dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 31.05.2024 - 15.15 Uhr

Deutsche Bank erwartet schwächeres Geschäft mit Anleihen und Währungen

NEW YORK - Die Deutsche Bank rechnet im laufenden Quartal überraschend mit einem schwächeren Ergebnis im Handel mit Anleihen und Währungen. Bei Anleihen und Währungen erwarte das Unternehmen im zweiten Quartal ein etwas niedrigeres Resultat als im Vorjahresquartal, sagte Finanzchef James von Moltke laut einem am Freitag auf der Webseite zugänglichen Audiomitschnitt von einer Konferenz des Instituts. Die Aussagen wurden bereits am Vortag getätigt. Von Bloomberg befragte Analysten rechneten bislang im Schnitt mit einem Anstieg der Erträge in dem Bereich. Die Aktie des Geldhauses gab nach.

Boeing legt US-Aufsehern Plan zur Qualitätssicherung vor

WASHINGTON - Boeing hat der US-Luftfahrtaufsicht FAA den von ihr eingeforderten Aktionsplan zur Verbesserung der Qualitätskontrollen vorgelegt. Einzelheiten zu den Maßnahmen wurden am Donnerstag zunächst nicht bekannt. Boeing-Chef Dave Calhoun betonte aber in einer Stellungnahme, dass bei der Ausarbeitung des Plans Empfehlungen von Experten und Hinweise von Mitarbeitern berücksichtigt worden seien.

Fortschritt bei Fabrikerweiterung: Infineon leitet finale Bauphase ein

DRESDEN - Für Infineons Chipfabrikerweiterung in Dresdner Norden geht es in die finale Bauphase. Nach fast 90 gestellten Anträgen, dem Aushub von einer 180 olympischen Schwimmbecken großen Baugrube und der Umsiedlung von auf dem Baugelände ansässigen Zauneidechsen kann nun die Gebäudeerrichtung für die neue "Smart Power Fab" beginnen. Die letzte dafür nötige Baugenehmigung übergab Ministerpräsident Michael Kretschmer am Donnerstag. Er beglückwünschte das Unternehmen. "Das Ziel in Europa ist, dass wir stärker an diesem großen Wachstumsmarkt der Mikroelektronik profitieren können, dass wir nicht nur einkaufen aus anderen Regionen der Welt, sondern dass hier die Wertschöpfung stattfindet, hier die Mitarbeiter beschäftigt werden, hier die Innovationen stattfinden", sagte Kretschmer. Um das europäische Ziel von einem Anteil von 20 Prozent am Weltmarkt zu erreichen, brauche es Fabriken wie die in Dresden.

UBS schließt Fusion von UBS AG und Credit Suisse AG ab - Einsparungen im Blick

ZÜRICH - Die Großbank UBS ist einen entscheidenden Schritt weiter bei der Integration der Credit Suisse (CS). Sie hat die Zusammenlegung der beiden Rechtseinheiten UBS AG und Credit Suisse AG wie angekündigt an diesem Freitag vollzogen. Konzernchef Sergio Ermotti zeigte sich in der Mitteilung des Konzerns sehr zufrieden und sprach von einem "wichtigen Meilenstein". Die Fusion der Stammhäuser sei eine wesentliche Voraussetzung für die Kundenmigration. Zudem werde dadurch die nächste Phase der Kosten-, Kapital-, Finanzierungs- und Steuervorteile ab dem zweiten Halbjahr 2024 eingeleitet.

Arbeitgeber dämpfen Erwartungen vor Tarifrunde für private Banken

FRANKFURT/BERLIN - Vor Beginn der Tarifverhandlungen für etwa 135 000 Beschäftigte privater Banken in Deutschland dämpft die Arbeitgeberseite die Erwartungen. Die Gehaltsforderungen der Gewerkschaften seien "deutlich zu hoch" angesichts der großen Unsicherheiten im Markt, sagte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes des privaten Bankgewerbes (AGV Banken), Carsten Rogge-Strang, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

^

Weitere Meldungen

-Neubau von Sozialwohnungen zieht leicht an

-DFL/DAZN-Streit vor Schiedsgericht verzögert sich

-Wirtschaftsverband: Rohstoffe stark verteuert

-Habeck sieht Stahlstandorte von ArcelorMittal für Zukunft gerüstet

-Analyse zur E-Auto-Wende: Mercedes besser, VW fällt zurück

-ROUNDUP: 'Historische' Millionenstrafe für Billig-Airlines in Spanien

-EU-Kommission: Strengere Regeln für Online-Marktplatz Temu

-Inseln fordern Stopp für geplante Erdgasförderung

-Deutschland setzt Abkommen zu brasilianischen Pflegekräften aus

-Drogenbeauftragter für stärkeren Kampf gegen das Rauchen

-Deutscher Wetterdienst warnt vor Starkregen in Teilen Deutschlands

-Novartis erzielt mit Blutkrebs-Mittel Scemblix starke Wirkung

-Watzke: BVB kann gegen Real 'Außergewöhnliches' schaffen

-Watzke kündigt Transfer-Offensive bei Borussia Dortmund an

-Krebsforscher fordern Verkaufsverbot von Zigaretten in Supermärkten

-ROUNDUP: Heftiger Regen im Süden - Gefahr von Überschwemmungen

-ROUNDUP: Experten für Verkaufsverbot von Zigaretten in Supermärkten

-Deutsche Drogeriekette Rossmann will Schweizer Markt erobern

-Gasförderung vor Wattenmeer: Insel und Verbände wollen neuen Baustopp

-MDR-Chefredakteurin Krittian wird HR-Programmdirektorin

-Patientenvertreter fordern nach Kanzler-Signal rasche Pflegereform°

