Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.08.2025 - 15.15 Uhr

29.08.25 15:19 Uhr

ROUNDUP: Gerresheimer bekommt überraschend neuen Finanzchef - Aktie erholt

DÜSSELDORF - Der zuletzt schwächelnde Pharmaverpackungshersteller Gerresheimer bekommt überraschend einen neuen Finanzchef. Nach einer langen Durststrecke hoffen Anleger nun auf frischen Schwung beim Unternehmen und damit auch beim schon lange schwachen Aktienkurs. Angesichts des Wechsels müssen die Aktionäre aber erst einmal länger auf ein tiefergreifendes Strategie-Update warten. So wird der für den 15. Oktober geplante Kapitalmarkttag verschoben, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Freitag mitteilte.

Qiagen begibt Wandelanleihen - Volumen 750 Millionen Dollar

VENLO - Der Diagnostikkonzern QIAGEN hat erfolgreich eine Wandelschuldverschreibung bei institutionellen Investoren platziert. Die Papiere im Gesamtvolumen von 750 Millionen US-Dollar (646 Mio Euro) haben eine Laufzeit von sieben Jahren und eine jährliche Verzinsung von 2,0 Prozent, wie das DAX-Unternehmen am frühen Donnerstagabend mitteilte. Das Geld soll für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der Refinanzierung von Schulden verwendet werden.

Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar

IRVING - Der amerikanische Baumaschinen-Spezialist Caterpillar befürchtet eine deutlich höhere Belastung durch die Importzölle von Präsident Donald Trump als noch vor drei Wochen. Sie könnten das Unternehmen in diesem Jahr 1,5 bis 1,8 Milliarden Dollar (umgerechnet etwa 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro) kosten, wie der für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannte Konzern mitteilte.

Anteil der Elektroautos auf den Straßen wächst langsam

BERLIN - 3,7 Prozent aller in Deutschland gemeldeten Autos werden mit einem reinen Elektromotor angetrieben. Der Anteil ist damit erneut leicht gestiegen, wie aus neuen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Demnach waren ein Jahr zuvor 3,1 Prozent der in Deutschland gemeldeten Autos reine Elektrofahrzeuge. Stichtag für die Erhebung war jeweils der 1. Juli.

Paypal will nach Milliarden-Panne Händler auszahlen

BERLIN - Nach der großen Sicherheitspanne bei Paypal will der US-Zahlungsdienstleister Betroffenen möglichst schnell zu ihrem Geld verhelfen. "Alle rechtmäßigen Transaktionen der Händlerinnen und Händler werden vollständig erstattet", sagte eine Paypal-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP/Studie: Drei Viertel der Krankenhäuser in den roten Zahlen

-Panasonic eröffnet neue Wärmepumpen-Fabrik in Tschechien

-Attraktive Gegner für BVB - Zweimal auf die Insel°

