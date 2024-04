dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom Osterwochenende

Huawei verdient wieder deutlich mehr - trotz Sanktionen

SHENZHEN - Trotz Tech-Sanktionen ist der chinesische Telekommunikations-Riese Huawei im vergangenen Jahr deutlich gewachsen. Besonders das Geschäft im Privatkundenbereich, mit der Cloud und in der Automotive-Sparte stieg spürbar. "Wir haben in den vergangenen Jahren viel durchgemacht. Aber mit einer Herausforderung nach der anderen haben wir es geschafft, zu wachsen", sagte der Vorsitzende Ken Hu am Freitag in Shenzhen laut Mitteilung.

Syngenta Group macht weniger Umsatz und Gewinn

BASEL - Syngenta Group hat im Geschäftsjahr 2023 weniger Umsatz erwirtschaftet als im starken Rekordjahr 2022. Weil tiefere Absatzmengen die Verkaufspreise dämpften, ging der operative Gewinn noch deutlicher zurück.

Immobilienkrise in China: Konzern Country Garden verschiebt Bilanz

HONGKONG - Chinas angeschlagener Immobilienkonzern Country Garden kann nach eigenen Angaben seinen Bericht für das Geschäftsjahr 2023 nicht wie geplant veröffentlichen und riskiert damit einen Handelsstopp an der Börse. Die Firma müsse mehr Informationen sammeln, um angemessene Berechnungen und Entscheidungen treffen zu können, teilte der Konzern am späten Donnerstagabend (Ortszeit) an der Börse in Hongkong mit. Als Grund nannte der Bauträger die Schwankungen in der Branche, die die Geschäftstätigkeit komplexer machten.

Streik bei Lufthansatochter AUA vorerst beendet

WIEN - Der Streik des Bordpersonals bei der österreichischen Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) ist beendet. Der Betrieb werde nun nach hunderten Ausfällen seit Gründonnerstag wieder hochgefahren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Beigelegt ist der Streit bisher nicht. Die Belegschaft will Anfang April über weitere Maßnahmen beraten. Die Gewerkschaft vida will erreichen, dass die AUA-Belegschaft so viel verdient wie die Angestellten des Lufthansa-Konzerns.

Schlichtung bringt Lufthansa etwas Ruhe - Sommerflugplan ab Sonntag

FRANKFURT - Lufthansa-Passagiere können durchatmen. Zumindest für Ostern und die Tage danach drohen bei der Kerngesellschaft des größten Luftverkehrskonzerns Europas keine neuen Streiks, und auch die deutschen Flughäfen bleiben mindestens bis zum 7. April von weiteren Arbeitskämpfen verschont. Doch die von Schlichtern erreichte Einigung mit Verdi für das Bodenpersonal kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Konzern mit seinen zahlreichen Tarifpartnern weitere Konflikte schwelen, die den Flugbetrieb jederzeit wieder stören könnten - und das pünktlich zum Sommerflugplan, in dem die Airlines ihr Programm wieder hochfahren.

Auszeit nach Geburt: SAP will Väter doch nicht wochenlang freistellen

BERLIN - Das Software-Unternehmen SAP (SAP SE) wird die für dieses Jahr versprochene mehrwöchige Freistellung von Vätern nach der Geburt eines Kindes nicht einführen. Das teilte ein Sprecher des Konzerns der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. "Nein, wir planen keine Umsetzung mehr", erklärte er dazu. Als Unternehmen mit Mitarbeitern in 80 Ländern lasse "sich leider keine gleichberechtigte globale Lösung bei SAP abbilden", hieß es zur Begründung.

ROUNDUP: DFB und Adidas stoppen Online-Verkauf von Trikot mit Nummer 44

BERLIN - Sportartikelhersteller adidas und der Deutsche Fußball-Bund haben auf Kritik am Design einer Nummer des neuen Trikots der Nationalmannschaft reagiert und den Verkauf entsprechend angepasst. Die Rückennummer 44 erinnert an die Runen der Schutzstaffel SS aus der Zeit des Nationalsozialismus. Im Adidas-Store war eine Personalisierung der Trikots mit eigenem Namen und Nummer am Montagmittag nicht mehr möglich, der DFB stoppte die Auslieferung von bestellten Kombinationen mit der 44 im eigenen Onlineshop.

Hummels und Co. überragen: BVB sieht 'Signal' an Nagelsmann

MÜNCHEN - Der Sieges-Coup von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) um den überragenden Routinier Mats Hummels im deutschen Fußball-Klassiker in München soll auch Bundestrainer Julian Nagelsmann beeindrucken. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sieht in dem Auftritt seiner Abwehrspieler Hummels und Nico Schlotterbeck eine Bewerbung für einen Platz im deutschen EM-Kader. "Die beiden haben heute auch mal ein Statement setzen wollen", sagte Kehl nach dem 2:0 der Borussia am Samstagabend beim FC Bayern. Das Duo wolle sich "in den nächsten Wochen weiter anbieten. Und das war heute, glaube ich, ein richtig gutes Signal".

Swatch-Chef denkt noch nicht ans Aufhören

ZÜRICH - Swatch-Chef (Swatch (I)) Nick Hayek wird in diesem Jahr 70 Jahre alt, denkt aber noch nicht an Rücktritt. "Solange es Spaß macht, sehe ich keinen Grund, aufzuhören. Ich komme ja aus der kreativen Ecke, dem Filmemachen, und diese Firma bietet so viele Möglichkeiten, kreativ zu sein. Das gibt Befriedigung und Kraft", sagte Hayek "NZZ".

Formel-1-Eigentümer übernimmt auch MotoGP

ENGLEWOOD - Formel-1-Eigentümer Liberty Media (Liberty Media A) übernimmt auch die MotoGP. Wie das US-Unternehmen am Montag mitteilte, beläuft sich die Kaufsumme für die Vereinbarung auf rund 4,2 Milliarden US-Dollar. Das sind umgerechnet etwa 3,9 Milliarden Euro für die Austragung der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Weitere Meldungen

