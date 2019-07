dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 31.07.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Puma erhöht nach rasantem Wachstum Prognose - Aktie auf Rekordhoch

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma (PUMA SE) hat seinen rasanten Wachstumskurs auch im zweiten Quartal fortgesetzt. Dabei profitierte die Marke mit der Raubkatze von starken Verkäufen in China sowie der Region Amerika. Neue Schuhmodelle sowie die anhaltend robuste Nachfrage nach Textilien ließen Umsatz und Gewinn deutlich steigen. Konzernchef Björn Gulden zeigte sich daher für das laufende Geschäftsjahr optimistischer und erhöhte die Prognose leicht.

ROUNDUP: A320neo-Jets beflügeln Airbus - Börsenwert klettert über 100 Milliarden

TOULOUSE - Der Erfolg der A320neo-Mittelstreckenjets beflügelt den Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus (Airbus SE (ex EADS)). Umsatz und Gewinn legten im zweiten Quartal deutlich zu. Doch die massenhaften Bestellungen setzen den europäischen Hersteller immer stärker unter Druck: Der Zeitplan für die Auslieferungen ist 2019 erneut auf Kante genäht, und der neue Konzernchef Guillaume Faury lotet die Möglichkeiten für einen weiteren Ausbau der Produktion aus. Derweil könnte Airbus den US-Konzern Boeing in dessen Krisenjahr als größten Flugzeugbauer der Welt ablösen.

ROUNDUP 2: Apple löst sich aus der iPhone-Abhängigkeit

CUPERTINO - Apple hat die Rückgänge im iPhone-Geschäft verdaut und wächst wieder - dank Online-Diensten sowie Geräten wie der Computer-Uhr Apple Watch und der AirPods-Ohrhörer. Die iPhone-Erlöse fielen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf knapp 26 Milliarden Dollar (23,3 Mrd Euro). Apple gelang es aber dennoch, den Konzernumsatz um ein Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar zu steigern.

ROUNDUP: Steuereffekt beschert BNP Paribas Gewinnplus - Aktie legt zu

PARIS - Die französische Großbank BNP Paribas hat im zweiten Quartal dank weniger Steuern ihren Gewinn gesteigert. Zudem zahlt sich der Umbau des Investmentbankings weiter aus. Unter dem Strich verdiente die Bank in den Monaten April bis Juni mit knapp 2,5 Milliarden Euro gut drei Prozent mehr als vor einem Jahr und damit mehr als von Analysten erwartet. Die Erträge stagnierten bei 11,2 Milliarden Euro, wie das Geldhaus am Mittwoch in Paris mitteilte.

ROUNDUP: Juli macht RIB Software trotz durchwachsenem Quartal optimistisch

STUTTGART - Der Bausoftwarehersteller RIB Software (RIB Software SE) traut sich nach einem durchwachsenem zweiten Quartal dank des guten Monats Juli mehr zu. Weil die Umstellung vom Lizenzerlösmodell auf Software zur Miete zunächst weniger große Einmalbeiträge brachte, fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen April und Juni im Jahresvergleich jedoch um 3,3 Prozent auf 8,7 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Würde der positive Effekt einer Bilanzierungsänderung herausgerechnet, wäre das Ergebnis sogar um fast ein Fünftel gesunken.

ROUNDUP: Swiss Re verkraftet Belastungen besser als erwartet - Aktie im Plus

ZÜRICH - Naturkatastrophen und die Sanierung des Firmenkundengeschäfts haben dem weltweit zweitgrößten Rückversicherer Swiss Re im ersten Halbjahr zugesetzt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 953 Millionen US-Dollar und damit fünf Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der Rivale des Weltmarktführers Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) am Mittwoch in Zürich mitteilte. Geschäfte mit Aktien und Anleihen federten die Belastungen ab. Analysten hatten nach einem schwachen ersten Quartal mit einem deutlich stärkeren Gewinneinbruch gerechnet.

ROUNDUP: Credit-Suisse-Umbau zahlt sich zunehmend aus

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) lässt die tiefe Krise der Jahre 2015 bis 2017 mit hohen Verlusten immer weiter hinter sich. Nach einem guten zweiten Quartal steuert die Bank unbeirrt von Turbulenzen der Weltwirtschaft und Unsicherheit an den Märkten im laufenden Jahr auf den höchsten Gewinn seit 2010 zu. Der zuletzt noch einmal verschärfte Umbau der Bank des seit 2015 amtierenden Vorstandschefs Tidjane Thiam zahlt sich zunehmend aus.

ROUNDUP: Lichtkonzern Osram wartet im dritten Quartal vergeblich auf Besserung

MÜNCHEN - Für den angeschlagenen Lichtkonzern OSRAM ist der Weg aus der Krise noch weit. Die weiterhin schwachen Automärkte und hohe Umbaukosten haben das Traditionsunternehmen im dritten Geschäftsquartal in die Verlustzone rutschen lassen. Unter dem Strich stand ein Minus von 43 Millionen Euro nach einem Gewinn von 35 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie Osram am Mittwoch in München mitteilte. Konzernchef Olaf Berlien räumte ein, dass der Zeitraum zwischen April und Juni für den MDAX-Konzern noch keine Belebung des Geschäfts gezeigt habe.

Weitere Meldungen

-Weniger faule Darlehen bringen Intesa Gewinnplus - Abwickler kauft Kreditpaket

-ROUNDUP: EssilorLuxottica kommt bei Kauf von Apollo-Eigner voran - Aktie steigt

-Brexit und Boeing-Desaster bedrohen hunderte Jobs bei Ryanair

-Marktforscher: Samsung profitiert von US-Sanktionen gegen Huawei

-Fiat Chrysler bestätigt Prognose - Gute Geschäfte in Nordamerika

-ROUNDUP: Spotify verfehlt eigene Ziele bei Abo-Kunden

-ROUNDUP: Betriebsgewinn von Samsung Electronics mehr als halbiert

-Bayer erhält Zulassung für Prostatakrebs-Medikament in den USA

-Stahlhändler Klöckner & Co erwartet weiteren Ergebnisrückgang im dritten Quartal

-LafargeHolcim profitiert von Bauboom in Europa und Sparkurs

-BNP Paribas verdient überraschend mehr

-Siemens-Aufsichtsrat entscheidet über Vertrag der Personalchefin

-Roche und Spark verlängern Frist für geplante Übernahme erneut

-Lloyds verdient wegen Schadensersatzzahlungen deutlich weniger

-Zukäufe treiben Vinci an - Ausblick bestätigt

-General Electric macht Verlust - Boeings 737 Max belastet

-Buchungssystem-Anbieter Amadeus IT wächst im ersten Halbjahr zweistellig

-BBVA profitiert von deutlichem Plus beim Zinsüberschuss - Gewinn zieht leicht an

-L'Oreal wächst und kauft Aktien zurück

-Milliardenauftrag für Airbus - Air France-KLM bestellt 60 A220-300

-Amgen hebt Ausblick nach gutem Quartal an

-Ein Jahr nach Streik: Air France-KLM legt im zweiten Quartal zu

-ROUNDUP: Anklage gegen Ex-Audi-Chef Stadler im Dieselskandal

- Aston Martin rutscht tief in rote Zahlen - Aktie stürzt weiter ab

-ROUNDUP/Gericht: Piloten der British Airways dürfen streiken

-Bitkom erwartet stabiles Wachstum der Digitalbranche

-Ermäßigte Mehrwertsteuer auf E-Books und E-Papers beschlossen

-DAZN geht mit vier Kommentatoren in die erste Bundesliga-Saison

-Energiekonzern OMV rechnet trotz schwierigen Umfelds mit gutem Jahr

-Kettcar-Hersteller Kettler erneut in der Krise°

