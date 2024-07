dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 31.07.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Schwaches China-Geschäft bremst Siemens Healthineers - Am Dax-Ende

ERLANGEN - Die zurückhaltende Nachfrage in China hat dem Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers auch im dritten Quartal zu schaffen gemacht. Sie bremste vor allem das Geschäft mit der Bildgebung. Die Siemens-Tochter (Siemens) wurde für die Sparte, die den Löwenanteil zu Umsatz und Ergebnis beiträgt, daher pessimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Jedoch sah Konzernchef Bernd Montag bei der Vorlage der Quartalszahlen Licht am Ende des Tunnels. Insgesamt konnte Siemens Healthineers Umsatz und Ergebnis steigern - auch dank deutlicher Fortschritte bei der Restrukturierung der Labordiagnostik.

Boeing stellt neuen Chef vor - Schwaches Quartal

ARLINGTON - Ein Branchenveteran soll Boeing aus der Krise führen. Der US-Flugzeugbauer stellte den 64-jährigen Kelly Ortberg als neuen Chef vor. Er führte zuvor unter anderem den großen Zulieferer Rockwell Collins. Boeing steht nach einer Pannenserie unter Druck, die Qualitätskontrollen zu verbessern. Erst dann wird der Airbus (Airbus SE (ex EADS))-Konkurrent die Produktion seines wichtigen Modells Boeing 737 ausbauen können.

ROUNDUP: Teamviewer macht mehr Gewinn im Tagesgeschäft - Aktie deutlich im Plus

GÖPPINGEN - Der Softwareanbieter TeamViewer hat im zweiten Quartal beim operativen Ergebnis besser abgeschnitten als gedacht. Konzernchef Oliver Steil sieht die wirtschaftliche Lage weiter schwierig und bleibt daher vorsichtig optimistisch. "Das zweite Quartal ist ein wenig besser gelaufen als gedacht, aber die zwei umsatzstärkeren Quartale kommen noch", sagte der Manager im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. In der zweiten Jahreshälfte sollen vor allem die Einsparungen aus dem deutlich eingedampften Sponsorenvertrag mit dem englischen Fußballclub Manchester United zur Geltung kommen. An der Börse kamen die Zahlen und Aussagen zum Ausblick gut an.

ROUNDUP: Airbus im Tagesgeschäft weniger unter Druck als gedacht - Aktie erholt

AMSTERDAM - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) ist angesichts von Lieferproblemen und Sonderkosten im zweiten Quartal weiter unter Druck geblieben. "Unsere finanzielle Entwicklung im Halbjahr spiegelt hauptsächlich bedeutende Einmalaufwendungen in unserem Raumfahrtgeschäft wider", sagte Konzernchef Guillaume Faury laut Mitteilung am Dienstagabend in Amsterdam. "Wir gehen die Ursachen für diese Probleme an", versprach er. Insgesamt fiel der Gewinneinbruch aber nicht so deutlich aus wie befürchtet. Die im DAX notierte Aktie erholte sich weiter von ihrem Einbruch nach der Prognosesenkung im Juni.

ROUNDUP: Microsoft macht Börse mit Cloud-Wachstum nervös

REDMOND - Das Cloud-Geschäft von Microsoft ist zuletzt langsamer als erwartet gewachsen. Die Wall Street macht das nach Milliarden-Investitionen in Künstliche Intelligenz nervös: Sie schickte die Aktie des Software-Riesen im nachbörslichen Handel auf Talfahrt. Das Papier konnte die anfänglichen Verluste von bis zu sieben Prozent zuletzt deutlich reduzieren.

