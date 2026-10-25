Dr ReddyS Laboratories: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Dr ReddyS Laboratories veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 11,11 INR. Im Vorjahresviertel waren 17,26 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,53 Prozent auf 86,71 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Dr ReddyS Laboratories 88,05 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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