dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.03.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Biontech erwirtschaftet Nettogewinn von 10,3 Milliarden Euro

MAINZ - Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech (BioNTech (ADRs)) hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von rund 10,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei knapp 19 Milliarden Euro, wie das Mainzer Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Sowohl beim Nettogewinn als auch beim Umsatz lag Biontech damit erheblich über den Werten von 2020 mit damals 15,2 Millionen Euro beziehungsweise 482 Millionen Euro. Biontech bekräftigte nun die Umsatzprognose für seinen Covid-19-Impfstoff von 13 Milliarden bis 17 Milliarden Euro in diesem Jahr. Die Aktien legten im vorbörslichen US-Handel um mehr als drei Prozent zu.

ROUNDUP: Basler enttäuscht mit Gewinnprognose - Aktie fällt kräftig

AHRENSBURG - Der Bildverarbeitungs-Spezialist Basler rechnet dank eines hohen Auftragsbestands und der jüngsten Signale in allen Absatzregionen im laufenden Jahr erneut mit einem starken Wachstum. Allerdings dürfte das Tempo des vergangenen Jahres nicht ganz gehalten werden. Zudem liegt die am Mittwoch von dem Unternehmen in Ahrensburg veröffentlichte Gewinnprognose unter den Erwartungen der Experten. Von den Investoren wurde das negativ aufgenommen. Die seit vergangenem Herbst im SDAX gelistete Aktie gab im frühen Handel kräftig nach.

ROUNDUP: Befesa zeigt sich für laufendes Jahr vorsichtig - Aktie im Plus

LUXEMBURG - Trotz der hohen Nachfrage bleibt der Industrie-Recycler Befesa mit Blick auf das laufende Jahr vorsichtig. Der Konzern spricht von "anhaltend starkem Wachstum", ohne beim Umsatz bei der Zahlenvorlage am Mittwoch konkreter zu werden. Im schwächelnden MDAX legten die Befesa-Aktien gegen Mittag um rund 0,3 Prozent zu und gehörten zu den wenigen Gewinnern im Index für mittelgroße Werte.

ROUNDUP: Takkt will bis 2025 Umsatzmarke von 2 Milliarden Euro knacken

STUTTGART - Der Büroausstatter TAKKT hat sich bis 2025 ehrgeizige Wachstumsziele gesetzt. Umsatz und Ergebnis sollen deutlich steigen. Dabei will das Unternehmen die Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro knacken. Dazu beitragen sollen auch Zukäufe. Auch für das laufende Jahr erwartet Takkt weitere Zuwächse. Sorgen bereiten allerdings die Inflation sowie die noch nicht abzuschätzenden Risiken im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.

ROUNDUP: Diagnostik-Spezialist Stratec rechnet mit Ergebnisrückgang

BIRKENFELD - Der Diagnostik-Spezialist Stratec (STRATEC SE) zeigt sich nach einem Umsatz- und Gewinnsprung 2021 vorsichtig für das laufende Jahr. Kurzfristig würden sich auch für Stratec erhebliche Prognoseunsicherheiten ergeben, schrieb der Vorstand in einem Aktionärsbrief am Mittwoch. Dies liege zum einen an dem nur bedingt prognostizierbaren weiteren Verlauf der Corona-Pandemie, zum anderen an der nach wie vor extrem angespannten Situation in der Lieferkette sowie möglichen indirekten Effekten der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine.

ROUNDUP: Encavis optimistisch für 2022 - Aktienkurs steigt

HAMBURG - Der Solar- und Windpark-Betreiber ENCAVIS blickt positiv auf das laufende Jahr. Umsatz und Ergebnis dürften dank Zukäufen und steigender Strompreise signifikant zulegen, teilte das Unternehmen bei der Vorlage seiner endgültigen Zahlen für das vergangene Jahr am Dienstagabend in Hamburg mit. Die Prognose basiere auf dem Solarpark-Bestand von Anfang März sowie Standardwetterbedingungen. Vom Ukraine-Krieg erwartet der Vorstand keine negativen Auswirkungen auf Encavis - vielmehr dürfte der allgemeine Schwenk hin zu Erneuerbaren Energien in Europa einen Schub geben. Die im SDAX notierte Aktie legte am Mittwochmorgen deutlich zu.

Weitere Meldungen

-UBS startet neuen milliardenschweren Aktienrückkauf

-Industrie warnt vor drastischen Folgen bei russischem Energie-Embargo

-ROUNDUP: Bundesregierung bereitet sich auf schlechtere Gasversorgung vor

-Vietnamesischer Autobauer Vinfast plant E-Auto-Fabrik in den USA

-Energiekonzern Steag wieder in Gewinnzone

-EU-Kommission will Umweltvorgaben für viele Produkte möglich machen

-Roche mit Studienrückschlag zum Krebsmedikament Tiragolumab bei Lungenkrebs

-Ströer-Aktionären winkt höhere Dividende

-Glencore: Kein Verkauf von russischen Beteiligungen En+ und Rosneft

-Apple: 50 Millionen Dollar für Mitarbeiter bei Zulieferern

-Fresenius erhält weitere EU-Zulassung für biotechnologisches Nachahmerpräparat

-Produktionsausfall und Kurzarbeit für 11 000 Mitarbeiter bei MAN

-Tui gibt erste Kreditlinien aus Staatshilfe zurück - Reisebuchungen legen zu

-Zeiss Meditec plant Übernahmen - Dividende beschlossen

-ROUNDUP: Jeder Zweite nimmt Mittel zur Nahrungsergänzung - Experten warnen

-Internetbank N26 darf in Italien zunächst keine Neukunden aufnehmen

-Sixt erwartet weiter hohe Mietwagenpreise

-Windpark nahe britischer Gedenkstätte in Normandie sorgt für Protest

-Eon unterstützt Ausrufung der Frühwarnstufe im Notfallplan Gas

-Adler Group will Ergebnisse der Sonderuntersuchung im April veröffentlichen

-Kritiker: Doppelt so viele Fahrgäste bei der Bahn eine Illusion

-Reeder fordern freies Geleit für mehr als 60 Schiffe in der Ukraine

-Corona-Ausbruch auf 'Mein Schiff 5' - Urlauber in Quarantäne

-ROUNDUP: Pflegekräfte erhalten Bonus für Einsatz in der Pandemie°