ROUNDUP: Sinkende Ticketpreise: Lufthansa dünnt Flugplan aus

FRANKFURT - Die Lufthansa dünnt ihren Flugplan aus, weil weltweit die Preise für Flugtickets unter Druck stehen. Grund ist das schnelle Wachstum des Angebots in den vergangenen Monaten, das die Konkurrenz erhöht und den Kunden mehr Auswahl gibt. Vor allem in Richtung Asien machen die chinesischen Airlines Druck auf die Preise in der Economy-Klasse, berichtet der Konzern. Konzernchef Carsten Spohr spricht von einer "Normalisierung" der Preise, die beim Neustart nach der Corona-Pandemie deutlich zugelegt hatten.

ROUNDUP: BBVA verdient deutlich mehr - Aktie dennoch im Minus

MADRID - Die spanische Großbank BBVA hat im zweiten Quartal weiter von einem stark gestiegenen Zinsüberschuss profitiert. Der Gewinn zog in den Monaten April bis Juni um 38 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro an, wie die Bank am Mittwoch in Madrid mitteilte. Damit übertraf BBVA, die um den kleineren Konkurrenten Sabadell (Banco de Sabadell SA) buhlt, wie zuletzt so oft die Erwartungen der Experten. Die in den vergangenen Wochen gut gelaufene Aktie gab dennoch deutlich nach.

Telekom-Tochter T-Mobile US bindet unerwartet viele neue Mobilfunkkunden an sich

BELLEVUE - Die Telekom-Tochter (Deutsche Telekom) T-Mobile US hat im zweiten Quartal seine Konkurrenz erneut hinter sich gelassen und Hunderttausende Neukunden angelockt. Nach Abzug von Kündigungen kamen zwischen April und Ende Juni 777.000 Mobilfunkkunden hinzu und damit bei weitem mehr als das, was Analysten im Schnitt erwartet hatten. Über alle Produktgruppen hinweg will der Rivale von Verizon und AT&T nun 2024 insgesamt 5,4 bis 5,7 Millionen Neukunden für sich gewinnen, wie er am Mittwoch in Bellevue (US-Bundesstaat Washington) mitteilte. Bislang hatte T-Mobile-Chef Mike Sievert 5,2 bis 5,6 Millionen im Blick.

ROUNDUP: Fresenius verdient im Quartal deutlich mehr - schlägt Erwartungen

BAD HOMBURG - Die Geschäfte des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers Fresenius (Fresenius SECo) laufen weiterhin rund. Für das laufende Jahr zeigt sich das Unternehmen etwas zuversichtlicher und peilt beim Gewinnziel die obere Hälfte der Spanne an, wie der im DAX notierte Konzern am Mittwoch in Bad Homburg mitteilte. Dabei entwickeln sich die Geschäfte mit Produkten zur klinischen Ernährung, Infusionen und Arzneimitteln deutlich besser als zuvor gedacht. Die Aktie legte am Vormittag um 1,9 Prozent zu.

ROUNDUP: Danone schneidet besser ab als erwartet - Prognose bestätigt

PARIS - Der Lebensmittelhersteller Danone hat im zweiten Quartal unter anderem dank einer Erholung in der Region Asien überraschend viel Umsatz erzielt. Der Produzent von Marken wie Yopro, Actimel und Alpro steigerte seinen Erlös auf vergleichbarer Basis um 4,0 Prozent auf 6,94 Milliarden Euro. Experten hatten lediglich ein Plus von durchschnittlich 3,8 Prozent erwartet. Auf ausgewiesener Basis - sprich inklusive Währungseffekten sowie Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen - ging der Umsatz jedoch um 4,1 Prozent zurück.

Adidas profitiert von hoher Nachfrage nach Retro-Modellen und Fußballtrikots

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller adidas hat im zweiten Quartal von einer steigenden Nachfrage nach Fußballtrikots profitiert. Der höhere Absatz im Zusammenhang mit der Fußball-EM und der Copa America sorgte dafür, dass Adidas im seit längerem schwächelnden Bekleidungsgeschäft wieder eine positive Entwicklung verzeichnete. Weiter stark lief das Geschäft mit Schuhen, wie das Dax-Unternehmen (DAX) am Mittwoch bei der Vorlage endgültiger Zahlen für das zweite Quartal mitteilte. Vor allem die Retro-Modelle wie Gazelle oder Samba finden weiterhin Anklang bei den Kunden.

