dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.09.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Stellantis kappt Gewinnausblick wegen US-Problemen - Kursrutsch

AMSTERDAM - Der Autokonzern Stellantis streicht seine Gewinnerwartungen für dieses Jahr wegen der Probleme im wichtigen nordamerikanischen Markt und wegen der schwachen Branchenlage zusammen. Konzernchef Carlos Tavares geht nun nur noch von einer um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinnmarge von 5,5 bis 7,0 Prozent aus, wie Stellantis am Montag in Amsterdam mitteilte. Bisher sollte ein zweistelliger Prozentsatz vom Erlös als operativer Gewinn übrigbleiben. Der Kurs der Aktie stürzte ab und setzte damit den schlechten Lauf in diesem Jahr fort.

ROUNDUP: Volkswagen mit weiterer Gewinnwarnung - Aktie fällt

WOLFSBURG - Der kriselnde Volkswagen(Volkswagen (VW) vz)-Konzern kommt immer stärker unter Druck. Konzernchef Oliver Blume kappte die Gewinnaussichten nach nur zweieinhalb Monaten schon wieder, weil das Unternehmen dieses Jahr doch nicht so viele Autos verkaufen wird wie einst erhofft. Vor allem bei der ohnehin stark angespannten Kernmarke VW Pkw läuft es den Angaben zufolge von Freitagabend schlechter als erwartet, aber auch die leichten Nutzfahrzeuge von VWN und die eigene Zuliefersparte schwächeln. Die maue Wirtschaftslage schmälert die Verkäufe, auch die Finanzdienstleistungssparte verdient weniger. Die VW-Aktie gab am Montag nach.

Kartellamt: Schärfere Missbrauchsaufsicht für Microsoft

BONN - Nach Amazon, Google (Alphabet C (ex Google)) und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) hat das Bundeskartellamt auch für Microsoft eine "überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb" festgestellt. Mit dieser Feststellung ist die Bonner Behörde nun in der Lage, den weltgrößten Softwarekonzern einer schärferen Aufsicht zu unterziehen und Geschäftspraktiken, die den Wettbewerb gefährden, zu untersagen.

AT&T will Satelliten-TV-Anbieter DirecTV verkaufen

DALLAS - Der US-Telekomkonzern AT&T will mit dem Verkauf des Satelliten-TV-Anbieters DirecTV seine Bilanz aufbessern und die Mittel für Investitionen in das kostspielige 5G- und Glasfasernetz nutzen. Die Beteiligung in Höhe von 70 Prozent solle an den bisherigen Minderheitsaktionär TPG (TPG A) losgetreten werden. Davon verspricht sich der Konzern einen Milliardenerlös gestaffelt über mehrere Jahre, wie AT&T am Montag in Dallas (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Der Verkauf soll in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres abgeschlossen werden.

Baywa erwartet mehr Geld und weiteres Stillhalten der Banken

MÜNCHEN - Der Vorstand der BayWa erwartet, dass die Gläubigerbanken dem tief in die Krise gestürzten Unternehmen mehr Zeit und Geld geben, um seine Probleme zu lösen. Der Vorstand gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen die Unterschriften der wesentlichen kreditgebenden Banken für die Verlängerung der sogenannten Standstill-Vereinbarungen bis Ende des Jahres vorliegen, teilte die Baywa am Sonntagabend mit.

Solarunternehmen Meyer Burger verschiebt Vorlage der Halbjahreszahlen erneut

THUN - Das angeschlagene Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger (Meyer Burger Technology) hat gemäß ungeprüften Halbjahreszahlen deutlich weniger Umsatz erzielt. Das geprüfte Halbjahresergebnis will das Unternehmen bis spätestens Ende Oktober publizieren.

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP 2: Streik bei Geldtransporten verlängert

-ROUNDUP 2: Großbritannien steigt aus der Kohle aus

-Roche setzt sich am Investorentag Forschungsziele bis 2030

-Rheinmetall soll Dänemark Flugabwehrsysteme liefern

-FreeNow erreicht Gewinnzone

-KaDeWe-Besitzer übernehmen Schweizer Warenhauskette Globus

-Microsoft schränkt umstrittene KI-Suchfunktion ein

-Stahlchef bei Thyssenkrupp kündigt härtere Einschnitte an

-Kreise: Gewerkschaft will Schenker-Verkauf im letzten Moment stoppen

-Roche-Tochter Genentech baut Brustkrebs-Portfolio mit Übernahme aus

-Serienfertigung von Elektrolyse-Technik in Hamburg gestartet

-ROUNDUP 2/Experten: Zustand vieler Autobahnbrücken bedenklich

-ROUNDUP: Letztes britisches Kohlekraftwerk schließt

-Deutsche Börse mit neuem Co-Vorstandschef

-Machbarkeitsstudie: CO2-Pipelines für Industrie nötig

-Uniper legt Kohlekraftwerk Heyden endgültig still

-'Promi Big Brother'-Cast: BB-Legende gesellt sich zu 'Balko'

-'Spiegel'-Redaktionsspitze wird erweitert

-Respekt vor den 'Bhoys': BVB rechnet mit 'Herausforderung'

-Cyberattacke trifft französische Nachrichtenagentur AFP°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha