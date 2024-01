Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Nachmittag seitwärts

So entwickelt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Drägerwerk-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 51,80 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 14:05 Uhr die Drägerwerk-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 51,80 EUR. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,60 EUR. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 51,40 EUR. Bei 52,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.049 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,20 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,49 Prozent hinzugewinnen. Bei 39,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 53,33 EUR.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 649,49 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 649,49 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Drägerwerk am 07.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,00 EUR im Jahr 2023 aus.

