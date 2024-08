dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.08.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Thyssenkrupp-Stahlkrise eskaliert: Rücktritte und gegenseitige Vorwürfe

DUISBURG - Die Neuaufstellung der Stahlsparte des Industriekonzerns thyssenkrupp ist weiter offen. Nach einer Sitzung des Kontrollgremiums warfen drei Stahlvorstände und vier Aufsichtsratsmitglieder am Donnerstag hin, darunter auch Chefaufseher Sigmar Gabriel und Stahlchef Bernhard Osburg. Am Donnerstagabend übte dann der Aufsichtsratsvorsitzende des Mutterkonzerns Thyssenkrupp, Siegfried Russwurm, massive Kritik am Management der Stahltochter. Auch äußerte sich Bundesminister Robert Habeck zu der Krise bei Deutschlands größtem Stahlerzeuger.

ROUNDUP/Kreise: Abspaltung, Verkauf oder Fusion von Teilen? Intel sucht Ausweg

SANTA CLARA - Der kriselnde Halbleiterkonzern Intel prüft Kreisen zufolge unterschiedliche Optionen für Teile seiner Geschäfte. Diskutiert würden unter anderem die Aufspaltung der Produktdesign- und Fertigungsgeschäfte sowie der Verkauf von Fabrikprojekten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf Insider.

ROUNDUP: DHL erhöht Sicherheitsmaßnahmen nach zwei Vorfällen

BERLIN/LEIPZIG - Nach zwei Vorfällen mit Frachtsendungen hat das Luftfrachtunternehmen DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. "Als Reaktion auf die laufenden Ermittlungen von Behörden in mehreren Ländern hat DHL Express in allen europäischen Ländern Maßnahmen ergriffen, um sein Netzwerk, seine Mitarbeitenden und Einrichtungen sowie die Sendungen seiner Kunden zu schützen", sagte eine DHL-Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

ChatGPT hat mehr als 200 Millionen Nutzer

SAN FRANCISCO - Der KI-Chatbot ChatGPT hat die Marke von 200 Millionen Nutzern geknackt. Damit hat sich die Zahl der mindestens einmal im Monat aktiven Anwender seit November vergangenen Jahres verdoppelt, wie die Entwicklerfirma OpenAI mitteilte.

Streiks bei Discover auch am Wochenende - Ausfälle drohen

BERLIN - Fluggäste des Lufthansa-Ferienfliegers Discover müssen sich auch am Wochenende auf streikbedingte Ausfälle einstellen. Die Streiks würden bis einschließlich Sonntag fortgesetzt, teilte die Vereinigung Cockpit (VC) mit. Ursprünglich hätte der am Dienstag begonnene Ausstand am Freitag enden sollen. Mit dem Schritt wolle VC seine Entschlossenheit im aktuellen Tarifkonflikt demonstrieren.

-Prognose: Immobilienkrise endet, doch Bauzinsen sinken kaum

-Streit um Abriss von Atomkraftwerk: Gericht weist Klage ab

-Eine Saison in Brest: BVB verleiht Coulibaly erneut

-Serbien kauft zwölf Kampfflugzeuge von Dassault Aviation

-Anleger-Klage gegen Konditionen der CS-Übernahme kann in nächste Runde gehen

-Kanzler: Lithium-Abbau ist Projekt von größter Priorität

-Messe für Wohnmobile & Co.: 'Caravan Salon' startet

-Lufthansa Cargo: Keine Vorfälle mit Brandsätzen

-ROUNDUP: Norddeutsche Werften zwischen Wohl und Wehe

-Beschäftigte im Hafen demonstrieren für Sozialtarifvertrag

-WHO: Vorbereitung für Impfungen im Gazastreifen läuft auf Hochtouren

-Bau des neuen ICE-Werks in Dortmund soll noch 2024 beginnen°

