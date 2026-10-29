Draegerwerk-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf
Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Draegerwerk informiert.
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Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Draegerwerk am 27.10.2026 informiert. Am 28.10.2026 wurde die Transaktion bekannt. in enger Beziehung Dr. Heinrich Dräger GmbH stockte am 27.10.2026 das Investment in Draegerwerk-Aktien auf. Dr. Heinrich Dräger GmbH erwarb 4.677 Aktien zu je 73,60 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das Draegerwerk-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 1,40 Prozent auf 74,40 EUR.
Die Draegerwerk-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 5,70 Prozent im Plus bei 77,40 EUR. In der Summe wechselten via FSE 88 Draegerwerk-Aktien den Besitzer. Insgesamt ist Draegerwerk aktuell 1,69 Mrd. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 10.160.000 Anteilsscheine beziffert.
Zuvor wurden von der Führungskraft am 11.05.2022 Draegerwerk-Anteile gehandelt. Dr. Heinrich Dräger GmbH erhöhte sein Engagement um 31.894 Draegerwerk-Papiere zu jeweils 47,03 EUR.
Redaktion Finanzen.net
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