dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.10.2026 - 15.15 Uhr

29.10.26 15:19 Uhr

ROUNDUP: Microsoft startet stark ins Geschäftsjahr - Anleihen für KI-Ausbau

REDMOND - Microsoft ist überraschen stark in das laufende Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. Getrieben von einem abermals hohen Wachstum der Cloud-Plattform Azure legte der Erlös im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf 92,3 Milliarden US-Dollar (82,7 Mrd Euro) zu. Der Gewinn kletterte um ein Drittel auf 36,6 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Redmond mitteilte. Finanzchefin Amy Hood rechnet auch im laufenden Quartal mit deutlichen Zuwächsen. Das Unternehmen will weiter viel Geld investieren, um das Wachstum anzukurbeln. Dafür besorgt es sich nun Milliarden am Anleihemarkt.

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ROUNDUP: Vonovia wird vorsichtiger - Hohe Zinsen belasten Immobilenverkäufe

BOCHUM - Der wegen hoher Zinsen träge Immobilienmarkt stimmt Deutschlands größten Wohnimmobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE) vorsichtiger. Auch dürfte sich 2026 das Mietwachstum aus eigener Kraft wohl etwas schwächer entwickeln als bisher gedacht, wie das im DAX notierte Unternehmen am Mittwochabend mitgeteilt hatte. Damit muss Vonovia mitten in der Debatte um eine Vergesellschaftung von Wohnungen großer Konzerne in Berlin tendenziell kleinere Brötchen backen. An der Börse nahm die Talfahrt der Vonovia-Aktien am Donnerstag nochmals Tempo auf.

ROUNDUP: Langsameres Wachstum in Google-Kerngeschäft alarmiert Börse

MOUNTAIN VIEW - Google (Alphabet C (ex Google)) wird dank neuer KI-Übersichten mehr genutzt - doch zugleich wächst der Umsatz im Kerngeschäft des Internet-Riesen langsamer. Die Wall Street ist enttäuscht: Anleger ließen die Aktie des Mutterkonzerns Alphabet (Alphabet A (ex Google)) nach frischen Quartalszahlen um rund zehn Prozent fallen.

ROUNDUP 2: Volkswagen mit hohem Milliardenverlust - Aktie leicht im Minus

WOLFSBURG - Eine milliardenschwere Porsche-Abschreibung (Porsche vz), schwache Geschäfte in China und Kosten für den Konzernumbau haben Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gedrückt. Der Konzernverlust nach Steuern lag in den Monaten Juli bis September bei rund 5,82 Milliarden Euro, wie der Autohersteller mitteilte. Im Vorjahresquartal hatte VW (Volkswagen (VW) vz) ebenfalls einen Fehlbetrag gemeldet, damals waren es gut 1,07 Milliarden Euro. Die hohen Sonderkosten hatte VW bereits mit der Gewinnwarnung im September offengelegt, die im DAX notierte schwach gelaufene Aktie fiel leicht.

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Adidas will in Europa im vierten Quartal wieder wachsen - Aktie gefragt

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller adidas erwartet nach einer zuletzt schwächeren Entwicklung in Europa eine Rückkehr zu Wachstum im vierten Quartal. Das Orderbuch sei ausgesprochen positiv, sagte Konzernchef Björn Gulden am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zu den Zahlen des dritten Quartals. Insgesamt rechnet Adidas für den Schlussabschnitt mit einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich.

ROUNDUP: Telekom-Tochter T-Mobile US steigert Kundenzahl stärker als erwartet

BELLEVUE - Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im dritten Quartal wie schon in den drei Monaten davor mehr neue Kunden gewonnen als von Experten erwartet. Zudem legte auch der Umsatz pro Vertragskunde leicht zu, von denen unter dem Strich 274.000 hinzukamen, wie der zur Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) gehörende US-Mobilfunkanbieter am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Bellevue mitteilte. Das seien drei Prozent mehr Nettoneukunden als vor einem Jahr. Von Bloomberg befragte Analysten hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet.

