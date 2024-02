Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 47,70 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 10:55 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 47,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 47,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.280 Drägerwerk-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,82 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.03.2023 bei 39,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 20,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 56,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 27.10.2022. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 649,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Drägerwerk am 07.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,98 EUR je Drägerwerk-Aktie.

