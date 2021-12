dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Wichtige Meldungen vom Weihnachts-Wochenende

Daimler reduziert Denza-Anteil auf zehn Prozent

STUTTGART - Der Autobauer Daimler reduziert seinen Anteil am Elektroauto-Gemeinschaftsunternehmen Denza deutlich. Der Kooperationspartner, die chinesische BYD Auto Industry, halte künftig 90 Prozent an der Firma, teilte Daimler am Freitag mit. Die Stuttgarter begnügen sich mit den restlichen zehn Prozent. Gegründet worden war Denza als 50-50-Joint Venture im März 2012. Mit dem Abschluss der Transaktion sei Mitte März 2022 zu rechnen./he

Airbus will 2023 Testflüge mit neuem Lufttaxi-Modell starten

MANCHING - Airbus (Airbus SE (ex EADS)) will 2023 die ersten Testflüge seines neuen Lufttaxi-Modells starten. Die Zulassung für den CityAirbus NextGen wird für 2025 erwartet, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. Der Prototyp wurde vor einigen Wochen vorgestellt. CityAirbus NextGen ist der Nachfolger des CityAirbus Demonstrator, der im Sommer im oberbayerischen Manching nahe Ingolstadt auch in der Luft getestet wurde.

ROUNDUP: Russisches Gericht verhängt hohe Geldstrafen gegen Internetriesen

MOSKAU - Ein russisches Gericht hat den US-Internetriesen Google (Alphabet C (ex Google)) und den Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) zu ungewöhnlich hohen Geldstrafen verurteilt. Die Unternehmen hätten sich wiederholt geweigert, "verbotene Inhalte" zu löschen, teilte das Gericht am Freitag in Moskau der Agentur Interfax zufolge mit. Demnach muss Google 7,2 Milliarden Rubel (umgerechnet 86,8 Millionen Euro) und Meta, dem etwa auch die Plattform Instagram gehört, rund zwei Milliarden Rubel (24 Millionen Euro) zahlen.

Rauball kann sich weitere Amtszeit als BVB-Präsident vorstellen

DORTMUND - Reinhard Rauball kann sich eine weitere Amtszeit als Präsident des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) vorstellen. Der Wahlausschuss des BVB müsste den langjähriger Ligapräsidenten und DFB-Vizepräsidenten dazu noch einmal vorschlagen. Die aktuelle Amtszeit Rauballs, der an diesem Samstag 75 Jahre alt wird, endet im November 2022 - einen Monat vor seinem 76. Geburtstag. "Ich bin komplett gesund, habe täglich Spaß an der Arbeit für den BVB. Wenn sich nichts daran ändert, wäre ich für eine Diskussion mit den Vertretern des Wahlausschusses aufgeschlossen", sagte Rauball im Interview der "Ruhr Nachrichten" (Freitag).

KaDeWe-Eigentümer übernehmen britische Luxus-Kaufhauskette Selfridges

LONDON - Die Eigentümer des Berliner KaDeWe und mehrerer anderer Handelsketten haben nach eigenen Angaben die britische Luxus-Kaufhauskette Selfridges übernommen. Das teilten die Unternehmen Central aus Thailand und Signa aus der Schweiz am Donnerstag gemeinsam in einer Mitteilung mit. Beide Beteiligten sollen demnach 50 Prozent der Anteile an der Selfridges Group halten. Zu der Übernahme der stationären Geschäfte sowie des Online-Geschäfts gehören auch mehrere Immobilien - neben dem berühmten Flaggschiff-Kaufhaus in der Londoner Oxford Street auch ein Gebäude in Manchester und weitere in Irland.

Forschungsministerin warnt vor Freigabe von Impfstoff-Patenten

BERLIN - Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat sich gegen die Freigabe von Patenten für Corona-Impfstoffe ausgesprochen. "Damit würden wir die Impfstoffentwicklung gefährden", sagte die FDP-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die Unternehmen forschen lange und investieren viel, bevor sie eine Zulassung bekommen. Eine Freigabe der Patente würde das zunichte machen." Eine andere Frage sei, ob die Produktionskapazitäten nicht weiter erhöht werden könnten.

