dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Wichtige Meldungen im Silvesterzeitraum

BERLIN - RWE-Chef Markus Krebber lehnt die von der Union in Spiel gebrachte Rückkehr zur Atomkraft in Deutschland ab. "Die Zeit für die drei Kraftwerke, die für sechs Prozent der deutschen Stromproduktion standen, ist abgelaufen", sagte Krebber der "Rheinischen Post" (Dienstag).

GRAZ - Eine Woche nach der notfallmäßigen Landung eines Swiss-Flugzeugs in Graz wegen Rauchs in der Kabine ist ein Flugbegleiter in einer Klinik gestorben. Das teilte die Schweizer Lufthansa-Tochter mit.

SEOUL - Nach dem Flugzeugunglück in Südkorea mit 179 Toten haben Experten die Daten eines der beiden Flugschreiber aus der verunglückten Maschine übertragen. Wie das Verkehrsministerium mitteilte, handelt es sich dabei um die Aufzeichnungen des Stimmrecorders im Cockpit. Die zweite sogenannte Black Box werde noch untersucht, da sie durch den Aufprall der Boeing 737-800 am Flughafen von Muan im Südwesten des Landes beschädigt wurde.

SEOUL/BERLIN - Das Drama um scheinbar harmlose, jedoch am Ende tödliche Kinderspiele ist die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt: Jetzt hat die zweite Staffel der koreanischen Produktion "Squid Game" einen starken Start hingelegt. Sie wurde weltweit rund 68 Millionen Mal innerhalb von vier Tagen abgerufen. Das geht aus den neuesten Netflix-Wochencharts hervor (23. bis 29.12.), die am Dienstagabend veröffentlicht worden sind. Die sieben neuen Episoden (zwischen 50 und 75 Minuten lang) gingen am 26. Dezember online.

DEARBORN - Auf dem Profil des US-Autobauers Ford (Ford Motor) bei der Plattform X haben Unbekannte nach Unternehmensangaben zwischenzeitlich unbefugt Beiträge veröffentlicht. "Unser X-Konto wurde kurzzeitig kompromittiert, und es wurden drei Beiträge verfasst, die nicht von Ford genehmigt oder veröffentlicht wurden", teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) auf seinem Kanal mit. Die mittlerweile gelöschten Beiträge waren propalästinensisch und antiisraelisch, wie zahlreiche Screenshots von X-Nutzern in den Kommentaren auf Fords Profil zeigen.

DORTMUND - Der Amtsantritt von Jürgen Klopp als weltweiter Fußball-Chef von Red Bull hat auch Auswirkungen auf die Freundschaft mit Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Ich bin und werde immer sein Freund bleiben. Jürgen hat so viele Verdienste um Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)), dass wir das zu respektieren haben. Das Einzige, was ich bedauere, ist die Tatsache, dass ich in unseren Gesprächen nicht mehr mit ihm über Borussia Dortmund sprechen kann. Das wird es nicht mehr geben", sagte Watzke in einem Interview der "Sport Bild".

AARAU - Der Schokoladenhersteller Lindt&Sprüngli (Lindt) hat sich vor dem Handelsgericht des Kantons Aargau erfolgreich gegen Aldi Suisse wegen Verletzung der Markenrechte seiner Lindor-Kugeln gewehrt. Die Schweizer Tochter des deutschen Discounters muss den Vertrieb der eigenen Schokoladenkugeln vorläufig einstellen.

BERLIN - Publikumsliebling Florian Silbereisen hat am letzten Abend des Jahres 2024 TV-Deutschland beherrscht. Seine Livesendung "Silvester-Schlagerbooom 2025" erreichte im Ersten ab 20.15 Uhr 4,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit einem Marktanteil von 24,5 Prozent war Silbereisen uneinholbar an der Spitze.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP/Unterseekabel: Finnische Polizei veröffentlicht Fotos von Rumpf

-Buhrow-Nachfolgerin im WDR: 'Unser Hauptdarsteller ist unser Programm'

-China weist WHO-Kritik an Kooperation nach Corona zurück

-Deutschlandticket jetzt deutlich teurer

-Union will 'Frühstart' für private Altersvorsorge

-Generationenwechsel bei Würth - nun sind die Enkel dran

-Briefporto kostet von nun an mehr

-ROUNDUP: Mehr Sicherheit für PCK: Beschäftigungsgarantie geht länger

-82 von 94 Krankenkassen erhöhen Beitrag - Belastung wächst

-Puerto Rico weitgehend ohne Strom an Silvester

-Mehr Gewebespenden im vergangenen Jahr

-Viele Pendler müssen in Basel mehr fürs Parken zahlen

-Netzagentur ruft zum Gassparen auf

-Taiwan offen für mehr Dialog mit China

-Karls Erlebnisdörfer melden Besucherrekord

-Heizungsindustrie fordert Überarbeitung von Heizungsgesetz

-Keine Kontrollen mehr an Rumäniens und Bulgariens Grenzen

-Ukrainischer Minister: Gastransitstopp historisch

-Stephan Leithner führt Deutsche Börse

-Ende von Call-by-Call: Billig-Vorwahlen fallen weg

-Deutsche-Bank-Manager Stoy neuer Chef der Direktbank ING

-Rehlinger für zügiges Ende der Grenzkontrollen°