ROUNDUP: Heidelberger Druck senkt Gewinnprognose - Kurseinbruch bei Aktie

HEIDELBERG - Der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen) kappt nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr seinen Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr. Bei der Profitabilität wird den Wert des Vorjahres nun voraussichtlich nicht deutlich übertroffen - im Gegenteil, es dürfte gar schlechter ausfallen. Heideldruck-Chef Jürgen Otto führte das insbesondere auf die Entwicklung der Weltwirtschaft sowie den anhaltenden Kostendruck zurück. Negative Produktmixeffekte aus der Entwicklung im Nahen Osten sowie Verzögerungen bei Projekten in der Technologiesparte kämen hinzu. Mit der Gewinnwarnung schockte er die Anleger. Die im SDAX notierte Aktie stürzte ab.

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ROUNDUP: MTU überrascht mit Umsatzsprung - Aktie legt doch noch zu

MÜNCHEN - Der Triebwerksbauer MTU (MTU Aero Engines) wird dank einer höheren Nachfrage nach Ersatzteilen und Wartung etwas optimistischer für 2026. Weil dem Unternehmen zudem die Entwicklung des Dollar-Euro-Kurses in die Hände spielt, hob Vorstandschef Johannes Bussmann das untere Ende seiner Umsatzprognose am Donnerstag an. Das Geschäft mit neuen Triebwerken dürfte hingegen schwächer wachsen als zunächst gedacht, wie der Konzern am Donnerstag in München mitteilte. An der Börse dreht der zunächst schwache Kurs gegen Mittag ins Plus.

ROUNDUP: Airbus rechnet trotz holprigem Sommer mit Rekordjahr - Aktie hebt ab

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus (Airbus SE) steuert trotz eines Sommers mit Produktionsmängeln weiterhin auf ein Rekordjahr zu. Wie geplant sollen rund 870 Verkehrsflugzeuge den Weg zu den Kunden finden und damit etwas mehr als die 863 Jets aus dem Spitzenjahr 2019, kurz vor der Corona-Pandemie. Im dritten Quartal musste sich Airbus jedoch mit technischen Mängeln an zwei Flugzeugtypen herumschlagen. Umsatz und der Gewinn im Tagesgeschäft gingen zurück. Vorstandschef Guillaume Faury zeigte sich am Mittwochabend dennoch zuversichtlich, seine Jahresziele zu erreichen. An der Börse kamen die Neuigkeiten am Donnerstag gut an.

ROUNDUP: Hohe Ölpreise sorgen bei Shell & Co für Gewinnsprünge - Aktienrückkäufe

LONDON/PARIS/MADRID - Die durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Öl- und Gaspreise lassen die Kassen bei den Ölmultis weiter klingeln. Der französische Ölkonzern TotalEnergies und der britische Wettbewerber Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) meldeten Gewinnsprünge. Und auch beim spanischen Unternehmen Repsol läuft es prächtig. Aktionäre sollen durch Aktienrückkäufe davon profitieren. Sie griffen am Donnerstag an der Börse zu.

ROUNDUP: US-Pharmakonzern Lilly hebt ein weites Mal das Umsatzziel

INDIANAPOLIS - Der Pharmakonzern Lilly (Eli Lilly) kann sich weiterhin auf den Gewichtssenker Zepbound und das Diabetesmittel Mounjaro verlassen. Beide Kassenschlager trieben das Wachstum auch im dritten Quartal mit Milliardenerlösen an. Damit schnitt der US-Hersteller in dem Jahresviertel besser ab als erwartet. Konzernchef David Ricks hebt angesichts der anhaltend hohen Nachfrage seine Umsatzprognose für das Jahr nochmals deutlich an. Im frühen US-Handel ging es für die Aktie um acht Prozent nach oben auf ein Rekordniveau.

Merck & Co überrascht im Quartal und erhöht Jahresziele

RAHWAY - Der US-Pharmakonzern Merck & Co (Merck) setzt nach einem überraschend starken Quartal die Latte für das Jahr noch einmal höher. Im dritten Quartal hatten vor allem ein starkes Geschäft mit Krebsmedikamenten und Tierarzneien für Schub gesorgt, wie das Unternehmen am Donnerstag in Rahway mitteilte. Konzernchef Robert Davis rechnet jetzt für 2026 mit einem Erlös von 66,8 bis 67,3 Milliarden US-Dollar. Das Management hat seine Ziele bereits mehrfach überarbeitet, zuletzt hatte er sein Umsatzziel noch im August auf 66,3 bis 67,3 Milliarden angehoben.

