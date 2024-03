Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zum Vortag unverändert notierte die Drägerwerk-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 48,15 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 48,15 EUR. In der Spitze gewann die Drägerwerk-Aktie bis auf 48,15 EUR. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 48,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 14,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 39,60 EUR fiel das Papier am 22.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,76 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,723 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 0,190 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,33 EUR an.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig wurden 724,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 649,49 EUR umgesetzt.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Drägerwerk dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,97 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

