbücher voll, sagte Christian Sommer, Sprecher von VW Sachsen, nach der Versammlung.

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Champions League: Bayern und BVB in Vorrunde gegen Arsenal

MONACO - Double-Sieger FC Bayern München trifft in der Champions-League-Gruppenphase daheim unter anderem auf den diesjährigen Finalisten Arsenal London. Das ergab die Auslosung der UEFA in Monaco. Die Paarung gab es schon im vergangenen November, damals siegten die Briten um DFB-Nationalspieler Kai Havertz mit 3:1 und fügten dem deutschen Meister eine der wenigen Niederlagen der Saison zu.

Unwettergefahr: DWD warnt vor schweren Gewittern

BERLIN - Deutschland steht heute vor einer verbreiteten Gewitterlage. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) muss vielerorts mit kräftigen Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden. Besonders im Süden und Südosten besteht örtlich Unwettergefahr.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis