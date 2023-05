Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Draegerwerk 41,50 EUR

Um 17:35 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 51,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 51,40 EUR. Bei 50,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 15.708 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 07.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 52,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 38,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,37 EUR an.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,92 EUR fest.

