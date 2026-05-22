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Dr Agarwals Health Care präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

23.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dr. Agarwal's Health Care Limited Registered Shs 144A Reg S
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Dr Agarwals Health Care hat am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,25 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dr Agarwals Health Care 1,04 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,64 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,60 Milliarden INR in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,21 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,80 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,57 Prozent auf 20,80 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,13 INR und einem Umsatz von 20,72 Milliarden INR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.net

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