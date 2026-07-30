dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.07.2026 - 15.15 Uhr

30.07.26 15:19 Uhr

ROUNDUP 2: Trotz Umsatzrekord - Hohe Marketing-Kosten enttäuschen bei Adidas

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller adidas hat im zweiten Quartal dank der Fußball-Weltmeisterschaft einen Umsatzrekord erzielt. Das wurde jedoch teuer erkauft: So gab Adidas deutlich mehr für Marketing aus. Dies bremste die Ergebnisentwicklung. Und während der Konzern mit den drei Streifen seine Umsatzprognose leicht erhöhte, wurde die vom Finanzmarkt als konservativ betrachtete Gewinnprognose lediglich bestätigt.

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ROUNDUP 2: Börse zweifelt an Zuckerbergs KI-Euphorie - Meta-Aktie verliert

MENLO PARK - Facebook-Gründer Mark Zuckerberg trifft mit seinen großen KI-Visionen auf eine skeptische Wall Street. Trotz seiner Versprechen, den Alltag der Nutzer mit Künstlicher Intelligenz rund um die Uhr zu verändern, fiel die Aktie des Facebook-Konzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) nach den Zahlen vorbörslich um knapp acht Prozent. Gründe für den Kursrückgang sind verfehlte Gewinnerwartungen, die als enttäuschend aufgenommene Umsatzprognose sowie die Sorgen wegen der hohen Investitionen.

ROUNDUP 2: Microsoft legt stärker als erwartet zu - Aktie zieht an

REDMOND - Microsoft hat im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 dank einer hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Im vierten Quartal beschleunigte sich das Wachstum mit der Cloud-Plattform Azure - das währungsbereinigte Umsatzplus betrug 43 Prozent. Das ist mehr, als Experten erwartet hatten, und zudem der höchste Quartalszuwachs seit 2022.

ROUNDUP 2: BMW-Ergebnis bricht mit China-Schwäche ein - Aktie im Plus

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW bekommt die Krise im wichtigen Absatzmarkt China weiter deutlich zu spüren. Der Umsatz fiel im zweiten Quartal im Jahresvergleich um knapp 8 Prozent auf 31,3 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Die Ergebnisse kamen dabei noch deutlicher unter Druck: Die für den Kapitalmarkt wichtige Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in der Autosparte sackte von 5,4 auf 2,3 Prozent ab. Analysten hatten sogar noch einen etwas deutlicheren Rückgang einkalkuliert. Die BMW-Aktie stieg.

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ROUNDUP: Symrise wächst wieder aus eigener Kraft - Ziele bestätigt - Kurssprung

HOLZMINDEN - Nach einem trägen Jahresstart ist der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise im zweiten Quartal aus eigener Kraft wieder gewachsen. Damit ergibt sich für das erste Halbjahr im Jahresvergleich ein organisches Umsatzplus, also ohne Wechselkurs- und Portfolioeffekte, von zwei Prozent auf rund 2,54 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Donnerstag mitteilte. Vor allem wegen Belastungen durch Wechselkurseffekte ergibt sich nominal aber ein Minus von 0,6 Prozent. An der Börse kam das organische Wachstum sehr gut an, der Kurs legte als Dax-Spitzenreiter deutlich zu.

ROUNDUP: Airbus hält Kurs auf Rekordziele - Aktie verliert

TOULOUSE/AMSTERDAM - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) hat mit einem Spurt vor dem Sommer Kurs auf seine Jahresziele genommen. War das erste Quartal noch schwach ausgefallen, legte der Dax-Konzern (DAX) im zweiten Jahresviertel kräftig zu. Vorstandschef Guillaume Faury hält daher an seinem Ziel fest, in diesem Jahr mit 870 Maschinen so viele Passagierjets auszuliefern wie nie zuvor. Auch der Gewinn im Tagesgeschäft soll eine Höchstmarke erreichen. Die Airbus-Aktien gerieten nach den Neuigkeiten jedoch unter Druck.

ROUNDUP: Wartung von Triebwerken beflügelt MTU - Aktie legt zu

MÜNCHEN - Der Triebwerksbauer MTU (MTU Aero Engines) profitiert weiter von der starken Nachfrage nach Flugzeugen und der Wartung der Turbinen. Im zweiten Quartal legten Umsatz und Gewinn im Tagesgeschäft überraschend stark zu. Vorstandschef Johannes Bussmann und Finanzchefin Katja Garcia Vila sehen den Dax-Konzern (DAX) daher auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Der freie Barmittelzufluss soll sogar etwas höher ausfallen als bisher gedacht. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

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ROUNDUP: Siltronic wird etwas zuversichtlicher für Umsatzentwicklung

MÜNCHEN - Eine erwartete Nachfragebelebung bei Silizium-Wafern mit kleinerem Durchmesser stimmt Siltronic etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Nach einem schwachen ersten Halbjahr dürfte in der zweiten Jahreshälfte der Bedarf an 200-Millimeter-Wafern deutlich anziehen, hieß es vom Unternehmen am Donnerstag zur Veröffentlichung der Resultate des zweiten Quartals. Dafür werden auch die Personalkapazitäten angepasst. "Die Umsatz- und Ergebniswirkung 2026 bleibt jedoch begrenzt, da die Erholung auf einem niedrigen Preisniveau beginnt und der Produktmix noch gegenläufig wirkt."

