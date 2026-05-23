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DPAbhushan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Werte in diesem Artikel
Aktien
D.P.Abhushan Ltd Registered Shs
1,446.60 120.65 9.10 %
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DPAbhushan hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 28,23 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DPAbhushan 16,07 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57,74 Prozent auf 8,52 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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