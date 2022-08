dpa-AFX Überblick: VERMISCHTES vom 22.08.2022 - 6.15 Uhr

RBB-Verwaltungsrat entscheidet über Vertragsauflösung Schlesingers

Berlin - Der Verwaltungsrat des RBB will heute über die Auflösung des Vertrages von Patricia Schlesinger beraten. Das Kontrollgremium trifft sich am Nachmittag in Berlin zu einer Sitzung, in der es auch um eine mögliche Abfindung für die abberufene Intendantin und die Frage von Pensionsansprüchen gehen soll. Die 61-Jährige steht wegen Vorwürfen von Vetternwirtschaft und Filz massiv in der Kritik, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Politiker unterschiedlicher Parteien haben bereits die fristlose Kündigung Schlesingers gefordert.

Gemeindebund: Klare Regeln für Einschränkung der Wassernutzung nötig

Berlin - Der Städte- und Gemeindebund hat klare Regeln für Einschränkungen der Trinkwassernutzung gefordert. Auch wenn derzeit keine akute Wasserknappheit drohe, brauche es allgemein anerkannte Regeln. Nach diesen müsse vor Ort entschieden werden, welche Trinkwasser-Nutzungen eingeschränkt würden, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Rheinischen Post". Landsberg fordert, dass bei der Wassernutzung die öffentliche Wasserversorgung Vorrang haben müsse. Damit ist das Trinkwasser gemeint, das in privaten Haushalten, Schulen oder Krankenhäusern aus dem Hahn kommt.

Auto fährt in Gruppe von Partygästen - vier Schwerverletzte

Bad Doberan - Auf dem Rückweg von einer Freiluft-Disco ist bei Bad Doberan ein junger Mann mit seinem Auto in eine Gruppe Fußgänger gefahren. Dabei wurden drei Männer und eine Frau schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin in Rostock sagte. Ein Notarzt bezeichnete die Frau und einen der Männer als "schwerstverletzt". Eine andere Frau konnte nach ambulanter Behandlung wieder gehen. Gegen den 19-jährigen Autofahrer aus Rostock wird nun wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Kleinbus kollidiert mit Lastern: 16 Tote bei Unfall in Russland

Uljanowsk - Bei der Kollision eines Kleinbusses mit zwei Lastwagen sind in Russland 16 Menschen gestorben. Der Bus sei am Nachmittag in der Region Uljanowsk an der Wolga zum Stehen gekommen, um in einen Baustellenbereich einzubiegen, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Ermittler vor Ort. Der Fahrer eines dahinter fahrenden Lasters habe nicht rechtzeitig gebremst und den Kleinbus auf einen weiteren Lkw aufgeschoben. Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zeigen ein nahezu zerquetschtes Auto.

Flugschüler und -lehrer bei Absturz von Ultraleichtflugzeug verletzt

Herscheid - Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs sind nahe Herscheid im Märkischen Kreis ein 43-jähriger Flugschüler und sein 64 Jahre alter Lehrer verletzt worden. Die beiden waren vom Flugplatz Plettenberg-Hüinghausen gestartet und wollten laut Polizei ein Flugmanöver üben. Allerdings baute das Duo dabei einen Unfall und der Flieger setzte unweit des Flugplatzes auf einem Acker auf. Dabei wurde der Fluglehrer lebensgefährlich verletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Sein Schüler verletzte sich leicht.

Topf auf Herd vergessen: 65-jährige Frau stirbt an Rauchgasvergiftung

Aalen - In Backnang bei Stuttgart ist eine 65-Jahre alte Frau an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Sie hatte einen Topf auf dem Herd vergessen. Nachbarn durch einen Rauchmelder auf den Notfall aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie die leblose Wohnungsinhaberin. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Frau an Rauchgasen starb./n1/DP/stk