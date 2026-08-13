DAX 26.331 -0,2%ESt50 6.534 -0,3%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,10 -3,2%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.151 +0,3%Euro 1,1521 -0,0%Öl 88,7 -0,3%Gold 4.397 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

DPC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
DPC Holdings Ltd Registered shs
45.00 EUR 1.50 EUR 3.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DPC präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,44 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat DPC im vergangenen Quartal 268,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DPC 200,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

Werbung

DPC Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DPC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.