ROUNDUP: Kion konkretisiert Jahresprognose nach durchwachsenem zweiten Quartal

FRANKFURT - Der Gabelstaplerhersteller Kion (KION GROUP) hat seine Prognose angesichts trüberer Geschäftsaussichten angepasst. Entgegen früherer Erwartungen eines leichten Wachstums werde der globale Markt für Flurförderzeuge 2024 auf dem Niveau des Vorjahres bleiben, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mit. Der Markt für Lieferkettensysteme wird leicht rückläufig erwartet. Kions Umsatz soll dieses Jahr deshalb zwischen 11,3 und 11,7 Milliarden Euro liegen. Als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) avisiert der Vorstand nun 830 bis 920 Millionen Euro. Bisher waren beide Enden der jeweiligen Spannen weiter gefasst. Den Anlegern missfiel das.

ROUNDUP: Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will mehr verdienen - Aktie legt zu

BERLIN - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hebt nach einem überraschend guten zweiten Quartal erneut seine Ergebnisprognose an. Der Fahrzeugabsatz stieg und je Auto konnte das Unternehmen sowohl bei professionellen Händlern als auch bei Privatkunden seinen Bruttogewinn steigern, wie die Berliner am Mittwoch mitteilten. Bereits nach dem ersten Quartal hatte Mitgründer und Vorstandschef Christian Bertermann die Jahresprognose angehoben. Angesichts der operativen Gewinne will er nun in schnelleres Wachstum investieren. Die Aktie legte deutlich zu.

Weitere Meldungen

-AMD wächst bei KI-Chips

-Technologiekonzern Schneider Electric erhöht Ergebnisprognose

-Wolters Kluwer legt wie erwartet weiter zu - Aktie dennoch im Minus

-ROUNDUP: Krones legt wie erwartet zu - Aktie klettert auf Hoch seit Mai

-Schwache Konjunktur: Beteiligungsgesellschaft Indus senkt Jahresziele

-Uber will mehr chinesische Elektroautos

-US-Spezialchemiekonzern Dupont erhöht erneut Jahresziele

-Samsung profitiert von KI-Chips und will Produktion hochfahren

-Starkes Ersatzteilgeschäft hilft Pumpenhersteller KSB - Prognose bestätigt

-Bericht: Dortmund vor Leihe von Yan Couto

-HSBC kann Gewinn überraschend stabil halten - weiterer Aktienrückkauf

-350 Beschäftigte: Amazon schließt Sortierzentrum in Dormagen

-Europa-Geschäft treibt L'Oreal weiter an - Organisches Wachstum enttäuscht

-Vossloh könnte wegen Übernahme Kapitalerhöhung durchführen

-Statistik: Mehr Passagiere an deutschen Flughäfen

-Bergbaukonzern Rio Tinto steigert Gewinn trotz China-Schwäche

-Luftverkehr brummt: Triebwerksbauer Safran auf Kurs zu Jahreszielen

-Krones legt wie erwartet zu - Prognose bestätigt

-Frankreichs Stromproduktion erholt sich nach Krise

-Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway überrascht mit operativem Gewinn

-O2 will mehr Mobilfunk-Masten in Naturschutzgebieten bauen

-Galeries Lafayette zum letzten Mal geöffnet

-Naturkatastrophen richten hohe Milliardenschäden an

-Höhere Gaspreise: Uniper hebt Jahresprognose an

-Meyer Werft ändert Struktur - gemeinsames Dach mit Neptun

-GSK verdient operativ mehr und erhöht Jahresziele - Aktie dennoch im Minus

-Flughafen Leipzig/Halle und DHL verlängern Vertrag bis 2053

-PCK Schwedt: Linke erwartet Verlängerung der Treuhand

-OMV will erneuerbare Energien in Südosteuropa ausbauen°

