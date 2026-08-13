DPC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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DPC präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,44 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat DPC im vergangenen Quartal 268,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DPC 200,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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