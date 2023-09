dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.09.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 4: IT-Panne bei VW - Wird das Computernetz zum Risiko?

WOLFSBURG - Eine IT-Panne hat am Mittwoch den VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern fast komplett lahmgelegt. Erst in der Nacht zum Donnerstag konnte das Problem behoben werden und die Produktion wieder anlaufen. In der Politik werden bereits Stimmen laut, die mehr Sicherheit im Digitalen fordern.

BMW: Zipse bleibt Chef bis 2026 - Neuer Vertriebsvorstand

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hat den Vertrag von Vorstandschef Oliver Zipse vorzeitig bis 2026 verlängert. Der Aufsichtsrat beschloss am Donnerstag außerdem die Ablösung des Vertriebsvorstands Pieter Nota und berief BMW-China-Chef Jochen Goller zu seinem Nachfolger.

IPO/ROUNDUP: Schott Pharma auf Börsenparkett angekommen

FRANKFURT - Die Pharmasparte des Mainzer Spezialglasherstellers Schott ist fortan ein börsennotiertes Unternehmen. Am Donnerstag wurden Aktien von SCHOTT Pharma erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt. Der erste Preis wurde um 9.17 Uhr in Frankfurt mit 30,00 Euro pro Stück angegeben, anschließend läuteten Unternehmenschef Andreas Reisse und Finanzvorständin Almuth Steinkühler die Börsenglocke.

Spirituosenhersteller Diageo bekräftigt Mittelfristprognosen

LONDON - Der Spirituosenhersteller Diageo hat seine mittelfristigen Ziele bis zum Geschäftsjahr 2025 bestätigt. So wolle das Unternehmen in den Geschäftsjahren 2023 bis 2025 (per Ende Juni) weiter ein organisches Umsatzwachstum von im Schnitt fünf bis sieben Prozent jährlich erreichen, erklärte Vorstandschefin Debra Crew am Donnerstag vor Beginn der Hauptversammlung. Dabei herausgerechnet sind Währungs- und Portfolioeffekte. Das organische operative Ergebnis soll in diesem Zeitraum um sechs bis neun Prozent zulegen.

ROUNDUP/Meta AI: Facebook-Konzern findet Antwort auf ChatGPT

MENLO PARK - Der Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) bringt in seine Apps Chatbots und andere Funktionen mit Künstlicher Intelligenz. Die Software wird zunächst in den USA verfügbar sein. Meta schließt sich damit anderen Tech-Schwergewichten an, die nach dem Erfolg des Chatbots ChatGPT bei KI-Angeboten aufrüsten.

Ams Osram will sich 2,25 Milliarden Euro frisches Geld beschaffen

PREMSTÄTTEN - Der österreichische Sensorenhersteller AMS Osram (ams) will sich 2,25 Milliarden Euro frisches Geld durch eine Kombination von Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und weiteren Finanzierungsinstrumenten beschaffen. Damit soll die Bilanz gestärkt und auch das Wachstum beschleunigt werden.

Ryanair streicht Flüge im Winterflugplan - neue Flugzeuge fehlen

DUBLIN - Die Fluggesellschaft Ryanair will eine Reihe von Flügen im Winterflugplan streichen. Grund dafür seien Verzögerungen bei der Auslieferung neuer Boeing-Maschinen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "Die Flugstreichungen treten Ende Oktober in Kraft und werden allen betroffenen Fluggästen in den kommenden Tagen per E-Mail mitgeteilt", schrieb Ryanair-Chef Michael O'Leary. Gästen werde je nach Wunsch eine Umbuchung oder eine Rückerstattung angeboten.

^

Weitere Meldungen

-Weitere Preiserhöhungen in Kfz- und Gebäudeversicherung erwartet

-Chipkonzern Globalfoundries will Milliarden in Dresden investieren

-ROUNDUP: Finanzierung des Deutschlandtickets führt wieder zu Streit

-Kreise: Schenker-Verkauf geht in nächste Phase - Deutsche Bahn sucht Käufer

-2: Geschwister Oetker Beteiligungen KG nennt erstmals Zahlen - Umsatzplus°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/stk