Bundesarbeitsministerium: Elf Euro Mindestlohn ab Januar in der Fleischindustrie

BERLIN - Das Bundesarbeitsministerium (BMAS) hat den im Sommer vereinbarten bundeseinheitlichen Tarifvertrag für Mindestbedingungen in der Fleischwirtschaft für allgemeinverbindlich erklärt. Damit gilt in der Branche ab dem 1. Januar 2022 ein Mindestlohn von 11,00 Euro, wie das Ministerium am Freitag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Eine entsprechende Verordnung werde am 30. Dezember 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Handel befürchtet weiteren Schlag für Innenstädte durch Omikron

BERLIN - Der Handelsverband Deutschland (HDE) befürchtet, dass die Ausbreitung der besonders ansteckenden Corona-Variante Omikron dem Einzelhandel in den deutschen Innenstädten noch einmal einen Schlag versetzen wird. "Wenn die Inzidenzzahlen in die Höhe schnellen, werden wahrscheinlich wieder weniger Menschen in die Innenstädte kommen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) Stefan Genth der Deutschen Presse-Agentur. Auch viele Geimpfte und Genesene, die eigentlich shoppen gehen könnten, würde sich den Weg in die Fußgängerzonen dann wohl zwei Mal überlegen.

ROUNDUP 2: Reiseverkehr zum Fest ruhig - Flugausfälle wegen kranker Piloten

BERLIN/WASHINGTON - Der Weihnachtsreiseverkehr in Deutschland ist in diesem Jahr ohne größere Störungen verlaufen. In den Zügen der Deutschen Bahn und an den Flughäfen blieb die Lage über die Feiertage relativ ruhig. Allerdings mussten mehrere Airlines weltweit Flüge streichen, weil sich zu viele Pilotinnen und Piloten krank gemeldet hatten. Vor allem die USA waren betroffen.

Lemke will deutlich weniger Pestizide in Landwirtschaft

BERLIN - Bundesumweltministerin Steffi Lemke fordert eine starke Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden in der Landwirtschaft. "Ich gehe nicht davon aus, dass wir innerhalb von vier Jahren komplett auf Pestizide verzichten können. Aber wir brauchen eine deutliche Verringerung, wenn wir das Insektensterben aufhalten wollen", sagte die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). "Wir können den Pestizideinsatz durch finanzielle Anreize, aber auch durch Ordnungsrecht verringern", fügte sie hinzu.

^

Weitere Meldungen

-Mehr Grippefälle als im Vorjahr - aber weniger als vor der Pandemie

-Özdemir will gesündere Ernährung und höhere Lebensmittelpreise

-Patientenschützer: Weihnachtsbesuch bei Pflegebedürftigen erschwert

-Pubs länger offen zu Ehren der Queen? - Thronjubiläum naht

-Weihnachten im Heiligen Land - wegen Corona fehlen Touristen

-Russland: Westen nutzt Nord Stream 2 als Druckmittel

-Fast-Food-Trend: Promis kooperieren in USA mit Schnellrestaurants

-Umfrage: Bezahlen per Smartphone weiterhin die Ausnahme

-Bauern wegen Düngerpreisen in Sorge - Özdemir will mehr Wertschätzung

-Bundesamt zu Gefährdung kritischer Infrastrukturen: Es gibt Reserven

-Roche erhält US-Zulassung für neuen Corona-Selbsttest

-Das langsame Sterben der Pubs - Britische Kneipen kämpfen um Existenz

-Özdemir: Viele Bauern wollen nach Cannabis-Legalisierung Hanf anbauen

-Presse: Sektflasche im Pint-Format soll nach Brexit Comeback feiern

-Wüst will Genehmigungsbehörden fit machen für Kohle-Ausstieg bis 2030

-Lehrerverbände: Distanzunterricht nicht ausschließen

-Medien: Biden will Einreisebeschränkungen wegen Omikron aufheben

-Aufarbeitung Krupp-Biografie: Historiker soll Quellen sichten

-ROUNDUP: IG Metall fordert von Regierung gezielte Unterstützung für Werften

-Weihnachten 2021 wurde wieder normaler ferngesehen

-Edelmetall-Branche blickt auf gutes Jahr zurück

-Vogelgrippe in tschechischer Geflügelfarm

-Corona an Bord - Kreuzfahrtschiff darf Karibikhäfen nicht anlaufen

-Bulgarien verspricht Prämien für Senioren nach Corona-Impfung

-Vogelgrippe-Ausbruch in Israel - Auch Kraniche betroffen

-IG Metall: Viele Betriebe im Osten führen die 35-Stunden-Woche ein

-Silvester am New Yorker Times Square mit weniger Zuschauern

-Bayerns Gesundheitsminister kritisiert Cannabis-Pläne der Regierung

-US-Behörde reduziert Isolationsdauer für Gesundheitspersonal

-Spanien, Portugal und USA seit Samstag Corona-Hochrisikogebiete

-HSH-Altlasten vor der Abwicklung - Gesamtkosten zehn Milliarden Euro°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he