ROUNDUP: Wacker Chemie mit mehr Optimismus für den Gewinn - Aktienkurs legt zu

MÜNCHEN - Trotz der unsicheren Konjunkturlage blickt WACKER CHEMIE nach dem zweiten Quartal zuversichtlicher auf die Gewinnentwicklung im Gesamtjahr. Das liegt zwar auch an einem positiven Effekt aus einer Änderung bei den Pensionsrückstellungen, doch auch ohne diesen Ertrag verbesserte sich der Ausblick. Gleichwohl bleibt das Umfeld schwierig, der Gewinn stieg im zweiten Quartal vor allem wegen des laufenden Sparprogramms.

ROUNDUP: VW-Rivale Stellantis auf dem Weg der Besserung - Aktie fällt

AMSTERDAM - Der Autokonzern Stellantis hat im zweiten Quartal weiter Fuß gefasst bei der Kehrtwende aus seiner Krise. Der Umsatz zog gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 43,5 Milliarden Euro an, wie der Opel-Mutterkonzern am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Vor allem die steigenden Verkäufe im wichtigen Markt Nordamerika gaben Schub. In der Region Europa blieb das Geschäft verhalten. Hier fuhr der Konzern auch im operativen Geschäft weiter rote Zahlen ein. Analysten monierten den Preisdruck in Europa, die Aktie verlor.

ROUNDUP: Schneider Electric erhöht Jahresprognose - Rechenzentren-Boom treibt an

RUEIL-MALMAISON - Der boomende Ausbau von KI-Rechenzentren treibt den Technologiekonzern Schneider Electric weiter an. Die Franzosen erhöhten nun ihre Ziele und peilen für 2026 ein Umsatzplus aus eigener Kraft von 10 bis 13 Prozent an, wie sie am Donnerstag in Rueil-Malmaison mitteilten. Bisher hatte der Konzern hier ein Wachstum von bis zu 10 Prozent in Aussicht gestellt. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll jetzt organisch um 14 bis 19 Prozent zulegen, an beiden Enden der Spanne jeweils vier Prozentpunkte mehr als bisher angepeilt. An der Börse legte die Aktie deutlich zu.

ROUNDUP/Treiber Dupixent: Sanofi hebt nach starkem Quartal die Jahresziele an

PARIS - Der Pharmakonzern Sanofi wird nach einem überraschend starken zweiten Quartal optimistischer. Wachstumstreiber war erneut der Kassenschlager Dupixent. Die neue Konzernchefin Belen Garijo hob bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag die Ambitionen für das Medikament gegen Asthma und Neurodermitis weiter an. An der Börse sorgte dies jedoch nicht für Auftrieb. Im Gegenteil: Das hohe Dupixent-Wachstum zeige die Abhängigkeit von der Entwicklung des Kassenschlagers, hieß es am Markt.

ROUNDUP: Shell verdient dank hoher Öl- und Gaspreise weiter hervorragend

LONDON - Die wegen des Iran-Kriegs stark gestiegenen Öl- und Gaspreise lassen die Gewinne bei Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) weiter sprudeln. Der Energiekonzern verdiente nach eigenen Angaben vom Donnerstag im zweiten Quartal so viel wie seit Beginn des Ukraine-Kriegs nicht mehr. Der bereinigte Nettogewinn sprang auf 9,8 Milliarden US-Dollar und lag damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor, wie Shell in London mitteilte. Das Ergebnis übertraf die Erwartungen von Analysten und auch den Wert von 6,9 Milliarden Dollar aus dem ersten Quartal deutlich. An der Börse kam das gut an.

ROUNDUP: Fußball-WM treibt Bierabsatz von AB Inbev an - Aktie gibt nach

LEUVEN - Der Bierbrauer AB Inbev (AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)) hat im zweiten Quartal von einer gestiegenen Bier-Nachfrage profitiert. Rückenwind kam von der Fußball-Weltmeisterschaft. Insgesamt stieg der Absatz, blieb aber hinter den Erwartungen am Markt zurück. Das Management hielt an seiner Jahresprognose fest. Für die AB-Inbev-Aktien ging es abwärts.

ROUNDUP: Deusche-Börse-Konkurrent LSE überzeugt trotz erhöhter Prognose nicht

LONDON - Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) (London Stock Exchange (LSE)) hat nach guten Geschäften im ersten Halbjahr die Margenprognose erhöht. Zudem wurde beim 2026er-Ertragsziel das untere Ende der bisherigen Spanne angehoben. Investoren hatten sich aber noch mehr erhofft und stuften die neuen Ziele als konservativ und vorsichtig ein. Die im Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) notierte Aktie fiel am Donnerstagmittag um vier Prozent und war damit einer der schwächsten europäischen Standardwerte.

