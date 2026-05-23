DPAbhushan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

21.07.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57,74 Prozent auf 8,52 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde auf 28,23 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DPAbhushan 16,07 INR je Aktie verdient.

DPAbhushan hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf D.P.Abhushan

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D.P.Abhushan

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung