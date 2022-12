dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.12.2022 - 15.15 Uhr

Infineon-Chef zu Milliarden-Übernahme bereit - Kauf von Start-Ups möglich

FRANKFURT - Der neue Infineon-Chef Jochen Hanebeck kann sich Übernahmen für mehrere Milliarden Euro vorstellen. "Jede Ergänzung muss neben dem strategischen Aspekt auch kulturell zu uns passen und finanziell Sinn ergeben", schränkte der Manager im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochausgabe) ein. Zwar habe Infineon schon eine sehr gute Position im Bereich Leistungshalbleiter. "Aber nichts ist so gut, dass man es nicht noch verbessern könnte."

VDA-Chefin Müller beklagt Rückstand beim Zugang zu Rohstoffen

STUTTGART - Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, sieht angesichts der globalen Konkurrenz um Rohstoffe und Energie Arbeitsplätze bei der deutschen und der europäischen Autoindustrie in Gefahr. "Wenn wir bei Themen wie dem Zugang zu Rohstoffen, der Versorgung mit erneuerbaren Energien sowie Handelspartnerschaften nicht schnell und entschlossen vorangehen, ist der Industriestandort ernsthaft gefährdet", sagte sie der "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Mittwoch). Die bisher starke Wirtschaft könnte dann kein Wohlstandsgarant mehr sein.

RWE unterzeichnet Liefervertrag für Flüssiggas aus den USA

ESSEN - Der Energiekonzern RWE hat einen Liefervertrag über jährlich 2,25 Millionen Tonnen Flüssiggas (LNG) aus den USA abgeschlossen. Begonnen werden soll mit den Lieferungen allerdings erst 2027, wie RWE Supply & Trading am Mittwoch mitteilte. Das vereinbarte Volumen entspricht nach Unternehmensangaben etwa 30 Schiffsladungen oder rund 3 Milliarden Kubikmetern Erdgas pro Jahr.

Rheinmetall erhält Großauftrag für Kältemittelverdichter

DÜSSELDORF - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat einen Großauftrag im Geschäft mit Kältemittelverdichter an Land gezogen. Der langfristige Auftrag habe ein Volumen von über 770 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Es handele sich dabei um den größten Einzelauftrag, den der nicht-militärische Bereich Rheinmetalls außerhalb des klassischen Automobilgeschäfts bisher erhalten habe.

Höhere Bau- und Energiekosten belasten Intel-Pläne in Magdeburg

MAGDEBURG - Dieses Lied kennt in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt jedes Kind. Das "Magdeburger Lied" gehört zum Pflichtprogramm in Kitas, Schulen und selbst im Fußballstadion. "Der Omnibus fährt durch die Stadt, die so wie wir noch Zukunft hat", heißt es da in einer Strophe. Von einer verheißungsvollen Zukunft hat man in der Region lange geträumt. Großansiedlungen gab es hier im Vergleich zu anderen Orten seit der Wende jedoch keine. Mit dem US-Chiphersteller Intel soll sich das ändern.

Wärmepumpenbranche rechnet im kommenden Jahr mit 350 000 Neugeräten

BERLIN/STUTTGART - Trotz Material- und Handwerkermangels geht die Wärmepumpenbranche auch für das kommende Jahr von einem starken Wachstum aus. Rund 350 000 Geräte sollen gebaut und installiert werden, wie der Bundesverband Wärmepumpe mitteilte. Ausgehend von prognostizierten 230 000 Neugeräten in diesem Jahr wäre das ein Plus von 52 Prozent. Hersteller und Handwerk erweiterten laufend ihr Angebot, hieß es vom Verband.

