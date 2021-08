dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.08.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: US-Konzern Adtran will Adva Optical übernehmen

MÜNCHEN - Der US-Konzern Adtran will den Telekomausrüster Adva (ADVA SE) Optical übernehmen. Die Übernahme soll über einen Aktientausch erfolgen. Die Aktien von Adva sprangen am Montag in die Höhe und gewannen zwischenzeitlich bis zu 20 Prozent. Bereits zuvor waren sie um mehr als 10 Prozent gestiegen, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise über eine mögliche Übernahme berichtet hatte. Aktuell notieren sie bei rund 15 Euro und damit gut 16 Prozent höher.

Encavis-Aktionäre vor deutlicher Verwässerung: Pflichtwandlung von Anleihen

HAMBURG - Die Aktionäre des Solar- und Windparkbetreibers ENCAVIS müssen sich auf eine deutliche Verwässerung ihres Anteils einstellen. Wie das Unternehmen am Wochenende mittelte, werden die 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen vorzeitig pflichtgewandelt. Der Wandlungspreis liege, wie zuletzt am 31. Mai verkündet, bei 7,0836 Euro. Das Gesamtvolumen der noch ausstehenden Schuldverschreibungen beträgt den Angaben zufolge 149,5 Millionen Euro. Daraus und aus den Angaben des Unternehmens auf dessen Internetseite über die Zahl der aktuell ausstehenden Papiere ergibt sich eine Zunahme der Aktienzahl um gut 15 Prozent.

Qiagen will zukaufen - Dividende bei Dax-Aufstieg eine Option

FRANKFURT - Das Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen QIAGEN peilt Übernahmen an und könnte künftig seine Aktionäre mit Dividendenzahlungen erfreuen. "Wir sind zurzeit sehr aktiv", sagte Finanzvorstand Roland Sackers der "Börsen-Zeitung" (Samstag-Ausgabe) mit Blick auf Zukäufe. An einer Erweiterung des Test-Portfolios oder weiterem Zugang zu Bioinformatik habe der Konzern großes Interesse.

Online-Broker Flatexdegiro kündigt Aktiensplit an

FRANKFURT - Der Online-Broker flatexDEGIRO hat einen Aktiensplit angekündigt. Aktionäre erhielten für je ein Papier drei zusätzliche Anteilscheine, teilte das Unternehmen am Montag in Frankfurt mit. Damit solle die Liquidität der Aktie weiter erhöht und der Aktienbesitz für Anleger noch leichter zugänglich gemacht werden. Wirksam werden soll das Verfahren am 2. September 2021.

ROUNDUP/'WSJ'/Milliarden-Übernahme in Medizintechnik: Baxter will Hill-Rom

NEW YORK - In den Vereinigten Staaten bahnt sich eine weitere Milliardenübernahme in der Medizintechnikbranche an. Der Pharma- und Medizintechnikkonzern Baxter (Baxter International) lässt beim Hersteller von Krankenbetten, OP-Tischen und Patientenüberwachungssystemen Hill-Rom nicht locker. Baxter wolle die Offerte auf zehn Milliarden Dollar (8,5 Mrd Euro) erhöhen, nachdem im Juli ein etwas niedrigeres Gebot abgelehnt worden war, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Sturm 'Ida' bringt Zerstörung - 'Gefahr ist noch nicht vorbei'

NEW ORLEANS - Auch nach seiner Herabstufung vom Hurrikan zum Tropensturm ist "Ida" weiter eine große Bedrohung für Teile der USA. "Die Gefahr ist noch nicht vorbei", sagte Deanne Criswell von der amerikanischen Katastrophenschutzbehörde Fema am Montagmorgen (Ortszeit) dem Sender CNN. Der Sturm werde auf dem Weg in die US-Bundesstaaten Mississippi oder sogar Tennessee und West Virginia weiter viel Regen mit sich bringen. "Die Menschen, die sich im Einzugsgebiet des Sturms befinden, müssen sich also weiterhin über die Risiken im Klaren sein", sagte Criswell.

ROUNDUP 2: Transfersommer der Superstars - Knapp 50 Milliarden in zehn Jahren

BERLIN - Dieser Transfersommer der Superstars offenbart gnadenlos die Auswüchse der von der Corona-Krise nur scheinbar gebeutelten europäischen Fußball-Elite. Im vergangenen Jahrzehnt flossen atemberaubende knapp 50 Milliarden US-Dollar für internationale Wechsel - und nach den Unterschriften von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo unter neue hoch dotierte Verträge wird nun noch der französische Weltmeister Kylian Mbappé als Spekulationsobjekt gehandelt. Möglicherweise sind seinem Club Paris Saint-Germain die von Real Madrid angeblich gebotenen 180 Millionen Euro aber auch nicht genug - es wäre beim Blick zurück nicht verwunderlich.

Automesse IAA Mobility: 'Klimaneutralität im Mittelpunkt'

MÜNCHEN - Die Internationale Automobilausstellung IAA startet nächste Woche am neuen Standort München mit neuem Konzept als Verkehrsmesse IAA Mobility. "Lösungen auf dem Weg zur Klimaneutralität stehen im Mittelpunkt", sagte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, am Montag. Ziel sei es, "die Transformation zu einer Erfolgsgeschichte für die deutsche Automobilindustrie und damit den Standort Deutschland zu machen".

Hapag-Lloyd kauft abermals Container nach

HAMBURG - Die Verwerfungen im globalen Container-Schiffsverkehr zwingen Hapag-Lloyd abermals zum Nachkauf von 75 000 Containern. "Die Container werden in China hergestellt und sollen im vierten Quartal 2021 ausgeliefert werden", teilte die Reederei am Montag in Hamburg mit. Seit 2020 hat Hapag-Lloyd seinen Bestand damit nun bereits um 625 000 TEU (20-Fuß-Standardcontainer) aufgestockt.

China reduziert Zeit für Online-Spiele auf drei Stunden pro Woche

PEKING - Minderjährige in China dürfen künftig nur noch drei Stunden pro Woche mit Online-Spielen verbringen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, haben die Behörden neue Regeln eingeführt, wonach unter 18-Jährige nur noch am Freitagabend zwischen 20 und 21 Uhr, an Samstagen, Sonntagen sowie an Feiertagen für jeweils eine Stunde spielen dürfen. Zudem soll sichergestellt werden, dass die Registrierung und Anmeldung bei den Online-Diensten immer unter der echten Identität geschieht.