ROUNDUP: British American Tobacco wächst im Halbjahr - Analyst moniert Marge

LONDON - Der Zigarettenkonzern British American Tobacco (BAT) (BAT) hat im ersten Halbjahr mehr erlöst als im Vorjahr. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 12,2 Milliarden britische Pfund (knapp 14,3 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Während das klassische Geschäft weiterhin unter Druck stand, wuchs der Bereich mit Zigarettenalternativen.

ROUNDUP: Vinci steigert Umsatz und Gewinn - Prognose bestätigt - Aktie legt zu

NANTERRE - Der französische Mischkonzern VINCI hat Umsatz und Gewinn auch dank der guten Entwicklung im Bereich Energielösungen gesteigert. Der Erlös sei im ersten Halbjahr zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,1 Prozent auf 35,6 Milliarden Euro nach oben geklettert, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwochabend mit. Die Aktie legte am Donnerstag im Pariser Handel zuletzt um rund 3,8 Prozent zu.

ROUNDUP: Knorr-Bremse erhöht Prognose und gibt Ziele 2030 aus - Aktie verliert

MÜNCHEN - Knorr-Bremse hat nach einem robusten ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Für 2026 werde ein Umsatz von 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro erwartet, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwochabend in München mit. Damit wurde die untere Spanne um 100 Millionen erhöht. Die operative Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) vor Sonderposten dürfte statt bei rund 14 Prozent nun bei 14 bis 14,5 Prozent liegen. Bei der neuen Jahresprognose nimmt das Unternehmen an, dass sich die Krise im Nahen Osten nicht verschärft oder länger anhält. Der Konzern setzte sich zudem Mittelfristziele für 2030. Die Anleger konnte das aber nicht begeistern, die Aktie fiel am Donnerstag.

ROUNDUP: Kosmetikkonzern L'Oreal wächst überraschend kräftig - Aktie legt zu

PARIS - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal (LOréal) ist dank einer starken Nachfrage nach Haarpflegeprodukten im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Konzernweit legte der Umsatz in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um rund acht Prozent auf 11,6 Milliarden Euro zu, wie der Hersteller von Marken wie Biotherm, Garnier, Lancôme oder La Roche-Posay oder Vichy am Mittwochabend in Paris mitteilte. Das war etwas mehr, als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Bereinigt um Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen steigerte L'Oreal den Umsatz um 6,3 Prozent. Die Zahlen kamen an der Börse gut an.

ROUNDUP: Heidelberg Materials legt im Quartal zu - Gewinnziel konkretisiert

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im zweiten Quartal Umsatz und Ergebnisse gesteigert. "Eine erste spürbare Nachfrageerholung in unseren Kernmärkten hat zur guten Geschäftsentwicklung beigetragen", sagte Konzernchef Dominik von Achten am Donnerstag in Heidelberg laut einer Mitteilung. Zudem habe das Unternehmen das Wachstum durch strategische Transaktionen weiter beschleunigt. Für die zweite Jahreshälfte zeigte sich der Manager zuversichtlich. Die Ergebnisprognose für das laufende Jahr konkretisierte er. Die Aktie schwankte im frühen Handel zwischen Plus und Minus. Zuletzt gab das Papier um rund 1,5 Prozent nach.

ROUNDUP: Nemetschek legt kräftig zu - Aktie fällt nach gutem Lauf

MÜNCHEN - Der Bausoftwareanbieter Nemetschek (Nemetschek SE) ist im zweiten Quartal trotz der schwachen Gesamtwirtschaft deutlich gewachsen. So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 327,7 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 11,5 Prozent auf knapp 99 Millionen Euro zu. Währungsbereinigt wären die Zuwächse bei Erlös und Ergebnis noch etwas größer gewesen. Allerdings hatten sich Experten bei der Profitabilität teils noch etwas mehr ausgerechnet. Die Aktie fiel nach dem starken Lauf der vergangenen Tage.

ROUNDUP: Kion verdient etwas mehr als erwartet - Jahresprognose konkretisiert

FRANKFURT - Beim Gabelstaplerhersteller Kion (KION GROUP) sind die Geschäfte im zweiten Quartal günstiger verlaufen als erwartet. Auftragslage, Umsatz und operatives Ergebnis entwickelten sich besser als Analysten es auf dem Zettel hatten. Mit nun mehr Weitsicht für das Gesamtjahr wurden zudem die Jahresziele konkretisiert, wie der Konzern am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Dabei liegt zwar der jeweilige Mittelwert der Prognosespannen jetzt etwas niedriger, er fällt aber immer noch höher aus als die durchschnittlichen Analystenschätzungen. Anleger waren trotzdem nicht überzeugt.

ROUNDUP: Lasertechnik für Rechenzentren liefert Aixtron Rückenwind

HERZOGENRATH - Der weltweite Ausbau der KI-Kapazitäten treibt die Bestellungen beim Anlagenbauer Aixtron (AIXTRON SE) weiter an. Auf den Maschinen von Aixtron für optoelektronische Anwendungen werden etwa Laserkomponenten für die Datenübertragung hergestellt. Diese Technik findet in KI-Rechenzentren immer stärkeren Einsatz, da mit ihr Daten schneller und effizienter übertragen werden können als mit traditionellen Kupferkabeln.

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