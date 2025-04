Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Vormittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 64,80 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 64,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 64,80 EUR. Bei 63,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.066 Drägerwerk-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2025 auf bis zu 65,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 0,46 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 34,88 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.10.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,05 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Drägerwerk am 30.04.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 23.04.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie dennoch im Minus: Dividende erhöht

Ausblick: Drägerwerk stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Handel in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab