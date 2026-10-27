Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered hat am 25.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered 1,72 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 4,10 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,46 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 18,43 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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