ROUNDUP/KI treibt Nachfrage: Aixtron optimistisch für 2027 - Anleger greifen zu

HERZOGENRATH - Der Anlagenbauer für die Chipindustrie Aixtron (AIXTRON SE) rechnet auch wegen des andauernden weltweiten Ausbaus von KI-Rechenkapazitäten mit einer weiterhin starken Nachfrage. Angesichts des aktuellen Kundeninteresses dürfte der Auftragseingang in den kommenden Quartalen auf hohem Niveau bleiben oder weiter steigen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage der endgültigen Resultate des dritten Quartals mit.

ROUNDUP: ING streicht hunderte Jobs - Gewinn enttäuscht, Aktie verliert

AMSTERDAM - Die niederländische Großbank ING (ING Group) will nach einem überraschend geringen Gewinnplus im Sommer hunderte Arbeitsplätze streichen. Betroffen seien rund 400 Jobs im Firmenkundengeschäft, teilte der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mit. Den Anteilseignern sagte Bankchef Steven van Rijswijk derweil fast zwei Milliarden Euro für eine Dividende und ein neues Programm zum Aktienrückkauf zu. Für die ING-Aktie ging es am Vormittag dennoch abwärts.

ROUNDUP: BBVA enttäuscht in der spanischen Heimat - Aktie verliert

MADRID - Die Großbank BBVA hat in ihrer spanischen Heimat einen Gewinnrückgang erlitten. Dank besserer Geschäfte in Mexiko stieg der Konzerngewinn im dritten Quartal zwar um fast ein Fünftel auf gut drei Milliarden Euro, wie das Geldhaus am Donnerstag in Madrid mitteilte. Doch Analysten zeigten sich vom Geschäft in Spanien und der Entwicklung des harten Kernkapitals enttäuscht. Für die BBVA-Aktie ging es an der Börse daher deutlich abwärts.

ROUNDUP: Air Liquide wächst weiter - Hohe Nachfrage nach Gasen für KI-Halbleiter

PARIS - Eine starke Nachfrage nach Gasen etwa für die Herstellung von KI-Halbleitern hat den Industriegase-Konzern Air Liquide im dritten Quartal angetrieben. Zudem profitierten die Franzosen von einem guten Handelsgeschäft. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

ROUNDUP: Henkel setzt mehr um als erwartet und erhöht Umsatzprognose

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterhersteller Henkel (Henkel vz) hat im dritten Quartal mehr Umsatz gemacht als erwartet. Dabei profitierte der Konzern stark von höheren Preisen. Die Verkaufsmengen legten ebenfalls zu, jedoch nicht so deutlich, teilte Henkel überraschend am Donnerstag in Düsseldorf mit. Für die Erlösentwicklung zeigte sich Henkel für das laufende Jahr optimistischer. Zudem passte der Hersteller bekannter Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite seine Ergebnisprognosen an. Am Markt kamen die Aussagen gut an.

ROUNDUP: Kion hinkt Marktwachstum hinterher - Vorläufige Zahlen bestätigt

FRANKFURT - Der Gabelstapler-Hersteller Kion (KION GROUP) kann mit seinen Maschinen nicht überzeugen. In einem wachsenden Markt für Flurförderzeuge konnte das Stapler-Segment nicht mit der Marktentwicklung Schritt halten, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt bei der Vorlage des Quartalsberichts mitteilte. Dies gilt den Angaben zufolge insbesondere im hochpreisigeren Segment. Im dritten Quartal ging der Auftragseingang um knapp ein Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro zurück.

ROUNDUP: Wacker Chemie sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen

MÜNCHEN - Teils höhere Absatzpreise und das laufende Kostenprogramm haben WACKER CHEMIE im Sommerquartal angetrieben. Viele europäische Chemieunternehmen profitieren aktuell von höheren Preisen, die sie mit ihren Produkten erzielen, da die Konkurrenz aus Asien viel stärker unter den Folgen des Kriegs zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten leidet. Der belastet vor allem die Lieferungen von Öl und Erdgas als Rohstoffe der Branche nach Asien. Die Jahresziele für Umsatz und operativen Gewinn bestätigte Wacker Chemie. Die Nettoverschuldung soll indes niedriger ausfallen als bisher gedacht, auch wegen der Einnahmen aus dem Verkauf von Aktien der Beteiligung Siltronic.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha